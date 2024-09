O Tzechar Uniu o K-Pop e o Rap Cantonês nessa Mix Insana

O que caralhos K-pop, rap cantonês e grime tailandês tem a ver com Future Brown, Rabit e Sophia Grace? Aparentemente, tem muito nesse mix que o duo Tzechar fez. E eles vão provar pra você:

Vocês me desculpem por pagar pau, mas esse é uma das melhores mixes que eu já ouvi. Música pop oriental e ocidental quase nunca se encontram no mesmo plano ou na mesma frase, mas aqui elas estão juntinhas e misturadas num caleidoscópio de beats sensacionais. Quando uma faixa feita pelo duo de footwork SLV se junta com “Heavy Metal and Reflective” da Azealia Banks é revelador. Esse remix é mais que só batida. É desvendar o cenário musical underground dos dois lados do mundo.

O Tzechar descreve a compilação como “jovem e perigoda (risos), tipo um Gu Wa Zai ultra realista da cena underground ou qualquer merda do gênero” (Gu Wai Zai é uma série de filmes gangster de Hong Kong dos anos 90, e alguns trechos do filme aparecem na música). Também tem um lance conceitual de “thuggin’” (vida loka), com cada track explorando o conceito de “thug” na cultura pop, desde a cena grime britânica até os ídolos pop asiáticos.

Por agora, eles esperam que a mix inicie um diálogo sobre reapropriação cultural e aproximação. “A Sophia Grace é de longe a pessoa mais ‘thug’ nesse mix todo”, o Tzechar conclui. E quem sou eu pra discordar?



Tracklist:

Kenji Kawai – Chant II (Ghost City)

Throbbing Gristle – What A Day

SLV – Glassed (Chimpo Remix)

Azealia Banks – Heavy Metal and Reflective

Death Grips – Get Got

blackhandpath – STICKUPSIDE

Yasunori Mitsuda – Ruined World

P.O – I Believed In Me

Drake – Dreams Money Can Buy

LMF – 冚家拎

Suboi – Trò Chơi (feat. Touliver)

Masta Wu – 이리와봐 (feat. Bobby)

Sophia Grace – Best Friends (Y//2//K Remix)

Keith Ape – It G Ma (feat. Okasian, Kohh)

Howie Lee – Xiang x Block B – Nilili Mambo

Alexander Brandon – Hong Kong Canal (Desolation/Shootout)

Noise808 – FLW

DEMONSLAYER – Blanka’s Quest

Rabit – Black Dragons (feat. Riko Dan)

Future Brown – Wanna Party (feat. Tink)

d o w n s t a t e – w e ‘ a l w a y s . w i l l

Koz & Blow Fever – Balling 大富翁

TZECHAR – Ridicurous

张?…芳 – 月琴

Michelle Lhooq está no Twitter