DJs agora podem ganhar dinheiro com suas mixes do Soundcloud

O SoundCloud anunciou nessa segunda (13) que DJs e produtores poderão monetizar as próprias mixes e remixes no serviço de streaming. A partir de hoje, o SoundCloud está expandindo seu programa de compartilhamento de receitas para incluir artistas que criam “sets gravados e ao vivo, remixes e outros conteúdos gerados por usuários”.



Stephen Bryan, Diretor de Conteúdo da SoundCloud, disse ao THUMP: “Esta será a primeira vez que convidamos DJs e produtores que criam remixes e sets no SoundCloud para começar a rentabilizar e participar da receita que estamos gerando através de anúncios e assinaturas.”

O programa Premier do SoundCloud foi lançado em 2014 como uma maneira dos usuários ganharem dinheiro com o trabalho que colocam na plataforma. Tal como outros modelos de partilha de receitas, os usuários que colocam conteúdo na plataforma podem lucrar através da publicidade e dos seus dois serviços por assinatura. Os concorrentes do SoundCloud, Apple Music e Spotify, têm modelos semelhantes; a forma como estes esquemas funcionam está diretamente ligada tanto ao desempenho do artista (quantas vezes suas faixas foram tocadas) quanto ao serviço em geral.

“A receita gerada pelos anúncios e pagamentos de assinaturas pelos consumidores é dividida e paga de acordo com a forma como o conteúdo é consumido”, disse Bryan. Embora ele não tenha especificado as métricas exatas usadas para determinar o quanto os artistas serão pagos, ele disse que os pagamentos são baseados em “participação de engajamento” e “tempo de escuta”.

Apesar do SoundCloud não ter esclarecido quais os critérios usados para determinar se um DJ ou produtor será convidado para o programa, um porta-voz disse que os artistas atuais incluem Chance the Rapper, Little Simz, Metro Boomin, 21 Savage, StarRo e Toni Romiti.

No mês passado, o SoundCloud lançou uma opção de assinatura de US$4,99 por mês, além de seu serviço existente de US$9,99 por mês. A plataforma tem atualmente cerca de 150 milhões de faixas, incluindo catálogos adquiridos através de acordos feitos ao longo dos últimos anos com as três principais gravadoras – Sony, Universal e Warner – e com a agência de direitos digitais Merlin, que representa mais de 20.000 selos independentes.



Desde que os acordos foram feitos, a taxa de faixas derrubadas – algo que há muito preocupa a plataforma – caiu 40% nos últimos 12 meses, um ponto baixo histórico para a empresa, de acordo com um porta-voz. Os dados financeiros mais recentes do SoundCloud revelaram que a empresa ainda está no vermelho, mas que sua receita aumentou 20% em relação ao ano anterior.

“Esta é a evolução natural da nossa missão, disse Bryan. “A capacidade de ganhar dinheiro na nossa plataforma a partir da criatividade com a qual os usuários estão contribuindo para a comunidade. “

O programa Premier é atualmente apenas para convidados, no entanto, Bryan disse que a empresa está aumentando o número de pessoas convidadas diariamente. Os interessados em se inscrever podem registrar seu interesse no site do SoundCloud.

