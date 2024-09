Am fost la lansarea platformei RESPECT ca să aflu cum vor opri Coaliția pentru Familie

Ieri, la sediul Asociației Pro Democrația, s-a lansat platforma civică „RESPECT”. E vorba despre „100 de organizații neguvernamentale, mișcări civice și cetățeni” care au pus umărul la crearea unei platforme care să oprească demersul Coaliției pentru Familie de redefinire a familiei prin Constituție. Pe scurt, principiul fundamental al întregii mișcări, care se regăsește și-n titlul manifestului publicat pe site-ul lor, este:

„Toți suntem cetățeni egali: RESPECT pentru toți! Drepturile omului și libertățile fundamentale nu se votează”.

Printre inițiatori se regăsesc organizații ca Asociația Pro Democrația, Asociația ACCEPT, ActiveWatch și Platforma Demos, iar la conferința de lansare de ieri au existat patru speakeri: Mircea Toma, de la ActiveWatch, Oana Băluță, reprezentantă Demos, Cristian Pîrvulescu, președinte de onoare al Asociației Pro Democrația, și Oana Marinescu, fostă purtătoare de cuvânt a cabinetului Tăriceanu, dar prezentă ieri în calitate de „simplu cetățean”.

În sala minusculă în care s-a ținut conferința, undeva pe lângă Arcul de Triumf, am observat doar două televiziuni prezente: Digi 24 și PRO TV. În rest, tabloul gazetăresc a fost completat de Associated Press și France-Presse. Au mai fost acolo Claudiu Crăciun, activist, lector universitar și fondator Demos, și Daniel Kozak, om de comunicare și unul dintre participanții la dezbaterea de sâmbătă de la TVR.

Ce-și propune Platforma RESPECT

Pe fiecare scaun din sală erau pregătite o copie a manifestului, plus o listă cu toți inițiatorii, membrii și susținătorii platformei. Sus, pe tavan, trei stegulețe UE prinse de o țeavă de calorifer prevesteau valorile europene, liberale și occidentale pe care aveau să și le asume cei patru speakeri în timpul conferinței. Valori regăsite și-n manifest, unde semnatarii fac un apel la „solidarizare civică” pentru susținerea democrației, a universalității drepturilor omului și a destinului „european al României în fața atacului urii, al discriminării și al agresivității”.

De ce se opun referendumului de redefinire a familiei

Cei patru speakeri au explicat și de ce se opun demersului inițiat de Coaliția pentru Familie. A vorbit mai întâi Cristian Pîrvulescu, care a pus inițiativa Coaliției într-un context internațional, susținând că „drepturile și libertățile sunt atacate permanent” peste tot în lume, nu doar în România. În sensul ăsta a vorbit despre lideri „iliberali” precum Viktor Orban și Vladimir Putin, pe care-i consideră reprezentanții unei strategii comune la nivel mondial și european de punere a drepturilor omului în defensivă.

„Pentru noi, cei de aici, scandalul Bodnariu și campania Coaliției pentru Familie sunt exemplare din acest punct de vedere. Este vorba despre o intenție organizată care urmărește să pună clasa politică în defensivă în raport cu apărarea drepturilor omului, în condițiile în care statul de drept din România este permanent atacat.”

De altfel, tot el a avertizat și-n privința instrumentalizării religiei și a Bisericii de către cei care fac lobby pentru redefinirea familiei la nivel internațional:

„Credem că este vorba despre o politizare, este vorba despre un curent fundamentalist care preia încetul cu încetul cultele religioase și care-și are originea, pe de o parte, în Statele Unite ale Americii, într-o zonă a mișcării de extremă dreapta, alt-right, pe de altă parte în Rusia lui Putin.”

Mircea Toma s-a arătat îngrijorat că un mesaj aparent prietenos – de salvare și apărare a familiei – e folosit de Coaliția pentru Familie cu scopul de a instiga la ură și violență.

„Deci, demersul lor logic pornește de la niște argumente care se termină într-o interdicție adresată unei minorități care n-a avut până acum niciun impact pe funcționarea familiei din societate. Deci ce promovează, de fapt, această modificare legislativă? O reducere a drepturilor unor cetățeni.”

Oana Băluță, fotografie via contul de Facebook al Oanei Băluță

Oana Băluță a insistat asupra egalității ca valoare fundamentală. Din punctul ei de vedere, cel mai mare păcat al Coaliției pentru Familie este că „face rabat de la egalitate”. Spune că a observat că intenția Coaliției este de a împărți cetățenii României în „cetățeni de rang 1 și cetățeni de rang 2″, de a impune societății o „agendă limitativă a drepturilor și a libertăților”.

„Dacă ne uităm la ceea ce s-a întâmplat în alte state în care a avut loc un referendum așa cum se cere și în România, vedem că acest referendum a fost un pas și, în acest moment, persoanele LGBT sunt instrumentalizate pentru un scop mai mare. Următorii pași sunt legați de limitarea accesului femeilor la întreruperea de sarcină, iar organizațiile care fac parte din această Coaliție pentru Familie nu se află la un prim demers. Dacă ne uităm la limitarea drepturilor omului, sexuale și reproductive, în 2011, a avut loc un demers care urmărea să interzică sau să limiteze accesul femeilor la întreruperea de sarcină.”

De ce așa târziu?

