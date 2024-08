Tudo o que precisas de saber sobre as infames gravações de “The Apprentice”

Bla, bla, bla, bla, bla a VICELAND tem uma série em que Tom Arnold anda à procura das “Gravações de Trump” a.k.a. vídeo ou áudio do presidente norte-americano a dizer ou a fazer cenas maradas. E, sabes onde é que cenas maradas provavelmente aconteceram? No set do reality show que Trump apresentava, The Apprentice.



Alegadamente, durante as filmagens, Donald terá proferido todo o tipo de coisas grotescas – incluindo dito a uma concorrente, “deve ser uma bela imagem, tu a meteres-te de joelhos” -, mas nunca ninguém trouxe à luz do dia imagens dessas situações. Que mais queres saber? As tuas questões sobre este episódio da série VICELAND transmitida às segundas-feiras, a partir das 23h30, no Canal Odisseia, são respondidas abaixo.

P. COMO É QUE SABEMOS DA EXISTÊNCIA DAS “GRAVAÇÕES DE ‘APPRENTICE’?

R. Depois de ser revelada a gravação do Access Hollywood, o antigo produtor de Apprentice, Bill Pruitt, publicou no Twitter que existiriam gravações de Trump “muito piores” que essa, relativas à época em que Trump fazia o programa. Quando a VICELAND tentou falar com antigos membros da equipa de Apprentice, de forma anónima alguns contaram episódios em que Trump teria “comido mulheres com os olhos” e utilizado insultos racistas.

Todavia, poucos destes membros da equipa se sentiram confortáveis em falar sobre estas coisas on the record, por medo de quebrarem os acordos de confidencialidade que assinaram e de virem a perder oportunidades de trabalho numa indústria em que discrição é uma capacidade altamente valorizada.

Vê o vídeo abaixo



P. ENTÃO, O QUE ESTÁ NESSAS GRAVAÇÕES?

R. Não sabemos.

P. O QUE SERIA PRECISO PARA AS GRAVAÇÕES SEREM REVELADAS?

R. Tudo se resume a quem as tem. Mark Burnett, o cérebro por detrás de programas televisivos como Survivor, The Voice e The Apprentice é agora presidente dos MGM Studios, a empresa dona de The Apprentice e de todo o seu histórico de gravações. Burnett é também amigo de Trump, embora um mês antes das eleições de 2016, num comunicado, Burnett tenha insistido que “não era pró-Trump”. “Não sou, nem nunca foi, apoiante da candidatura de Donald Trump”, escreveu. Todavia, nesse mesmo mês, segundo o BuzzFeed News e o Daily Beast, Burnett teria alegadamente ameaçado processar funcionários que revelaram imagens inéditas de The Apprentice, potencialmente prejudiciais para o então candidato Trump.

A MGM emitiu um comunicado, defendendo que Burnett não teria os direitos legais para revelar as gravações devido a “vários requisitos contratuais e legais”, mas há quem conteste tal facto, incluindo o magnata da comunicação social Diller, que disse ao Politico que o comunicado da MGM era “uma treta absoluta” e não existiria qualquer obrigação legal de não revelar essas cenas cortadas.

As gravações podem vir a ver a luz do dia graças a uma acção judicial da responsabilidade de Summer Zervos, que está a processar Trump por difamação, depois de este a chamar de mentirosa quando ela o acusou de assédio sexual. Os advogados de Zervos solicitaram à MGM que entregue todos os documentos, vídeos ou áudios em que ela e Trump apareçam a falar, ele apareça a falar sobre ela, ou – e aqui está o ponto crucial – qualquer gravação em que Trump apareça a falar sobre mulheres de “alguma forma sexual ou inapropriada”. Essa acção está em curso.

E sabes o que mais está em curso? Isso mesmo, TRUMP CONFIDENCIAL, no Canal Odisseia, segundas, a partir das 23h30.

