Uma introdução aos cursos universitários mais inúteis da Europa

Este artigo foi originalmente publicado na VICE UK.

À medida que nos aproximamos da inevitável automatização de todo e qualquer trabalho, começa a tornar-se cada vez mais claro que praticamente todos os cursos universitários são inúteis. Ainda assim, há uma réstia de optimismo: algumas licenciaturas são bastante mais inúteis que outras, com a garantia única de esvaziarem completamente a tua carteira durante três anos, para depois te deixarem sem oportunidades de a voltares a encher.



Videos by VICE

Numa rápida vista de olhos sobre que cursos são esses, pedimos aos escritórios da VICE pela Europa para que nos dissessem quais os curso mais inúteis no Velho Continente. Eis o que descobrimos.

Reino Unido

Qual é o curso?

Comédia Stand-Up (MA).

Onde é que o podes estudar?

Universidade de Kent.

Visão geral da coisa.

Uma pós-graduação em comédia stand-up é perfeita para pessoas que acreditam que falar constantemente sobre o quão engraçadas são, ainda que não digam nada de engraçado, é conversa apropriada para um primeiro encontro. A Universidade de Kent é a única uinstituição de ensino superior a oferecer um curso que descreve como “uma forma vibrante de teatro popular”. Ao longo do ano, podes aprender a escrever o teu próprio material, assim como ter a oportunidade de actuares à frente de 200 pessoas. Toda a gente sabe que os agentes de stand-up só procuram aqueles que têm mestrados na área, por isso este parece valer a pena se quiseres passar os próximos 40 anos sem ganhar dinheiro!



– Nana Baah

Sérvia

Qual é o curso?

Biblioteca e Ciências da Informação (MA).

Onde é que o podes estudar?

Universidade de Belgrado.

Visão geral da coisa.

Tenho a certeza de que há muitos sérvios que amam livros e adorariam passar três anos na Universidade de Belgrado a estudar Biblioteca e Ciências da Informação, para descobrirem como se gere uma biblioteca. No entanto, a realidade é que já só há uma mão cheia de bibliotecas abertas na Sérvia e todas elas têm um grave problema de fundos mas, milagrosamente, têm demasiados funcionários. A discrepância deve-se principalmente ao facto de que, para entrar neste mundo da gestão de bibliotecas, é preciso ou ser membro de um partido no governo, ou conhecer quem seja, já que estes espaços são geridos pelo governo local. E, se a coisa funciona com esse tipo de cunhas, para que é que precisas de tirar um curso?



– Mihailo Tesic

Holanda

Qual é o curso?

Artista de Circo.

Onde é que o podes estudar?

Na Universidade Codarts para as Artes, em Roterdão.

Visão geral da coisa.

Na Codarts, podes especializar-te em qualquer uma das modalidades clássicas de circo – desde malabarismo a andar numa corda. Mas, tentes o que tentares, não há como ignorar esta triste verdade universal: o circo está a morrer. Já não é o que era. Por exemplo, a maioria dos países baniram – ou estão no processo de banir – animais selvagens dos circos. E o que é um dia no circo senão uma espera ansiosa por um tigre que saia do transe e agarre com garras e dentes a derradeira vingança que tanto merece? Para além disso, graças ao desenvolvimento da tecnologia e do universo do gaming, a criança moderna é incrivelmente difícil de impressionar – é por isso que até as hipóteses de vires a ser contratado para palhaço malabarista na festa de aniversário da tua sobrinha são bastante escassas.

– Lisa Lotens

Dinamarca

Qual é o curso?

Performance Design (MA).

Onde é que o podes estudar?

Universidade de Roskilde.

Visão geral da coisa.

Imagina que um organizador de festivais, um empreendedor e uma organizadora de casamentos se encontravam num bar, se embebedavam e faziam um menáge. A maravilha cientifica resultante desta troca de ADN a três iria estudar Performance Design. Desde 2004, a Universidade de Roskilde oferece aos alunos a hipótese de reforçarem os seus currículos com qualidades como “análise, desenvolvimento e gestão de eventos para festivais e conferências”. Mas, o cenário da organização de eventos na Dinamarca é competitivo e só pode empregar até um certo número de organizadores de festivais e directores de palco.

Em anos recentes, muitos graduados de Performance Design têm sofrido para conseguir emprego depois da universidade – sendo essa parte da razão pela qual o departamento que oferece o curso foi sendo sujeito a sucessivas reduções de financiamento. Dos licenciados que conseguiram emprego, muito poucos trabalham em áreas sequer remotamente parecidas a performance, design ou organização de eventos. Talvez porque, na verdade, para organizar um evento não seja assim tão necessário um curso? Ou, se calhar, – como aprendi durante a minha época a estudar performance design – talvez seja porque o curso é mais para rir do que propriamente útil de uma forma tangível?

