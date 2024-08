Nos bastidores da sessão fotográfica “Gender-Inclusive” da Broadly

Este artigo foi originalmente publicado na nossa plataforma Broadly.

A “The Gender Spectrum Collection” é uma biblioteca fotográfica gratuita, com mais de 180 imagens de modelos trans e não binários a posarem em situações do dia-a-dia. Esta colecção pretende ajudar os media a representarem melhor os membros destas comunidade, como pessoas que não se definem necessariamente pela sua identidade de género – pessoas com carreiras, relações, talentos, paixões e vidas domésticas.



Neste vídeo de bastidores (que podes ver acima), o fotógrafo da “Gender Spectrum Collection”, Zackary Drucker e modelos apresentados no projecto, contam qual a sua relação com a forma como as pessoas transgénero e não-binárias eram representadas no passado, como é que as pessoas cis podem tornar-se mais inclusivas nas imagens que escolhem para acompanhar os seus trabalhos e o que esperam que este projecto comunique às pessoas trans e não-binárias quanto à sua posição no Mundo.

Lê mais sobre a “The Gender Spectrum Collection”, incluindo as directrizes de como podes utilizar as fotografias, aqui.

