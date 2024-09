Penguin Prison Está com Disco Novo e nos Mandou uma Mix

Quando você pensa na fusão de pop com dance music, o Penguin Prison reina supremo. Desde o lançamento do seu primeiro auto-intitulado álbum, Cristopher Glover reina absoluto como imperador da mistura entre vocais, nu-disco ensolarado e outras sonoridades que farão você soltar um sorriso.



Seu mais novo disco, Lost in New York, saiu ontem pela Downtown Records. Para dar uma lubrificada nos ouvidos da galera que vai ouvir seu novo disco (que conta com colaborações de Oliver, RAC e MNDR), Glover preparou essa mix que você ouve aqui. É como se alguém tivesse xuxado todos os raios de sol em uma cápsula auditiva de boas vibrações.



Videos by VICE

“Quando eu ataco de DJ, gravito na direção de um som mais 70 e foi isso que mandei nessa mix com edits de antigos sons da disco combinados sem maiores problemas com uns sons do meu novo álbum. Discotecando ou tocando com a minha banda meu objetivo é sempre o mesmo, chegar nesse lugar indescritível no qual você sente que este é o melhor lugar do mundo “.



Então, amigão, dê o play e vá direto para o paraíso.

TRACKLIST:

Penguin Prison – Show Me The Way

Chemise – She Can’t Love You (PurpleDiscoMachine Edit)

Penguin Prison – All Night Long (Lionel Richie Cover)

Gladys Night & The Pips – Time Is The Master (Tom Trago Edit)

Curtis Mayfield – Tell Me, Tell Me [How Ya Like To Be Loved] (DJ Vas Rework)

Penguin Prison – Try To Lose

Verite – Weekend (PenguinPrison Remix)

PenguinPrison – Calling Out

Penguin Prison está no Facebook // SoundCloud // Twitter