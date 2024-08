O Carnaval 2019 é do “Bailão” e da “Gaiola”

A oficialmente menos de 12 horas do Carnaval (porque, sim, a partir do momento que você #sextar já é Carnaval), já é possível cravar o hit que se oficializou na festa da carne de 2019. Não teve “Jenifer”, nem “Terremoto”, nem “Buzina” que conseguisse desbancar os verdadeiro sucessos do Carnaval desse ano, uma Santíssima Trindade do funk sudestino: “Baile da Gaiola”, de Kevin O Chris e FP do Trem Bala, “Hoje Eu Vou Parar na Gaiola”, parceria entre MC Livinho e Rennan da Penha, e “Parado no Bailão”, de MC L da Vinte com MC Gury.

Ao contrário dessas primeiras músicas citadas, das quais todo mundo estava cansado no momento em que foram lançadas (ou, ao menos, em que foram tidas com apostas a hit do Carnaval), esse trio foi se construindo aos poucos, devagar e sempre. As três foram lançadas ainda em 2018 – “Baile da Gaiola” em maio, “Parado no Bailão” em julho e “Hoje Eu Vou Parar na Gaiola” em novembro – e dizem um pouquinho sobre o estado do funk em 2019.

Depois da febre de funk paulista que foram os últimos carnavais (“Baile de Favela” em 2016, “Deu Onda” em 2017, “Agora Vai Sentar” e “Amar, Amei” em 2018), o funk carioca tomou a dianteira novamente com a ascensão rápida do 150 BPM. A gente já tinha dado a letra no nosso documentário, então não foi nenhuma surpresa quando “Baile da Gaiola”, parceria entre dois nomes fundamentais pro gênero, começou a decolar mesmo antes do verão chegar.

Mas era claro que algum MC de São Paulo teria a visão de investir no 150, e é dessa visão vinda de ninguém mais ninguém menos que Livinho (cujo grande hit “Fazer Falta” já tinha meio que passado no Carnaval do ano passado) abandonou a tristeza pra investir num som ensolarado como “Hoje Eu Vou Parar na Gaiola”, que chegou na hora certinha pra bombar durante a festa da carne (e ainda herdou o passinho do “Tu Já Sabe o que Eu Faço Lá no Meu Barraco“).

O L Da Vinte, por sua vez, chegou pra tirar a coisa do eixo Rio-SP e representar o primeiro hit do funk belorizontino no Carnaval com “Parado no Bailão”, provavelmente o som mais triste desse Carnaval. A música é produzida por dois DJs também de BH, Swat e DLN, e é uma parceria com o paulistano MC Gury. Dá pra dizer que ela esteve meio correndo por fora todo esse tempo, mas deu uma estourada foda nos últimos meses, principalmente com uma ajudinha do BBB desse ano. Fica aqui minha esperança pra que BH continue estourando e que o hit do Carnaval do ano que vem seja alguma do MC Rick.

Nessa batalha de titãs do Carnaval de 2019, quem vencemos somos nós que não precisaremos aturar “Jenifer” ou Anitta que o valha nas próximas semanas e ainda saímos com três grandes hits pra dançar bêbados na rua, faça chuva (como parece ser o programado aqui em São Paulo) ou faça sol. Bora Carnaval.

