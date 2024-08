Pais estão contratando professores particulares de ‘Fortnite’ pros filhos

Fortnite, para os poucos que ainda não sabem, é um videogame de tiro em terceira pessoa loucamente popular, onde de pré-adolescentes até o Drake se juntam para massacrar avatares com roupinhas engraçadas num reino virtual. Basicamente, cada jogo começa com uns 100 jogadores lutando uns contra os outros, estilo Battle Royale, até que o último jogador ou equipe é coroado campeão. Também rola umas danças.

O jogo é tão viciantes que as pessoas já começaram a escrever textões em pânico sobre o vício em Fortnite dos filhos. Mas parece que nem todo pai fica incomodado com as horas de jogo da molecada – alguns só querem ter certeza que seus filhos estão ganhando. Segundo o Wall Street Journal, pais estão pagando até US$ 20 [uns R$ 74 na cotação atual] para tutores de Fortnite ensinarem seus filhos a arrepiar nas Tilted Towers ou algo assim.

Videos by VICE

“Há uma pressão não só para jogar, mas para ser muito bom no jogo”, Ally Hicks disse ao Journal sobre pagar cerca de US$ 50 [uns R$ 185] por quatro horas de lições de Fortnite online para o filho de dez anos. “Você imagina como eles se sentia com isso na escola.”

“Quero que eles sejam os melhores no que gostam de fazer”, disse Euan Robertson, outro pai que contratou recentemente um treinador de Fortnite para os dois filhos pré-adolescentes. Além disso, segundo Robertson, há um benefício para o hábito em Fortnite dos filhos. “Eles não vão quebrar uma perna jogando videogame”, ele disse, aparentemente se saber que o jogo apresenta um conjunto próprio de perigos.

Os treinadores cobram algo entre US$ 50 por quatro horas a US$ 20 por hora, e anunciam seus serviços em sites de freelance como Gamer Sensei, segundo o Journal. Às vezes os próprios pais acabam fazendo as aulas. “Os outros pais com quem jogo já me elogiaram”, disse JD Giles, depois que ele e os filhos melhoraram sua performance com ajuda de um professor particular. “Ganhei alguma credibilidade com meus filhos e os amigos deles – mas minha mulher e filha tiram sarro da minha cara.”

Este o mundo que a gente vive. O planeta pode estar virando uma paisagem infernal, mas podemos ficar tranquilos sabendo que a próxima geração vai ter o que é preciso para humilhar noobs na internet, né.

Siga a VICE Brasil no Facebook, Twitter, Instagram e YouTube.