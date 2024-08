Orochi é detido no Rio de Janeiro

O rapper carioca de 19 anos Orochi foi detido pela Polícia Rodoviária do Rio de Janeiro na madrugada de domingo (17), segundo o G1. De acordo com os policiais, o cantor, que além de seu trabalho solo participa da faixa “Meu Mundo”, do WC no Beat, e contribuiu com um verso no segundo Poetas no Topo, estava dentro de um carro com um amigo e, ao ser abordado, foi encontrada uma bucha de maconha no veículo. As autoridades também alegam que o jovem desrespeitou e xingou os policiais, sendo preso por porte de drogas e desacato à autoridade.

Quando foi detido, Orochi estava a caminho de um show na RJ-106, na altura de São Pedro da Aldeia, na Região dos Lagos do Rio. Segundo um pronunciamento feito pelo colega rapper Naan em sua conta do Instagram, o artista segue preso mas já arrumou advogados para auxiliá-lo no caso. “A mãe de um amigo nosso é delegada e tá passando as instruções para a gente de como a gente deve proceder. Tudo vai ficar bem e a gente vai resolver”, diz.

O caso foi registrado na 125ª Delegacia de Polícia do Rio, para onde o rapper foi encaminhado.

