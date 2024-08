Ce am aflat după ce mi-am făcut un glory hole acasă și l-am deschis pentru străini

Într-o zi obișnuită, în timpul unei pauze de prânz de la job, Emil a început să înșire la o coadă mai mulți tipi care veniseră să îi viziteze glory hole-ul.

Artistul din Melbourne, pe care îl găsești pe Instagram ca @babydilfx, a documentat timp de mai mulți ani, în mediul online – prin polaroide anonime cu corpuri pe jumătate goale – întâlnirile amoroase cu bărbații cu care și-a împărțit patul.

În 2021, faima online a lui Emil a crescut și mai mult după ce și-a instalat în casă un glory hole. Artistul a tratat totul ca pe un experiment social și a postat clipuri cu vizitatorii și fragmente din conversațiile cu ei.

Doi ani mai târziu, Emil ne-a povestit că experimentul a evoluat într-un sistem autosustenabil care i-a ajutat să își crească profiturile, pe lângă joburile lor de zi cu zi, prin filmarea de conținut plătit.

„Vin acasă după job și îi așez la coadă pe bărbații care vin să mă viziteze – de obicei sunt între șase și opt într-o zi. Apoi, îi filmez și fac conținut pornografic pe care îl vând online. Sunt recunoscător că am ajuns într-un punct în care fac bani ca lumea din asta, mai mulți decât fac la job.”

Lucrul cel mai important din lucrările lui Emil e sinceritatea. Aceste portrete intime dezvăluie emoțiile umane de bază și fricile pe care le simțim cu toții. Glory-hole-ul dezvăluie adevăruri ascunse despre masculinitate, deschidere și spectrul sexualității.

Pentru Emil, acest glory hole a fost un pas spre vindecarea de traumele trecutului. Într-o dimineață rece și liniștită, VICE a stat de vorbă cu Emil pe Zoom, ca să aflăm mai multe despre experiența sa.

Disclaimer: Acest articol menționează lucruri legate de viol și traume sexuale.

VICE: Cine ești? Emil: Mă numesc Emil, pronumele mele sunt el, ea și they. Sunt artist filipinez trans și lucrător sexual. M-am născut în Filipine. Dar am crescut în Brisbane și m-am mutat în Melbourne în 2020. Pentru că 2020 a fost o perioadă bună pentru schimbare.

**Cum ai descrie practicile tale artistice cuiva care nu a auzit niciodată de tine?

**O întrebare bună. M-a interesat întotdeauna să arăt cum își poate găsi drumul spre sex și intimitate o persoană trans în epoca modernă. Am vrut și să creez un portret al sexualității masculine. Mulți dintre bărbații cu care am interacționat sunt bărbați hetero, unii dintre ei căsătoriți.

**Polaroidele tale ilustrează momente de intimitate între două persoane. Mă interesează dacă ai aflat lucruri importante și vulnerabile despre bărbați.

**O, da, sută la sută. Glory hole-ul, pentru mine, e un produs terapeutic. M-a ajutat enorm să trec peste traumele sexuale suferite în copilărie, când am fost violat. Am dezvoltat PTSD în urma acestui eveniment. Iar ideea cu glory-hole-ul mi-a venit într-un vis.

**Serios?

**Da! Și ce vis! M-am trezit într-o sâmbătă dimineață, mi-am amintit ce am visat și am zis că trebuie să fac visul să devină realitate. Așa că le-am dat mesaje unor prieteni de-ai mei care se pricepeau la tâmplărie și instalații și au venit la mine, m-au ajutat și, într-o singură zi, aveam deja un glory hole instalat în casă.

„GLORYHOLE” (DIN ARHIVA ARTISTULUI)

Când i-am zis terapeutului meu despre asta, el mi-a spus că e un semn că în sfârșit am curaj să mă joc cu sexualitatea mea și să fac experimente. Pentru că, înainte de asta, eram foarte anxios cu privire la sex, din cauza traumelor prin care trecusem. Dar pentru că, prin terapie, am început să mă vindec, creierul meu mi-a transmis mesajul: hai să ne jucăm și să explorăm, acum că ești pregătit! Așa am început să-mi explorez genul și sexualitatea, pentru că o mare parte din identitatea mea e atașată de corp. Iar în acest context, corpul nu e un corp, ci o placă de lemn. Cu o gaură.

**Și o gură…

**Și o gură, da. Dar toate problemele legate de identitate, gen, sexualitate devin irelevante pentru că… e doar o gaură. În timpul pandemiei, când am început să intru mai mult în contact cu feminitatea mea, am fost inundat de bărbați hetero. Bine, multă lume comenta că nu sunt bărbați hetero dacă sunt interesați de mine, dar eu așa am realizat că sexualitatea e mult mai fluidă decât credem și decât suntem învățați.

Așa cum sunt bărbați hetero care fac sex cu bărbați, sunt și bărbați gay care fac sex cu femei, cu persoane trans sau non-binare. Nu cred că trebuie să ne punem etichete atât de stricte, pentru că nu facem decât să ne limităm posibilitățile.

„BĂIAT DE LA ȚARĂ” (DIN ARHIVA ARTISTULUI)

De multe ori, când îi întreb pe acești bărbați ce îi atrage la mine, îmi spun că feminitatea mea. Asta pentru că încearcă să se țină cu dinții de heterosexualitatea lor.

