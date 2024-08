Previsões sobre quem vai levar o Oscar (e quem deveria)

Matéria originalmente publicada na VICE US.

Todo o ano a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas se reúne para celebrar seus atores, atrizes, diretores e figurinistas que nos embasbacam com suas habilidades no cinema. É um evento longo e político. Mas diferente do discurso do Estado de União, todo mundo vai prestar atenção na 90ª Premiação da Academia. Vamos assistir para ver quem leva pra casa a famigerada estatueta dourada. Você tem previsões? Se não tem, leia quem achamos que vai – e quem deveria – ganhar este ano.

Melhor Ator

Quem achamos que deveria ganhar: Daniel Day-Lewis, Trama Fantasma



Quem achamos que vai ganhar: Gary Oldman, O Destino de uma Nação

Todo mundo quer o máximo de conteúdo possível do Timothée Chalamet sem ter um ataque cardíaco. Infelizmente, nosso anjo não ganhou tanta maquiagem quanto Gary “Por que não posso falar que os judeus mandam em Hollywood?” Oldman em O Destino de uma Nação. Tem duas razões pro Oldman ganhar: um troféu para um ator retratando um líder global supostamente racional é um cutucão não muito sutil na liderança atual dos EUA, e os caras que votam no Oscar adoram próteses.

Melhor Ator Coadjuvante

Quem achamos que deveria ganhar: Willem Dafoe, Projeto Flórida



Quem achamos que vai ganhar: Sam Rockwell, Três Anúncios Para um Crime

A única coisa que nos uniu em 2018 são personagens que fizeram a gente balançar a cabeça coletivamente. Dafoe está sublime como Bobby Hicks em Projeto Flórida. Mas ele não tem o descaramento que faz o policial racista de Sam Rockwell ser alguém que todo mundo quer dizer que não tem nada em comum.

Melhor Atriz

Quem achamos que deveria ganhar: Sally Hawkins, A Forma da Água



Quem achamos que vai ganhar: Margot Robbie, Eu, Tonya

Apesar dos fogos de artifício para Frances McDormand em Três Anúncios Para um Crime e Margot Robbie em Eu, Tonya, tem muito poder na subestimada Sally Hawkins. A atuação dela em A Forma da Água fala alto sem realmente dizer nada. E não conte com a Saoirse Ronan também: a estrela de Lady Bird: É Hora de Voar não vai ser reconhecida tão cedo.

Melhor Atriz Coadjuvante

Quem achamos que deveria ganhar: Laurie Metcalf, Lady Bird



Quem achamos que vai ganhar: Allison Janney, Eu, Tonya

A Marion McPherson de Laurie Metcalf é a mãe do cinema mais convincente desde Anthony Perkins em Psicose – além de Sofia de A Escolha de Sofia e a mãe do Bambi (RIP). Mas a estatueta dourada vai sem dúvida para Allison Janney, que nos deu a mãe menos convincente do cinema desde Jennifer Lawrence em Mãe! Janney teve que usar um periquito falso no Globo de Ouro para lembrar todo mundo que, sim, ela interpreta uma personagem num filme.

Melhor Animação

Quem achamos que deveria ganhar: Viva: A Vida é uma Festa



Quem achamos que vai ganhar: Viva: A Vida é uma Festa

Desculpa, haters: O Poderoso Chefinho merece sua indicação ao Oscar. Mas Viva merece um Oscar por fazer mais de US$ 700 milhões de bilheteria.

Melhor Fotografia

Quem achamos que deveria ganhar: Roger A. Deakins, Blade Runner 2049



Quem achamos que vai ganhar: Bruno Delbonnel, O Destino de uma Nação

O grande Roger A. Deakins já foi indicado ao Oscar 14 vezes (contando a vez em que ele foi indicado por dois filmes em 2008). E mesmo quem não curtiu Blade Runner 2049 tem que admitir que é um dos filmes mais bonitos do ano. Ainda assim, Bruno Delbonnel fez o impossível em O Destino de uma Nação fazendo o Winston Churchill parecer humano.

Melhor Figurino

Quem achamos que deveria ganhar: Mark Bridges, Trama Fantasma



Quem achamos que vai ganhar: Mark Bridges, Trama Fantasma

Vou dizer que o figurino histórico até na costura de Trama Fantasma é tão sensacional que merecia ir para um museu. E tenho certeza que vai acabar em um algum dia.

Melhor Direção

Quem achamos que deveria ganhar: Christopher Nolan, Dunkirk



Quem achamos que vai ganhar: Guillermo del Toro, A Forma da Água

Com Christopher Nolan e Paul Thomas Anderson no páreo, agora essa é uma competição para ver quem a Academia odeia menos. Ah, se o Scorsese tivesse feito um filme em 2017… Mas olha, o Guillermo del Toro filmou o mesmo filme umas cem vezes, então deve saber o que está fazendo.

Melhor Documentário

Quem achamos que deveria ganhar: Strong Island, Yance Ford e Joslyn Barnes



Quem achamos que vai ganhar: Ícaro , Bryan Fogel e Dan Cogan

Strong Island de Yance Ford e Joslyn Barnes é uma conquista nos reinos da autobiografia e documentário de crime. Mas acho que ainda leva um ano ou dois para a Netflix levar qualquer coisa da Academia. Por enquanto vamos continuar involuntariamente desfibrilando a Ameaça Vermelha, especialmente durante o escândalo envolvendo a intervenção russa.

