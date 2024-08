Todo tipo de conversa que você tem bêbado

Matéria originalmente publicada no Thump.

Pior do que sexo casual, ou até uma ressaca, é acordar com o estômago embrulhado lembrando que na noite passada você disse alguma merda muito idiota. Na ciranda do álcool, excitação, drogas e música, as compotas se abrem revelando o arquivo de segredos constrangedores, emoções enterradas e piadas bosta que você se esforça tanto pra esconder.

Pessoalmente, a gente acha que papos realmente zoados são bons pra alma. A real sendo, claro, que as coisas que dizemos bêbados é tudo que nos sentimos muito constrangidos socialmente para revelar sóbrios. São nessas horas lubrificadas depois que o sol se põe que amizades começam, piadas internas recorrentes nascem e peitos se aliviam de coisas que estavam guardadas por tempo demais. Dito isso, essa também é a hora quando as pessoas tentam puxar brigas com lixeiras, então não vamos romantizar demais essa porra.

Numa tentativa de entender melhor o “papo zoado”, para mapear seus movimentos e meditar sobre sua significância, montamos um guia abrangente de toda conversa chata, boba, nojenta, palhaça, assustadora e bizarra que você viveu no final de semana.



Nível 1: Papo Banal Pré-Drinques

“ Faço engenharia.”

“ Massa. Então você já sabe o que vai fazer depois da universidade?”

“ Sim, provavelmente me matricular num desses esquemas de pós.”

A noite começa na sala de alguém, com o novo namorado da sua colega de apartamento, o Dani, ou o amigo de um amigo de outra cidade passando o final de semana aqui. Em algum ponto, geralmente entre uma latinha e outra, você se vê pergunta para aquele rosto pouco familiar na sala o que a pessoa faz da vida, algo que você acha que só gente sem nenhuma personalidade faz. Daqui umas seis horas, você vai ver o amigo ou o namorado na balada, vai bater de leve no ombro dele, perguntar como vai indo a noite, e sumir, para nunca mais o ver de novo.

Nível 2: O Taxista

“ Até que horas você trabalha?”



“ Umas 4.”

“ Legal.”

E pronto. Vocês estão empolgados, você tem um maço de cigarro cheio no bolso, o celular totalmente carregado. O caminho do Uber está livre. Coloque seu amigo mais falante/bêbado no banco do carona e relaxe atrás enquanto a pessoa pergunta se a noite do motorista está sendo muito movimentada, a quanto tempo ele trabalha nisso e se ele pode ou não colocar Beyoncé no rádio.

Nível 3: Papo na Fila

“ …”

“ …”

“ …puta calor, cara.”

Filas de balada são um dos círculos menos mencionados do inferno de Dante. São 20 minutos em pé, dizendo qualquer coisa, às vezes imaginando se você consegue sair pra dar uma mijada sem perder o lugar. Às vezes alguém empurra na fila e gritos de “OPA, PARA AÍ” ecoam ao redor até você perceber que reclamar com um estranho é inútil, porque alguém sem educação o suficiente para empurrar numa fila não é o tipo de pessoa que lida bem com críticas racionais de alguém fedendo a perfume barato e cigarro.

Nível 4: Paquerando

“ Reconheci seu relógio.”

“ Quê?”

“ Esse lugar é muito foda, né?”

Sou da humilde opinião que a balada é muito melhor sem ficar se preocupando em tentar tirar a calça. A gente está aqui pela música, bicho. Ainda assim, mesmo as baladas mais bostas abrigam o tipo de rosto que salva a noite de um cara. Quando você vê a pessoa, e já bebeu o suficiente, você pode ir tentar falar com ela. A menos que você seja um cara simplão que não liga de ultrapassar barreiras e limites, provavelmente vai ser meio estranho. Dica pró: sempre peça um isqueiro, mesmo se você não fuma. Se a pessoa tiver um, você pode convidá-la pra fumar lá fora, se não tiver, bom, se prepare pra mandar um discurso de quinze minutos sobre como fumar é um hábito sujo, né? A alternativa: é sempre uma boa se o objeto da sua afeição usa óculos e você pede para experimentar, depois finge que ficou cego por ter usado brevemente o óculos da outra pessoa. Vai por mim.

