O Ultra de Miami mantém viva a profecia hedonista do EDM

Fotos originalmente publicas no Noisey Alemanha. Traduzida do inglês.

Realizado pela primeira vez em 1999, o Ultra se tornou o evento EDM do ano no calendário de eventos musicais dos EUA. Reunindo fãs do EDM mainstream, do techno underground ou do hip hop, a programação do festival atrai aproximadamente 150 mil ravers para a ensolarada Flórida em cada edição. Nos últimos dois anos, a DJ Mag o considerou o “Melhor Festival do Mundo” e o lineup de 2018 não desapontou, atraindo Steve Aoki, Azealia Banks, DJ Snake, Marshmello e até Swedish House Mafia, que fez um retorno surpreendente depois de cinco anos de silêncio. Considere adicioná-lo à sua lista de desejos ou, no mínimo, confira nossas fotos deste ano.

Só para lembrá-lo de como tudo fica lindo no verão, o fotógrafo Benjamin Diedering foi ao Ultra para documentar os ravers mais legais de 2018. Ele também capturou algumas das pitorescas palmeiras do festival, impressionantes arranha-céus. e cenas da festa EDM mais elétrica do ano.

Foto por Benjamin Diedering.

Foto por Benjamin Diedering.

Foto por Benjamin Diedering.

Foto por Benjamin Diedering.

Foto por Benjamin Diedering.

Foto por Benjamin Diedering.

Foto por Benjamin Diedering.

Foto por Benjamin Diedering.

Foto por Benjamin Diedering.

Foto por Benjamin Diedering.

Foto por Benjamin Diedering.

Foto por Benjamin Diedering.

Foto por Benjamin Diedering.

Foto por Benjamin Diedering.

Foto por Benjamin Diedering.

Foto por Benjamin Diedering.

Foto por Benjamin Diedering.

Foto por Benjamin Diedering.

Foto por Benjamin Diedering.

Foto por Benjamin Diedering.

Foto por Benjamin Diedering.

Foto por Benjamin Diedering.

Foto por Benjamin Diedering.

Foto por Benjamin Diedering.

Foto por Benjamin Diedering.

Foto por Benjamin Diedering.