După 20 de minute în care i-am auzit vorbind despre concepte frumoase și nobile – drepturi, libertăți, egalitate – două întrebări mi-au răsărit în minte. Prima e simplă și cred că toți s-au gândit la ea când au aflat despre lansarea acestei platforme: de ce acum, de ce așa târziu? Coaliția pentru Familie a lansat inițiativa de modificare a Constituției la sfârșitul anului 2015. În ianuarie 2016, strânseseră deja peste 800 000 de semnături, cu vreo 300 000 mai multe decât aveau nevoie, conform articolului 150 din Constituție. Totuși, potrivit manifestului RESPECT, toate aceste ONG-uri au reușit să se coaguleze abia în mai 2017, lună în care proiectul Coaliției era deja adoptat de Camera Deputaților cu 232 de voturi pentru.

I-am întrebat despre asta și pe speakeri, mi-a răspuns mai întâi Mircea Toma, care a zis așa:

Mircea Toma, fotografie via contul de Facebook al lui Mircea Toma

„Eu vă propun un răspuns scurt: pentru că n-au fost forțe oculte care să ne organizeze și Soros n-a investit nimic, așa că noi am stat și am așteptat. Nu, răspunsul serios este cel pe care l-au dat Oana și Oana: că fiecare dintre noi a simțit că e important să se întâmple ceva, dar nu am avut resurse pentru organizare și organizarea întâlnirii noastre. Asta a fost. Presiunea a devenit mare acum și cu referendumul în față am zis: totuși, nu se poate, chiar nu mișcă nimeni nimic? Și am dat telefoane. După cum se vede, în 48 de ore, o sută de organizații s-au înscris. Toată lumea așteaptă să dea cineva semnalul. Soros n-a fost pe fază.”

A urmat Oana Marinescu:

Oana Marinescu, fotografie via contul de Facebook al Oanei Marinescu

„De ce acum? Poate pentru că, așa cum și eu am fost dezorientată luni de zile uitându-mă la ce se întâmplă, cred că dezorientarea aceasta și revolta aceasta au fost trăite de mai mulți, poate chiar toți, nu vreau să vorbesc în numele tuturor. Ne uitam la ce se întâmplă, la modul în care lumea nu a tratat cu seriozitate tot demersul de strângere de semnături, de ridicare a platformei, lobby-ul pe care l-au făcut în Parlament și, în același timp, neexistând dezbateri reale în Parlament, nici nu aveai cum să intri și să începi să te poziționezi. La un moment dat, așa cum a spus Mircea, din revoltă în revoltă, am început să ne unim revoltele. Partea bună este că deși am fost abia în mai 2017, nu a fost un demers care să dureze doi ani. Ne-am întâlnit de două ori, am stabilit ce facem, am fost foarte coerenți și foarte deschiși unul către altul, iar după aceea, după ce a fost gata documentul, am avut sprijin voluntar din partea unor oameni care au muncit inclusiv în vacanța aceasta de Rusalii, ca să putem să avem vizual, să putem să ridicăm un site, să putem să ne organizăm și să apărem astăzi cât de repede.”

Cristian Pîrvulescu:

„De ce atât de târziu? Pentru că am vrut să învățăm de la ceilalți. Am învățat de la polonezi, am învățat de la croați, cu care ne-am și întâlnit. Și am tras concluzii, acuma poate suntem ceva mai înțelepți decât ei și sperăm să fim poate și mai eficienți.”

Cum vor opri referendumul?

O altă dilemă care se naște-n situația de față este: cum vor opri referendumul, ce strategii vor aborda? Pentru că degeaba vorbești frumos despre drepturi și libertăți la TV sau pe Facebook dacă nu iei și niște măsuri concrete, cu impact în lumea reală. Am abordat tema asta în a doua întrebare pe care le-am pus-o reprezentanților platformei. Mi-au răspuns Mircea Toma și Oana Marinescu.

Oana Marinescu:

„În legătură cu ce vom face mai departe, primul pas este să batem la ușa senatorilor și să le spunem: vorbiți și cu noi. Și vor lua o decizie – da, ei sunt senatori, pot să decidă – însă noi trebuie să ne ducem și să reprezentăm interesele unor oameni și valorile unor oameni și mai ales să reprezentăm niște principii democratice. Și ne vom duce să vorbim despre aceste lucruri cu ei, în măsura în care ne primesc, desigur. Vom face și partea de lobby și, după aceea, dacă Senatul consideră că acest referendum trebuie să aibă loc, atunci ne vom poziționa și vom comunica la momentul respectiv ce facem. Dar mai întâi vrem să vorbim cu senatorii și vrem ca și președinția și toate instituțiile statului să ne audă mesajul și să țină cont de ceea ce spunem, pentru că nu suntem cetățeni de rangul doi. Suntem cetățeni români. Începând de astăzi, noi vorbim cu ei, să știți. Cumva, vorbeam și înainte, dar așa, mai informal.”

Mircea Toma:

„Eu aș vrea să prelungesc puțin răspunsul, pentru că e un moment important. Nu avem o strategie legată de referendum. Este o strategie de termen lung. Referendumul este un episod pe care noi îl percepem important, dar nu singular, în protejarea unui sistem de valori care nu a avut un avocat suficient de vizibil în România. Deci ne pregătim pentru o campanie pe termen lung de reașezare a valorilor pe care le găsiți în manifestul nostru la locul lor, adică să fie respectate. Și suntem filoeuropeni, progresiști, astea sunt cuvintele cheie. Nu stăm în referendum. Cât privește referendumul, în discuția pe care am avut-o, trebuie să anunțăm acum că principiul formulat în mottoul manifestului rămâne politica noastră legată de referendum: drepturile fundamentale ale omului nu se votează.”