Nível 5: Falando com Alguém Sóbrio

“ Oiiiiiiiiii.”

“ Tá se divertindo?”

“ Hum? De boa aqui, sério. Uhum?”

Colocamos esse diálogo como nível cinco, mas considerando que é mais um nível bônus, ele pode acontecer a qualquer momento. Uma chamada da sua mãe, alguém perguntando a direção de algum lugar na rua, já aconteceu comigo de um passeador de cachorro querer bater papo enquanto eu estava sentado num banco às 7 da manhã tentando não vomitar. E esses papos são muito estranhos — um lembrete repentino que nem todo mundo sente como se tivesse um liquidificador dentro da cabeça. As melhores táticas incluem: tentar manter os olhos abertos (mas não muuuito abertos), dizer o mínimo possível (mas não muuuito pouco), e evitar garantir toda hora de que você nem bebeu tanto assim.

Nível 6: Batendo

“ Quanto tempo faz que a gente tomou?”

“ Tipo uns 20 minutos.”

“ OK… Não estou sentindo nada ainda… quanto tempo faz que a gente tomou?”

A depender do tipo de noite que você tem, esse pode ser o ponto em que você começa a cutucar furiosamente seus amigos no ombro, só pra dizer “Acho que eu…” enquanto aponta para o teto. Isso vai acontecer umas quatorze vezes nos próximos 45 minutos, enquanto cada um de vocês tenta se convencer de que a droga bateu. Se você não é a pessoal surfando essa onda, você vai ser o cara calmamente garantindo pra todo mundo que não, não está tão quente assim aqui, e sim, a água é grátis no bar. Otário.

Nível 7: Te <3, Cara!

“ Vem aqui, você. Senti saudades… te amo, viu?”

“ Desculpa, eu te conheço?”

Isso é provavelmente o mais legal que esse papo vai ser, antes de você cair num estado interior e ficar de olhos esbugalhados. Você está bem fodido agora, mas ainda consegue curtir a música o suficiente para não se aventurar além de algumas declarações breves do quanto você acha todo mundo foda. Mesmo gente que você mal conhece. Porra, até se aquela tia estranha que te dava aula de piano estivesse aqui, você provavelmente daria um mata-leão de brincadeira nela e a agradeceria por tudo que ela fez por você. Nota: algumas pessoas gostam de pontuar esses papos com beijos na testa.

Nível 8: O Estranho do Fumódromo

“ Você curte futebol?”

“ Claro.”

“ É, muito daora.”

A balada está cheia pacas agora e o mundo real está desaparecendo. É isso. Você quer um cigarro e um tempinho pra absorver isso tudo. Um estranho tromba em você e vocês dois começam a tentar desesperadamente achar um campo em comum pra trabalhar até que não tenham mais nada pra dar. Mas cuidado, alguns estranhos do fumódromo não entendem direito qual o papel deles na sua noite. Eles podem tentar fazer você adicionar eles no Facebook, ou pior, se pendurar em você pelo resto da noite. Você quer dividir um táxi pra casa? Ele mora só a 50 quilômetros do seu apê.

Nível 9: Temporada de Elogios

“ É o seguinte, você não é só meu amigo, você é tipo um irmão, e eu tenho irmãos de verdade.” “Você é mais um irmão pra mim que a minha irmã.” “Tenho tanto orgulho de você, cara.”

Essa é a evolução intensa do nível 7, uma promoção do “eu te amo” de antes para elogios agressivos. Se você não acabar com um estranho do fumódromo, você pode se ver cercado pelas pessoas mais queridas da sua vida. Se esse é o caso, vocês provavelmente vão mergulhar de cabeça em rasgação de seda. Você pode acabar tendo que levantar, olhando para a calça do seu amigo, enquanto o cara segura firme o seu pescoço, te dizendo de novo e de novo que ele tomaria um tiro por você.

