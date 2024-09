ON DECK: Kim Brown

Tendo lançado por respeitadas gravadoras como a Permanent Vacation e a NeedWant, o duo de Berlim Ji-Hun Kim e Julian Braun, aka Kim Brown, tem as manhas de mandar um house/techno numa linha meditativa, suavona. Faixas como “Rubies, Riches and Crowns” (da última compilação da Permanent Vacation, If This is House I Want My Money Back) flui macio, continuamente.



Os caras que farão uma turnê por Londres na semana que vem, mandaram uma mix que mostra seu estilo sedutor que os faz rodar não só pela Alemanha, mais por toda a Europa. Muitas vezes, aliás, a dupla deixa os CDJs de lado e para mandar um analógico set old-school.



Se você, err, não estiver em Lãndãn na semana que vem, tudo bem. Dê o play nessa mix e sinta a vibe.

TRACKLIST:

Fit Siegel – Carmine

Christian Löffler – York

Dave DK – Halma

Iron Curtis – Magnet

Fred P – All The People

Nick Höppner – Mirror Image

Sevensol & Bender – Piano Ist Der Teufel

Erol Alkan – Sub Conscious (Tin Man Remix)

Sideways – PJ’s Groove

Andrew Red Hand – My Guarding Angel

Jamie Trench – Still Need It

Tom Trago – Hidden Heart Of Gold

Kim Brown is on Facebook // SoundCloud