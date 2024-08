Am făcut DMT în bucătăria mea timp de patru ani

Willem* era epuizat. Era târziu, iar el stătea în chiloți în mijlocul laboratorului de DMT, care se întâmpla să-i fie și bucătărie. Muncise douăzeci de ore încontinuu; era rupt și-l usturau ochii.

A scuturat, pentru a cincea oară la rând, cele 32 de borcane pline cu DMT cristalizat, apă și eter de petrol. La un metru de el, un ou fierbea pe aragaz. A amestecat în unul dintre borcanele de sticlă și de sub capac au ieșit vapori. Scopul era să producă 25 de grame de DMT într-o singură sesiune, cu o valoare de 2 250 de euro. Aproape terminase, când s-a trezit că îi luaseră foc mâinile.

A pus repede borcanul jos și a stins flacăra cu un prosop de bucătărie. Mirosul intens de petrol îi înțepa ochii. Primul lucru pe care l-a observat a fost că nu mai avea păr pe brațe și pe mâini. Și le-a băgat sub jetul de apă de la robinet. A închis laboratorul și s-a dus la culcare.

„Din fericire, n-am rămas marcat pe viață, dar mi-au rămas urme. Când îți ignori limitele și muncești prea mult sau îți setezi scopuri exagerate, începi să faci greșeli. Iar în domeniul ăsta, greșelile te pot costa viața”, a zis el.



Willem muncea adesea noaptea și din casa lui ieșeau mereu mirosuri chimice pe care încerca să le mascheze cu bețișoare parfumate puse pe pervaz. Dar banii câștigați rapid făceau să merite efortul. Timp de cinci ani, a contribuit la o piață neagră a drogurilor care era estimată la 18,9 milioane de euro în 2017, conform unor cercetări recente ale poliției olandeze.

Un lot de DMT pus la uscat în bucătărie.

În timpul săptămânii, Willem locuiește într-o rulotă la o fermă din Brabant – o provincie din sudul Olandei – unde crește fructe și legume organice. În weekenduri, când nu lucrează, locuiește într-o casă obișnuită, într-un alt colț al provinciei. Willem mi-a arătat degetele murdare de nisip. „Una e să crești legume, alta e să prepari droguri, dar mă pricep la ambele”, îmi zice zâmbind.

Am stabilit să ne întâlnim în apropiere de noul lui job ca să stăm de vorbă despre viața anterioară în care prepara DMT. Primul lucru pe care am vrut să-l știu a fost cum de tânărul ăsta educat și elocvent în vârstă de 26 de ani s-a apucat de produs droguri sintetice la vârsta de 22 de ani. „Totul a început cu fascinația mea pentru drogul respectiv”, a explicat el.

O selecție din echipamentul lui Willem.



Willem avea 21 de ani când a fumat prima oară DMT. Era curios în privința substanței psihedelice încă din liceu, dar cum e destul de rară, i-a fost greu să o găsească. Până la urmă a reușit. „Prima oară când am luat, sângele îmi gonea prin corp. Am respirat adânc, am luat trei fumuri și, înainte să pot lăsa pipa jos, eram deja în altă lume. Acționează imediat. Un prieten mi-a luat pipa și bricheta din mână și m-a ajutat să mă întind pe canapea. Pierdusem orice control”, mi-a povestit.

Willem a zis că, apoi, fiecare obiect din cameră și-a luat zborul. Prietenii lui se contorsionau în diferite forme, după care au început să plutească și s-au lipit de tavan. „N-ai timp să procesezi, totul se petrece foarte repede, a zis el. În timpul tripului, nu simți frică, ci un sentiment profund de conexiune și iubire. Dar când am revenit la realitate, m-am căcat pe mine. A fost traumatizant și, în același timp, frumos.”

Experiența l-a impresionat atât de puternic încât nu i-a mai dat pace. A început să facă cercetări despre originile DMT-ului ca să își înțeleagă mai bine experiența și a aflat că până și el – un student la chimie – putea să prepare drogul acasă dacă respecta câțiva pași simplu. „O reacție de tip acid-bază nu e chiar atât de complicată și găsești multe trucuri chimice online”, mi-a zis Willem.

Cu 150 de euro, tânărul și-a cumpărat starter kit-ul ca să-și transforme bucătăria în laborator de droguri experimentale. „A fost greu la primul lot. Am obținut două grame de DMT. M-am simțit grozav, dar nu știam dacă o să fie bun”, și-a amintit el.

Willem a știut că ar fi corect să testeze produsul pe el înainte să-l ofere prietenilor. „Prima încercare a fost super stresantă. Eram acasă la un prieten cu iubita mea de atunci. Știau amândoi că lucrasem la asta, dar când am pus drogul pe masă, s-a lăsat o tăcere tensionată. Am hotărât să urc și să aprind pipa cu iubita mea lângă mine. Nu știu de ce am avut încredere să fac asta, dar am avut dreptate. A fost magic!”

Casa lui Willem s-a umplut, în scurt timp, cu sticluțe, eprubete și DMT.

