Os Tarados do Sofá e o PS4

“Quebrei meu dreamcast de bobeira, meu nome é Leonan tenho 13 anos, parece brincadeira mas é a pura verdade, tudo começou quando estava jogando Craxy Taxi pirata…”

Assim começa o histórico episódio contado em um fórum de internet no começo dos anos 2000 conhecido popularmente como GOZEI NO MEU DREAMCAST, uma história de puberdade, suspense, humilhação social e masturbação — um marco importantíssimo para a comunidade de vídeo games na internet brasileira. Sendo a história verídica ou não, ela passa um preceito moral importantíssimo: não misture putaria com o seu vídeo game que pode estragar o seu brinquedo predileto. Parece que ultimamente o pessoal não está seguindo este princípio tão básico à risca.

Quando a Sony revelou o Playstation 4, com seu maravilhoso controle Dualshock 4, uma das novidades foi o botão Share. A empresa sabe que muito da potência dos vídeo games hoje, como praticamente tudo nesse mundo virtual 2.0, não é apenas o jogador se divertir com os joguinhos, mas também se mostrar online para os amiguinhos e completos desconhecidos. Não sei se dez anos atrás nós tínhamos a real noção do que os vídeos de gente jogando vídeo game iriam virar, com grande parte deles não mostrando apenas a tela do jogo sendo jogado mas também com uma câmera filmando a cara do sujeito que está jogando o joguinho, em uma demonstração altamente narcisista do ato de jogar.

O trailer de lançamento do Playroom para você ver qual era a intenção inicial da galera da Sony.

Com essa mudança na prática de jogar vídeo games a Sony lançou o Playstation 4 com um “jogo” disponível para quem também comprou o periférico de câmera chamado The Playroom, que entre outras coisas insere pequenos robozinhos que ficam interagindo em tempo real com o que é filmado. A ideia parece inocente o bastante, mas desde o lançamento do vídeo game os jogadores têm usado isso para coisas não tão inocentes assim.

Essas japas de biquíni por algum motivo ficaram comendo bolo na frente da câmera.

O Twitch, plataforma de streaming voltada para a reprodução de streamings de vídeo game e e-sports lançada em 2011 e mais recentemente popularizada com a epopeia épica do Twitch Plays Pokemon, inicialmente tinha um canal voltado para mostrar ao vivo o que o pessoal estava filmando no The Playroom. Essa parceria havia sido anunciada na edição de 2013 do E3. Mas já no dia 24 de novembro o pessoal do Twitch tirou o canal que transmitia os conteúdos do Playroom do ar, alegando que até as pessoas começarem a entender que o conteúdo transmitido no Twitch tem que ser necessariamente sobre vídeo games, o que não estava rolando, eles não iriam mais mostrar streamings do Playroom.

O que me chama mais atenção nesse print não é o robozinho olhando pra busanfa da garota, mas esse trenzinho infantil à direita da tela.

E o que galera que comprou o Playstation 4 com a câmera começou a botar quase que imediatamente no ar? Eles mesmos bebendo e transando e cheirando cocaína e se comportando de maneira selvagem em frente às câmeras, traços normais do comportamento humano, é claro, mas nada muito adequado para sites sobre pessoas vídeo game. E o que os pobres robozinhos do Playroom puderam fazer em sua defesa? Absolutamente nada, como um infeliz animal de estimação que entra de penetra em um filme pornô amador, eles apenas se resignam em não entender o que está rolando e servem de improváveis coadjuvantes na depravação alheia.

“Hehehehehe, peitinhos.” diz o Billy Corgan Cover.

Um caso em especial mostra como os jovens adultos podem ser imbecis e inconsequentes quando deixados sozinhos ao lado de uma câmera e boa quantidade de bebidas alcoólicas. O usuário identificado como Darkcobra começou a transmitir ao vivo ele e sua esposa bebendo na frente da inocente câmera do Play 4, só para depois dela desmaiar de bêbada tirar a roupa dela e continuar transmitindo a coisa toda. Isso foi uma semana depois do lançamento do Playstation 4 e grande responsável por fazer o pessoal do Twitch voltar atrás na decisão de transmitir essa zona toda.

Não só de sexo vive o Playroom, esse cara tava dando uns tiros em frente à câmera do vídeo game.

Logo foi criado um sub Reddit voltado para mostrar o que há de mais errado no Playroom e todo o conteúdo que não estava mais disponibilizado através do Twitch. O que começou a brotar por lá tem sido replicado em outros sites de host de imagem e vídeo como o imgur, YouTube e até do Pornhub quando a coisa ficava pesada demais. A comunidade não parece mais tão ativa nos últimos tempos, mas abrindo lá você já encontra: um cara cheirando cocaína pra galera ver, uns caipiras norte-americanos com suas namoradas/amigas bebendo e mostrando a calcinha, japonesas de biquíni comendo bolo, um cara vestido de Homem-Aranha cantando um rap escroto, um sujeito bêbado colocando o telefone dele só pra receber um trote de outro bêbado desocupado falando que é a polícia e vai ter que revirar a casa dele para ver se está tudo OK, garotas iranianas dançando e mostrando os peitos, entre outros ótimos exemplos de diversão inconsequente.

No diálogo ao lado a galera falando que o carpete da mina é uma bosta e que a sala dela precisa de alguma arte na parede.

Como um bom gamer pobre e consumidor ocasional dos famosos Let’s Plays, um dos meus passatempos já faz uns bons anos é ficar assistindo outras pessoas jogando jogos que eu não tenho e provavelmente nunca vou jogar. Mostrar ou não a cara feia do sujeito que está jogando o bagulho faz alguma diferença pra mim? Definitivamente não, mas para algumas pessoas imagino que sim. De qualquer forma mesmo na babaquice narcisista que o pessoal coloca no Playroom enxergo algo de divertido, de inocente até, em, por exemplo, as pessoas mostrarem suas xanas peludas para completos estranhos através de seus vídeo games.

Nas ultimas semanas esse casal foi feito praticando fetiche de fraldas (como da pra ver que o meninão esta usando) e transando pra galera assistir.

Embora o pessoal do Twitch tenha desistido de mostrar conteúdo do Playroom, tem outro tipo de galera que está mais do que disposto a aceitar o conteúdo adulto produzido pelos tarados do sofá. O site Pornhub mandou esse tuíte no dia 15 de novembro do ano passado. É bem provável que neste exato momento tem uma galera com uma mão no controle do play e a outra no bananão.

Pra que comprar um PS4 para jogar quando você pode comprar um pra bater punheta! @Pornhub é o primeiro site pornô a aceitar plenamente o PS4. Que maravilha hein, ainda mais se você pensar que no Brasil o bagulho custa pouco menos de quatro mil reais.

Ê tiozão, que bagunça é essa? Saca os insumos para produzir um belíssimo Cuba Libre na mesinha à direita.

A Sony recentemente anunciou novas funcionalidades para o Playroom, com atualizações que permitem os usuários criarem seus próprios shows de televisão com cenário virtual e afins. Enquanto os moderadores de comunidade da Sony tentam banir os usuários que colocam conteúdo pornográfico, a galera parece que não vai parar de fazer coisa errada na frente do vídeo game.

HE HE HE HE, vídeo games, HE HE HE HE.

Já que estamos falando de sexo e tecnologia dê uma olhada neste belo e ilustrativo vídeo de 1997 mostrando como fazer SEXO VIRTUAL NA INTERNET.