Melhor Edição

Quem achamos que deveria ganhar: Paul Machliss e Jonathan Amos, Em Ritmo de Fuga



Quem achamos que vai ganhar: Tatiana S. Riegel, Eu, Tonya

2017 teve uma sequência mais perfeita que a abertura de Em Ritmo de Fuga? Não, mas Eu, Tonya fica cortando entre pessoas sentadas e pessoas fazendo coisas, e é isso que o pessoal acha que é edição. Vale mencionar também Lee Smith de Dunkirk, por juntar um filme inteiro com quase nenhum roteiro.

Melhor Filme Estrangeiro

Quem achamos que deveria ganhar: Sem Amor , Rússia



Quem achamos que vai ganhar: O Insulto , Líbano

Teve muitos indicados ótimos de filme estrangeiro este ano! Menos The Square: A Arte da Discórdia, que é uma crítica tão boa do mundo da arte quanto dizer que você odeia o Damien Hirst ou o Jeff Koons.

Melhor Cabelo e Maquiagem

Quem achamos que deveria ganhar: O Destino de uma Nação , Kazushiro Tsuji, David Malinowski e Lucy Sibbick



Quem achamos que vai ganhar: O Destino de uma Nação

É uma decepção que os diretores tenham escolhido usar próteses em Jacob Tremblay em Extraordinário em vez de escalar um ator com síndrome de Treacher Collins. Não vamos esquecer: Hollywood não é realmente conscientizada, só atua muito bem.

Melhor Trilha Sonora Original

Quem achamos que deveria ganhar: Jonny Greenwood, Trama Fantasma



Quem achamos que vai ganhar: Alexandre Desplat, A Forma da Água

Quem assistiu Trama Fantasma vai lembrar da música tema, e não seria legal se os esforços incansáveis do Jonny Greenwood em trilha sonora fossem finalmente recompensados? Mas essa categoria conta com os maiores nomes da área, com Hans Zimmer disputando com Alexandre Desplat, Carter Burwell e John “Eu Fiz Guerra nas Estrelas” Williams. Além disso, se parece um pato e faz som de pato, provavelmente é A Forma da Água.

Melhor Música Original

Quem achamos que deveria ganhar: “Mystery of Love” de Me Chame pelo Seu Nome ; música e letra por Sufjan Stevens



Quem achamos que vai ganhar: “Remember Me”, de Viva: A Vida é uma Festa ; música e letra por Kristen Anderson-Lopez e Robert Lopez

Posso estar louco em não apostar em Mary J. Blige nesse prêmio, mas “Mighty River” é um pouco, bom, óbvia demais. “Mystery of Love” de Sufjan, por outro lado, tem uma ternura palpável. Mas “Remember Me” de Viva é a música que você vai cantar com a criançada.

Melhor Design de Produção

Quem achamos que deveria ganhar: Blade Runner 2049 , Design de Produção: Dennis Gassner; Decoração do Set: Alessandra Querzola



Quem achamos que vai ganhar: A Forma da Água , Design de Produção: Paul Denham Austerberry; Decoração do Set: Shane Vieau e Jeffrey A. Melvin

Trinta anos depois dos eventos do Blade Runner original, o mundo é um lugar ainda mais assustador, grudento e fedido para se ser um androide. A equipe de produção de Blade Runner 2049 recriou a paisagem do futuro com referência de onde isso veio e para onde está indo. Mas os bibelôs de Guillermo del Toro já ganharam sua exposição própria num museu em LA, então já viu.

Melhores Efeitos Especiais

Quem achamos que deveria ganhar: Planeta dos Macacos: A Guerra , Joe Letteri, Daniel Barrett, Dan Lemmon e Joel Whist



Quem achamos que vai ganhar: Star Wars: Os Últimos Jedi , Ben Morris, Mike Mulholland, Neal Scalan e Chris Corbould

Tente povoar uma prisão pós-apocalíptica com milhares de macacos humanoides expressivos. Mas também, tente recriar a Carrie Fisher.

Melhor Roteiro Adaptado

Quem achamos que deveria ganhar: Me Chame pelo Seu Nome , roteiro por James Ivory



Quem achamos que vai ganhar: Me Chame pelo Seu Nome , roteiro por James Ivory

Vou apostar no MCPSN simplesmente porque, em algum ponto do processo de produção, alguém pegou a vibe geral de “e aí ele mete num pêssego” e colocou no roteiro.

Melhor Roteiro Original

Quem achamos que deveria ganhar: Lady Bird: É Hora de Voar , por Greta Gerwig



Quem achamos que vai ganhar: Três Anúncios para um Crime , por Martin McDonagh

As pessoas dos EUA se agarraram nas calças cáqui com a litania de chingos e maldições de Frances McDormand, basicamente a melhor caricatura que um inglês faria de como uma americana putassa dos cafundós dos EUA fala. Mas mesmo McDonagh sendo um dramaturgo premiado do teatro, eu ainda colocaria meu dinheiro na Gerwig por ser a única roteirista cujo trabalho se destaca até nos próximos anos.

Melhor Filme

Quem Achamos que deveria ganhar: Corra! , Sean McKittrick, Jason Blum, Edward H. Hamm Jr. e Jordan Peele, Produtores



Quem achamos que vai ganhar: A Forma da Água , Guillermo del Toro e J. Miles Dale, Produtores

Corra! Deu o pontapé inicial num diálogo muito necessário sobre raça e transformou o orçamento de US$ 4,5 milhões em US$ 255 milhões de bilheteria, pena que os membros principalmente brancos da Academia não assistiram.

