Muita Frutose com o Juce

Body e top American Apparel; camisa American Apparel, vestido Bill + Mar; jaqueta Paul & Joe, camisa vintage, jardineira Urban Outfitters.

FOTOGRAFIA: CHALOTTE RUTHERFORD

STYLIST: BETH RIVETT

Direção de Arte: Kylie Griffiths

Produção: Tabitha Martin

Cabelo: Terri Capon

Maquiagem: Crystabel Riley

Modelos: Juce

Entrevista: Jamie Clifton

O Juce é a Chalin, a Cherish e a Georgia. A música delas é tipo uma festa na praia em 1981, o visual da banda é uma capa da Mizz de 1991 e os clipes vão lembrar você que 2001 tinha tanto a ver com bandas de minas fazendo viradinhas de cabeça sincronizadas quanto com o Daniel Bedingfield e o Fred Durst. Elas usam preto na maior parte do tempo, então, para essas fotos, tivemos a ideia de fazê-las usarem as roupas mais coloridas que encontramos. Leia o papo que tivemos com o grupo depois das fotos todas a seguir.

Shorts e top American Apparel.

VICE: Primeiro, quem é o público de vocês? Quem vocês veem quando fecham os olhos e imaginam centenas de carinhas olhando para vocês?

Chalin: Todo mundo.

Cherish: Sabe a diferença entre o Ren e o Stimpy?

Georgia: Queremos os dois. Os chihuahuas neuróticos e os gatos gordos e fofos. Não, pessoalmente, gosto quando vejo garotas mais novas no público, porque quando eu tinha, tipo, 13 anos, eu adorava ver outras minas tocando.

Chalin: Curto os velhos nazis da música também, só para variar um pouco – isso também é divertido.

Óculos Quay, top Lacoste, saia Paul & Joe, meias Happy Feet, sandálias Vagabond; óculos Quay, jaqueta Clio Peppait, top Rokit, saia vintage, meias Topshop, sandálias ASOS; óculos Quay, bolsa Joyrich, joias Gogo Philip, top e shorts Motel, meias Topshop, sandálias Urban Outfitters.

Falando desses dois grupos, parece que a demografia de formadores de opinião – quando se trata de música, pelo menos – mudou de caras mais velhos e austeros para garotas mais jovens legais.

Cherish: Sim, eu acho que está mudando. Mas acho que sempre vai haver a grande mão do homem dominando a indústria da música.

Chalin: Bom, cruzando a ponte das artes criativas, tem tantas mulheres aparecendo e fazendo as coisas delas, e isso é incrível de ver. Trabalhamos com muitas minas legais.

Tipo quem?

Chalin: Trabalhamos com a Kate Moross no clipe “(H)ours” e foi incrível. E temos várias colegas que estão fazendo as coisas delas, produzindo e comandando companhias ótimas.

Georgia: Mas por que você acha que está mudando?

Chalin: Porque é o ano do matriarcado!

Vestido de látex Kim West.

O que vocês acham de Londres? A cidade está tão escrota atualmente como algumas pessoas acham?

Chalin: Não consigo entender esse sentimento, tem acontecido uma mudança tão grande na cidade nos últimos anos.

Georgia: Eu sinto exatamente o contrário.

Chalin: Não, mas entendo de onde vem isso, tipo “todo mundo é tão mainstream – blá, blá, blá”. Mas você pode se concentrar nisso, ou pode ver tudo com outros olhos e curtir o que está acontecendo à sua volta. Simplesmente se divertir.

Cherish: Mas Glasgow é uma das minhas cidades favoritas.

Jaqueta Paul & Joe, camiseta vintage, top American Apparel; jaqueta American Apparel, vestido Bill + Mar.

Quando vocês tocaram por lá?

Georgia: Era um festival de um dia. A gente ficou seguindo o The Vamps, tentando fazer eles autografarem nossos peitos.

Legal. Vamos falar de moda. Como vocês se vestiam quando eram mais novas?

Chalin: Eu fui, tipo, skatista misturada com Erykah Badu misturada com uma louca por muito tempo. Era um mix de coisas inspiradas no Wu Tang e em neo soul, então eu usava umas camisetas dos anos 1970 com calças baggy largonas.

Óculos Gillian Horsup da Grey’ Antiques, camiseta vintage, saia Forever 21, tênis Superga.

Calças Criminal Damage?

Com certeza. Fui a primeira a ter uma Criminal Damage na minha escola.

Cherish: Eu curtia muito os anos 1960. Tive cabelo chanel por uns cinco anos e levou séculos para minha franja crescer. Eu me vesti como a Nancy da novela Hollyoaks por um tempo. Aí piorei um pouquinho; virei, tipo, cybergótica.

Chalin: Ah, falando em franjas, uns anos atrás eu peguei pesado uma noite dessas e pensei “Vamos fazer uma franja!” Mas logo depois percebi que fiquei parecendo o Rick James, mas a versão do Dave Chappele dele.

Cherish: É, ele é sua celebridade doppelgänger.

Georgia: Eu não conhecia vocês durante esse passado vergonhoso, então adoro xeretar as fotos do Facebook e ficar, tipo, “Meu Deus!”.

Camisa e calça Kenzo, tênis Superga; brincos Gogo Philip, poá Charlotte Simone, vestido Urban Outfitters; jaqueta Ninety Fly, saia e top ASOS, cinto Gilian Horsup da Grey’s Antiques.

É, sempre clique para a esquerda nas fotos do Facebook – é aí que você vai ver a verdade, cabelo arrepiado com a ponta descolorida e jaqueta da Punky Fish.

Sempre! Nem adianta ver a foto de perfil – essa é a que eles querem que você veja.

Cherish: Sempre clique para a esquerda no Tinder também.

Chalin: É, passei por uma fase em que entrava no Tinder sempre que ficava entediada, e ficava horas passando pelas fotos até minha bateria acabar. Eu ficava com um pouco de vergonha quando aparecia o aviso “Não há mais pessoas na sua área”.

Cherish: Ah, mais vergonha – o que você fez aquela vez para Georgia?

Chalin: Comi um marshmallow que a Georgia tinha enfiado no nariz, porque isso mostrava a força da nossa irmandade. Eu sou meio obsessivo-compulsiva, então foi coisa séria.

Você passou pela iniciação.

É, isso aí.

Vestido Motel, tênis Nike; vestido House of Holland, maiô Auria London, chinelo Nike; camiseta Rokit, jeans House of Holland, meias Topshop, sandália River Island.

Legal, e quando você vão fazer shows?

Cherish: Vamos lançar um EP no final do verão e fazer alguns shows, acho – provavelmente Manchester, Glasgow, Londres…

Georgia: Acho que a gente devia abrir para o Bruno Mars, mas parece que é difícil conseguir isso aí.

Cherish: Eu ia gostar de abrir para o Outkast. Eu e a baixista deles podíamos fazer um duelo de baixo.

Georgia: Eu podia duelar com o André…

Chalin: Não! Eu que vou duelar com o André.

Cherish: Gente, se alguém vai duelar com ele sou eu.

Chalin: Ela é obcecada – na sessão de fotos, ela deu um Google no nome dele e ficou falando “Meu Deus, ele é vegetariano… que máximo!” Eu que sou a vegana aqui, vou deixar essa informação para vocês. Não – que vergonha, desculpe. Mas sim, André 3000, se você estiver lendo, a gente te quer. O Big Boi também!

@jamie_clifton

Tradução: Marina Schnoor