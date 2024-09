10 filme pe care trebuie să le vezi în 2017

The Beguiled



Sofia Coppola a scris și a regizat acest remake după o drama din 1971 cu Clint Eastwood, care are drept personaj principal un soldat din timpul Războiului Civil care se refugiază într-un internat de fete și le seduce pe câteva dintre ele. De data aceasta, regizoarea filmului The Virgin Suicides și-a unit din nou forțele cu Elle Fanning și cu Kristen Dunst și a recrutat-o și pe Nicole Kidman în gașca femeilor care vor răzbunare. Cum e vorba de Sofia Coppola, suntem siguri că regizoarea a făcut trăznăi cu materialul original.

Alien: Covenant

Ridley Scott revine la filmul lui de groază classic, de data asta într-o semi-continuare la filmul Prometheus din 2012. Reacții la primele vizionări: Scott făcut un film ultra violent, interzis minorilor; vești bune pentru fanii filmelor vechi cu extraterestrul care sfâșie intestinele oamenilor din interior. Luptătoarea spațială e, de data aceasta, Katherine Waterston din Fantastic Beasts. Joacă alături de Damian McBride, Jussie Smollett și Carmen Ejogo.

Call Me By Your Name

Luca Guadagnino continuă seria I am Love și A Bigger Splash cu un alt film gay romantic. Bazat pe romanul de Andre Aciman, Call Me By Your Name are ca personaj principal un băiat italian de 17 ani, Elio, care se îndrăgostește de Oliver, un academician care îi vizitează părinții. Timothee Chalamet joacă rolul tânărului, iar Armie Hammer pe cel al bărbatului care aprinde scânteia.

A Cure for Wellness

În acest frumos horror montan, Dane DeHann e un tânăr director executiv trimis să-și recupereze șeful dintr-o clinică misterioasă de recuperare din Alpi, unde lucrurile nu sunt tocmai simple. Cu ajutorul nemaipomenitei Mia Goth, tratamentul e unul extravagant de înspăimântător.

Brighton Beach

FKA Twigs își face debutul ca actriță în această dramă contemporană a cărei acțiune se petrece în Brooklyn, unde izbucnește un conflict între o companie medicală și un mafiot local implicat într-o fraudă Medicare. Tot acesta e și debutul scenaristului și regizorului ruso-american David Gutnik.

Blade Runner 2049

Acțiunea din filmul clasic al lui Ridely Scott din 1982 se petrece în Los Angeles în 2019, iar această continuare, regizată de Denis Villeneuve ( Arrival, Sicario) mută acțiunea cu treizeci de ani în viitor. Harrison Ford se întoarce ca vânătorul de roboți Rick Deckard alături de Ryan Gosling și Jared Leto.

Damsel

Frații Zellner au făcut un star al internetului dintr-un iepure numit Bunzo în filmul Kumiko, the Treasure Hunter. Pentru filmul acela din 2014, cei doi realizatori de film din Austin au transformat unb mit urban japonez despre un fan Fargo obsedat în cinematografie. Pentru următorul lor truc, i-au plasat pe Robert Pattinson și pe Mia Wasikowska într-o comedie western despre un bărbat care încearcă să se căsătorească cu femeia visurilor lui. Evident, deși sună liniar, ne putem aștepta la ceva mai îndrăzneț de atât.

How to Talk to Girls at Parties

Regizorul filmelor Hedwig and the Angry Inch și Shortbus, John Cameron Mitchell, a făcut un pas rar în spatele lentilei pentru a adapta această nuvelă de Neil Gaiman. În scena punk din Croydon a anilor ’70, Elle Fanning e o extraterestră care se desparte de grupul ei și îl cunoaște pe Enn (Alex Sharp). Nicole Kidman joacă rolul Reginei Boadicea, o extraterestră cool care arată de parcă a dat iama în garderoba lui Hedwig.

Roxanne, Roxanne

Legenda hip hop Lolita „Roxanne Shante” Gooden și-a câștigat notorietatea în 1980, când a înregistrat o piesă direcționată spre trupa de hip hop U.T.F.O, după ce aceștia și-au anulat un concert. Albumul ei, Roxanne’s Revenge”, a dat startul unui șir întreg de albume-reacție. Filmul se concentrează pe bătălia rapperiței cu adversarii și e produs de Pharrell și de Forest Whitaker, cu ajutor din partea Mahershalei Ali, din Moonlight.

T2: Trainspotting

La douăzeci de ani după Trainspotting, Mark Renton se întoarce în cluburile de căcat, barurile de căcat și cea mai de căcat toaletă a tuturor timpurilor în această continuare a filmului cult al lui Danny Boyle din 1997.

Traducere: Oana Maria Zaharia