INSTALATORUL VERBAL (DIN ARHIVA ARTISTULUI)

Acest glory hole, pentru că e doar o gaură, le oferă un sentiment de siguranță. Pentru că sunt afectați de patriarhat, au în minte niște idei stricte legate de gen, de masculinitate. Dar glory-hole-ul le-a oferit ocazia să-și exploreze sexualitatea fără să se teamă.

**Ce frumos.

**Prin aceste experiențe, am experimentat intimitatea, iubirea și sexul în feluri care m-au ajutat să mă conectez la mine însumi. Cu mulți dintre acești bărbați am dezvoltat relații de prietenie foarte armonioase până azi. De aceea au avut încredere în mine să le expun corpurile în filmulețe pe internet. Au realizat și ei că încerc să desființez miturile legate de masculinitatea hetero, că vreau să arăt că bărbații hetero pot fi deschiși și intimi, că vor să își exploreze sexualitatea prin experiențe cu persoane trans. De obicei, bărbații hetero sunt prezentați ca fiind violenți și distructivi și necomunicativi. Dar asta e o discriminare pe care vreau să o combat prin practicile mele.

**Ce frumos vorbești despre aceste subiecte. Care e experiența ta preferată din acest experiment?

**Am mai multe. Scriu o carte despre ele. Se numește At First I Was Afraid.

**Ce idee mișto.

**Da. Am întâlnit un băiat de la țară care avea 19 ani și era într-o relație deschisă cu o fată care îi permitea să facă sex cu oricine, ca să își exploreze sexualitatea. Aveau o relație minunată și comunicau foarte deschis. M-a impresionat mult că erau atât de maturi la vârsta lor. El îi arăta ce clipuri filmam împreună, iar ea îi oferea toată susținerea.

„CONSTRUCTOR” (DIN ARHIVA ARTISTULUI)

Apoi, am cunoscut un cuplu. Femeia era asexuală, iar tipul avea un libido foarte ridicat. Din acest motiv, făceau terapie de cuplu, ca să găsească o cale de mijloc. În urma terapiei, au hotărât să deschidă relația. El a aflat de experimentul meu și a vrut să vină să încerce și chiar ea l-a adus cu mașina. Ador să văd oameni deschiși care se iubesc atât de mult și au încredere unul în celălalt. Îmi place să văd că există relații deschise consensuale și etice.

Când întâlnesc bărbați care vin la mine fără să știe iubitele lor, îi întreb de ce le e teamă. Mi se pare fascinant. Eu unul nu-i judec, vreau doar să le aud poveștile și să le ofer un cadru sigur în care să poată vorbi și să poată experimenta. Mulți dintre ei nu au curajul să vorbească despre dorințele lor cu partenerele lor ca să nu fie judecați, pentru că multe dintre ele au tendințe homofobe sau transfobe.

**E un proiect inspirațional, sincer. Unul care încurajează empatia, siguranța și comunicarea.

**Dacă toți am putea comunica deschis și sincer despre nevoile noastre, am avea relații mai bune. Dar e important să fim susținuți când facem asta. Altfel nu avem curajul să ne explorăm sexualitatea.

**Proiectul a început în 2021. Cum s-a transformat în timp?

**Am devenit tot mai prezent în timpul întâlnirilor. Și nici nu mai am nevoie să folosesc glory hole-ul atât de des, pentru că nu mă mai tem, mă simt în siguranță în timpul sexului. Am învățat că pot avea încredere în bărbați.

„TĂTICUL CONSTRUCTOR” (DIN ARHIVA ARTISTULUI)

Și stilul videoclipurilor s-a schimbat în timp. Inițial, îi filmam pe bărbați când se dezbrăcau și atât. Acum le arăt și diverse părți din corp, ba unii acceptă să le filmez chiar și fața. Iar poveștile lor au devenit tot mai complexe.

**Ce ai învățat din acest experiment?

**Că atunci când îți îmbrățișezi sexualitatea și îți explorezi dorințele sexuale, și lumea te va accepta mai ușor.

EMIL FOTOGRAFIAT DE CRISTOPHER SHERMAN.

Am mai realizat și cât de contagioasă e deschiderea față de lume. Atunci când vorbești deschis despre sexualitatea ta, și alții se simt încurajați să facă la fel. Așa am ajuns să dau interviu la ABC Radio National. Mi s-au deschis o grămadă de uși de la un glory hole pe care l-am instalat în casă.

**Cum te face să te simți chestia asta?

**Bizar, foarte bizar. Dacă mi-ai fi zis acum doi ani că o să încep să fac sex oral printr-un glory hole la mine acasă și că asta o să-mi aducă faimă și bani, n-aș fi putut crede.

Dar acum știu că sexul poate fi o artă și o formă de terapie și vreau să îi învăț și pe alții chestia asta.

Lucruri interesante despre glory hole de la Babydilf

În 2020, The British Columbia Centre for Disease Control a recomandat glory hole-urile ca pe o metodă de sex sigur în perioada pandemiei. Și New York-ul a sugerat asta, dar fără să folosească explicit termenul de glory hole.

În 2018, Western Australian Museum a achiziționat un glory hole ca parte din colecția de artă.

Există dovezi că ar fi existat glory hole-uri și în Grecia antică, Egipt și Japonia, după care au fost exportate în Europa, în 1700. Nu e de mirare că Vaticanul are cel mai mare număr de glory hole-uri pe cap de locuitor din lume. – via Becuming, 2022.