Un an mai târziu, Willem a absolvit facultatea și a devenit ceasornicar. A lucrat într-un depozit cinci zile pe săptămână până a strâns 1 500 de euro ca să-și cumpere echipamentul necesar pentru prepararea drogului la modul profesionist. În fiecare weekend, stătea acasă și învăța să prepare DMT. „Pe lângă fascinația pentru drog, am căpătat și o fascinație pentru chimie”, a zis el. „Mă uitam ore în șir la cum se cristalizează DMT-ul într-un borcan de sticlă. Chimia devenise pornografie pentru mine”, a zis el, extaziat.

Soarele începuse să apună când ne-am întors la rulota lui. „Când sunt fascinat de ceva, aprofundez”, a zis el.

În scurt timp, toate dulapurile i s-au umplut cu borcane de hidroxid de sodiu, sticle de oțet și eprubete. Peste tot erau siringi de plastic, căni de măsurat și caiete cu notițe. „Eram super dezorganizat la început. Prietenii mei erau șocați când veneau pe la mine. Dar n-am ținut niciodată secret ce fac și până la urmă li s-a părut și lor palpitant.”

Totuși, nimeni nu voia să cumpere de la el. „Reacția lor inițială a fost dezamăgitoare. Unii cumpărau câte o doză din când în când, dar atât. La un moment dat, am produs trei sute de grame și le-am vândut pe stradă. Am făcut 27 de mii de euro. După asta, am început să caut cumpărători la scară mai mare.” Willem n-a vrut să-mi divulge cum i-a găsit pe acești cumpărători, dar mi-a zis că i-au crescut enorm afacerea. „Erau cu totul altceva față de hipioții cărora le vindeam până atunci. Deodată, stăteam de vorbă cu niște afaceriști – oameni bogați care se țineau mereu de cuvânt și lucrau cu contract. Au început să curgă banii.”

Willem a devenit tot mai eficient în bucătărie – a ajuns să lucreze cu 32 de recipiente simultan. „Asta înseamnă că adaugi lichid de 160 de ori și să scuturi borcanele de 3 200 de ori”, a calculat el. „Devenise un job, nu mai era doar un hobby. Și a trebuit să accept că încălcam legea la nivel înalt. Eram un infractor și cumva îmi plăcea asta, era palpitant.”

Ajunși la rulotă, am parcat și am trecut la partea practică a procesului. „Cele mai multe ingrediente le procuram dintr-un magazin DIY. Prima oară nu m-au întrebat nimic. Dar când apari a zecea oară să cumperi cinci sticle de hidroxid de sodiu, vor să știe la ce îl folosești. Ai nevoie de substanța asta pentru producerea oricărui drog sintetic. Poți să faci și bombe cu asta. Uneori ți se cere buletinul. Așa că a trebuit să merg în mai multe magazine diferite.”

În rulotă, a scos la iveală câteva caiete. Cu ajutorul experimentelor și a notițelor, Willem a continuat să îmbunătățească procesul și rețetele. A început să producă și o variantă de changa infuzată cu DMT. „Un drog și mai rar decât DMT-ul!”, se laudă el.

O tavă cu changa (stânga) lângă o tavă cu DMT (dreapta). Mai la dreapta e un borcan cu DMT.



Willem a început să vorbească în șoaptă. „Deșeurile chimice sunt o problemă. Odată le-am vărsat în toaletă, dar m-am simțit foarte prost apoi. Altă dată le-am lăsat la câte un colț de stradă, dar nici asta nu e bine.” Dar când încalci legea, nu ai multe opțiuni.

La 24 de ani, Willem avea deja suficienți clienți mari cât să renunțe la celălalt job. Nu făcea decât să prepare DMT toată ziua. Trebuia să lucreze cu ferestrele deschise, așa că toată casa îi mirosea a eter de petrol. S-a panicat că vecinii o să-și dea seama ce face. Devenise paranoic. A început să aibă insomnii. „Lucram săptămâni în șir fără să-mi văd prietenii.”

În scurt timp, și-a dat seama că banii nu făceau să merite tot stresul ăla. „Credeam că banii o să mă facă fericit, dar nu m-am simțit fericit de multă vreme. Tipii pentru care lucram voiau să produc și speed sau ecstasy. M-am gândit să mă mut într-o casă în Pulahara unde să-mi fac un laborator performant și să câștig mii de euro pe lună.”

A făcut o pauză și a înghițit în sec. „Dar mi-am dat seama că ar fi prea mult. Deja avusesem câteva episoade periculoase în care era să dau foc la casă. Voiam doar să fac DMT pentru prietenii mei hipioți. Când începi să produci speed sau cocaină, intri în contact cu oameni foarte diferiți.”

În ultimul an, Willem și-a dizolvat imperiul. N-a vrut să-mi spună pentru câți oameni a lucrat, dar a zis că n-a fost greu să renunțe la relațiile respective. Deci gata, a terminat-o de tot? „Chimia va rămâne mereu un hobby pentru mine. Mă consider norocos că nu am fost prins și am reușit să economisesc o sumă frumoasă de bani, dar mi se pare mai important să fiu liber.”

Până la urmă, Willem a descoperit libertatea dorită în cariera de horticultor. Și-a întins picioarele, și-a pus mâinile sub cap și s-a uitat la lampa cu ulei de pe măsuța aflată în fața rulotei. Ne-am luat la revedere. Willem trebuia să iasă din nou pe câmp la șapte seara.

*Numele a fost schimbat pentru a-i proteja identitatea.

Articolul a apărut inițial pe VICE NL.