Nível 10: Papo Bosta de Política

“ Não tem mais nada a ver com socialismo agora.” “É sim, cara, só não é tão fácil de categorizar.” “Olha, meu pai veio da classe trabalhadora…”

Que inferno. Essa é a pior conversa que você tem todo final de semana o ano inteiro. Você assistiu os debates? A oposição está subindo, né? Foda-se esses caras. Guarda essa prum show de churrascaria.

Nível 11: O Chorão

“ Ele/Ela é um/uma babaca/escrota!” “Eu sei, cara/miga.” “Não sabe! Ele/Ela não fala assim com você!”

Esse é de matar. Se você está na balada com um chorão ou chorona é melhor dar um jeito nisso o quanto antes. A gente veio aqui tomar cerveja cara, não ficar te ouvindo aí, sentado na calçada, reclamando de alguém com quem você vai continuar saindo, ou transando, independente do nosso apoio bêbado de sempre. Nota importante: nem tente colocar um gênero nessa, porque meninos choram sim.

Nível 12: A Conversa Profunda

“ Porra, tô estragando a noite, né? Desculpa.”

“ Não, cara, sério, você sempre pode falar comigo dessas coisas.”

“ Bom, é o seguinte…”

O Papo Profundo pode ficar pesado. É melhor prestar atenção nesse é cortar antes que a coisa acabe num desabafo de duas horas. Ele emerge quando você e um ou dois amigos estão tão bêbados que alguém decide revelar um segredo de família sombrio, uma grande ansiedade, ou (na melhor das hipóteses) confissões sobre a morte de um bicho de estimação. Essas conversas podem ser muito terapêuticas, mas também te fazer perder o set do DJ pelo qual você esperou a semana inteira.

Nível 13: A Bad

“ Você tem água aí?”

“ Você tá bem, cara. Tá meio pálido.”

“ Não só… meio mal, um pouco.”

O pessoal da bad é um pesadelo. Você tem aquele amigo que, depois de certo ponto, vai te olhar de repente com uma preocupação furiosa, como se sua cara estivesse derretendo, só para depois dizer “não foi nada” depois. Isso vem quando você percebe que seu amigo tomou alguma coisa mais forte sem te contar, e agora todo mundo tem uma sacola de supermercado em vez de cabeça. Dito isso, é uma coisa que pode acontecer com qualquer um, e pode não ser porque os alucinógenos bateram. Pode acontecer com você uma noite dessas. Num minuto sorrindo com o hit do verão, no outro convencido de que formigas estão subindo pelo seu corpo.

Nível 14: Matando a Larica

“ Vocês têm maionese de alho?”

“ Pede mais uma porção de batata.”

“ Desculpe, já fechamos.”

Sempre fico abismado com como o que deveria ser a parte mais simples da noite se torna, de longe, a mais complicada. O que deveria ser a frase “Um kebab e batata, por favor” vira uma cavalgada infinita de negociações e condimentos, palavras derretendo sob pressão em “certo, cara, vocês têm batata frita… não, espera, vocês têm onion rings?” Seu grupo vai se dissolver completamente, alguns tentando fazer amizade com o pessoal do outro lado do balcão, outros reclamando que a porção pequena de batata é 7 paus, tudo isso enquanto o pessoal paira pelo lugar como se restaurantes fast food fossem câmaras de gravidade zero.

Nível 15: Papo Cósmico

“ Vai ser tipo supermercado online, mas pra cinema independente.”

“ Você acha que, porra, que o Mike Tyson tem pai?”

“ Escadas são uma obra do homem, mas sempre existiram num estado paralelo inalcançável.. tipo… olha onde essas escadas estão. Havia um tempo em que elas não estavam aqui, mas o potencial pra ir desse nível… para o nível acima… sempre existiu.”

Uau. Você chegou ao nível 15. Você deve estar muito louco agora. Nesse ponto vale tudo. Os tópicos podem variar de “como é foda olhar nos olhos de um animal selvagem” para “uma ideia de aplicativo que você teve envolvendo uma interface de movimento simulado e texto interativo”.

Completou os 15 níveis? Provavelmente é hora de ir dormir.

