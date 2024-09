ON DECK: Catching Flies

Não é surpresa que ouvimos o misterioso produtor de Londres, Catching Flies. E dando uma olhada na sua tracklist para o nosso ON DECK fica evidente que esse loki de 22 anos tem uma propensão para o lado mais eclético e hiponga dos sons. Agora volta a fita para 2012, quando Flies deu um gás na sua carreira com o seu primeiro EP, The Stars, e desde então tem trabalhado duro mandando ver em remixes, mixes online, bootlegs e shows, para esculpir o seu próprio rolê. Tenha em mente que isso não é uma parada fácil, haja visto que tem um montão de novinhos em busca de sucesso.

A coisa anda boa para o Cacthing Flies, com faixas como “Stay Forever” (do próximo EP The Long Journey Home) e a mix acima, está claro que o maninho lacrou uma mistura fina de eletrônica ambient, house e um jazz puxado pro soul – prova que ele segura a onda como DJ e produtor. De quebra, depois de uma pá de shows ao lado de nomes fortes da eletrônica como Bonobo, ODESZA e a Submotion Orchestra, o cara tem colado nas pessoas certas para exibir sua visão artística.

TRACKLIST

CatchingFlies – She Goes Out Of Focus

Werkha – Falling Through The Wall

RJD2 – Ghostwriter

Mr Beatnick – Ice Cream Strut

Saine – Countach

Beatconductor – The C Path

Fink – Maker (Mario Aureo Acoustic Edit)

David August – Epikur

John Coltrane – A Love Supreme (Skinnerbox Edition)

Solid Groove – Throwing Stones

Drum Talk – Time

Maribou State – Rituals (MS Edit)

O’Flynn – Tyrion

Throwing Snow – Lumen