– Kristian Ejlebæk Nielsen

Áustria

Qual é o curso?

Numismática (MA).

Onde é que o podes estudar?

Universidade de Viena.

Visão geral da coisa.

A numismática é o estudo das moedas antigas de ouro e prata e das moedas actuais.



Um exemplo do porquê de ser inútil: verifica agora mesmo a tua carteira e os teus bolsos. Vais provavelmente aperceber-te de que não tens trocos em nenhum deles, porque estás a viver em 2018 e pagas tudo com cartão, ou com o telemóvel, ou PayPal, ou toda e qualquer coisa que não seja moeda física.

E isto não vai mudar para já. Aliás, eventualmente – quando todos percebermos o que são, afinal, as criptomoedas – a bitcoin vai, provavelmente, substituir os bancos e os pagamentos a crédito, tal e qual como o streaming matou a estrela do CD. Assim, a base de pesquisa que a Universidade de Viena pode oferecer aos numismáticos vai encolher significativamente, isto se não desaparecer por completo. Por isso, se estás a contar com a numismática para ajudar a mudar a tua sorte, talvez queiras começar a pensar noutra coisa qualquer.

– Thomas Vorreyer

Itália

Qual é o curso?

Ciência e Cultura dos Alpes (BA).

Onde é que o podes estudar?

Universidade de Milão.

Visão geral da coisa.

Desde ciência do solo, a ciência arborícola e protecção de plantas, os módulos do curso parecem ser inspirados num episódio de Yogi Bear. Ainda que o curso seja oferecido pela Universidade de Milão, todas as aulas decorrem em Edolo – uma pequena localidade na encosta dos Alpes do Monte Adamello.

Os licenciados da universidade serão elegíveis para trabalhar em organizações locais, museus, parques naturais e áreas protegidas dos Alpes – e, aparentemente, em mais nenhum sítio no Mundo. Boa sorte!

– Giulia Fornetti

Polónia

Qual é o curso?

Ciência Política (BA).

Onde é que o podes estudar?

Universidade de Varsóvia

Visão geral da coisa.

Eu sei que dizer que é inútil ter um forte conhecimento de política é arrojado, mas mantenham-se aqui ao meu lado por uns instantes. Nos últimos três anos tem-se tornado aparente que ser-se bem-sucedido na política polaca não requere nem experiência nem “know-how”. Tudo o que precisas é de instinto e vontade de explorar o sentimento popular – uma qualidade inata, nada que a Universidade de Varsóvia te possa ensinar.



Por exemplo, em 2015, quando o partido de extrema-direita, Justiça e Lei”, subiu ao poder, Paweł Kukiz, um ex-punk com absolutamente zero experiência em política, ficou em terceiro nas eleições presidenciais, apoiado por 20 por cento dos votos. Atingiu esta posição através de slogans populistas sobre como destruir o sistema e, mais tarde, fundou o seu próprio partido de extrema-direita, Kukiz ’15. Durante algum tempo, o rapper polaco Liroy (nome verdadeiro Piotr Marzec), um suposto produtor de cinema porno, foi o membro do partido de Kukiz no Parlamento. Isto são dois exemplos daquilo que se passa apenas na Polónia. Olha para o Mundo inteiro e vais reparar que é uma tendência mundial.

Também há provas estatísticas de que Ciência Política é uma das piores maneiras de desperdiçar anos de vida na universidade. De acordo com um estudo da agência de notícias NaTemat, há apenas uma vaga para cada 150 licenciados em ciência política na Polónia. Ainda assim, vale a pena notar que, tanto Paweł Kukiz como Piotr Liroy-Marzec, carecem não só de um curso em Ciência Política, como também de qualquer tipo de educação superior. Por isso, talvez a maneira certa de entrar na política seja evitar a universidade no geral, tornares-te mágico e famoso e governar o Mundo. Afinal de contas, estamos em 2018.

– Pawel Mączewski

Portugal

Qual é o curso?

Paz, Segurança e Desenvolvimento (MA).

Onde é que o podes estudar?

Universidade de Coimbra.

Visão geral da coisa.

Sim, o Mundo está a arder e a aproximar-se a passos rápidos da aniquilação nuclear, mas achas mesmo que vais ser tu a resolver o problema? De acordo com a Universidade de Coimbra, este mestrado tem como objectivo “aprofundar o conhecimento teórico e conceptual das questões da paz, segurança, desenvolvimento e humanitarismo”.

No entanto, a universidade consegue ser ainda menos clara no que toca às opções profissionais uma vez acabados os estudos. Se este curso ensinar como construir um bunker seguro para o fim do Mundo, então talvez eu possa reconsiderar o seu lugar nesta lista.

– Madalena Maltez

Segue a VICE Portugal no Facebook, no Twitter e no Instagram.

Vê mais vídeos, documentários e reportagens em VICE VÍDEO.