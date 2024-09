O Rex the Dog Jogou o Osso pra Gente com “Sicko”

O Rex the Dog é um dos melhores produtores que existem por aí, além de ser o melhor amigo do homem. Lá atrás ele era conhecido como JX e tirou nossos pés do chão com os hits “There’s Nothing I Won’t Do” e “Son of a Gun”. Aí, por um milagre, ele começou a seguir os caras do selo techno alemão Kompact e lançou alguns trabalhos sensacionais, mas com sucesso bem discreto. Hoje ele vem com o lançamento do seu novo single, “Sicko”, e nós batemos um papo-relâmpago com o homem-cão sobre esse som nível ração de primeira .

THUMP: Você ficou bem quietinho sobre esse lançamento do Rex the Dog. Você prefere qualidade em vez de quantidade?

Rex the Dog: Bom, nós fizemos nosso próprio equipamento recentemente e criamos as músicas com ele. Não escolhemos o melhor processo pra garantir quantidade, pelo visto. Mas até aí, nunca fomos do tipo “quero isso na minha mesa pra ontem”.

Quem desenha as capas dos discos?

Eu mesmo. Você tá perguntando porque elas são incríveis ou porque deveríamos demitir o artista?

Quem é o maior “sicko” por aí?

Ah, o título veio do filme Trainspotting… Bom, mais ou menos, manja aquele personagem Sick Boy? É pra ser o nome de um robô drogado e sacana que faz o som principal da música. Pensa num robô chapado? Ia ser uma zona, ele ia sair batendo na cara de todo mundo sem nem perceber.

Sicko foi lançado pela Kompakt no dia 2 de março

