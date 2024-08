Noul tip de masculinitate care definește anii în care trăim

„Nu e vorba de frumusețe, ca să zic așa, și nici de grai neapărat. Cine-l are pe vino-ncoa’, îl are și gata. Unele femei rămân în memoria unui bărbat dacă trec o singură dată pe stradă prin fața lui”, scria Rudyard Kipling în povestirea din 1904, Mrs Bathurst. Aceasta e una dintre primele mențiuni ale conceptului It Girl, care a devenit mai târziu popular odată cu adaptarea în film mut a romanului It din 1927, scris de Elinor Glyn.

„Cu It – care s-ar putea traduce prin carismă, sex-appeal, vino-ncoa’ – câștigi toți bărbații dacă ești femeie și toate femeile dacă ești bărbat. Poate fi o calitate a minții, precum și o atracție fizică.” După asta, termenul s-a răspândit în toată cultura mainstream și știm cine sunt It Girls: Edie Sedgwick, Alexa Chung, Carolyn Bessette-Kennedy, Chlöe Sevigny, Paris Hilton sau Julia Fox, și astea sunt doar câteva dintre ele. În cel mai recent număr, revista The Cut a numit 150 de femei numai din New York care și-au construit faima pe conceptul It Girl și au influențat scenele de artă și cultură, cât și viața de noapte în ultimul secol. Dar cum rămâne cu It Boy?

La începutul acestei veri, The New York Times l-a numit pe designerul Eli Russell Linnetz „un It Boy timid al lumii fashion”. Printre cei cărora mass-media le-a acordat recent acest titlu se numără atât vedete mainstream, cât și neortodoxe: Harry Styles, Lil Nas X și Jimin de la BTS, Choi Yeunjen de la TXT, Hyunjin de la Stray Kids, Timothée Chalamet, Luka Sabbat și Pedro Pascal.

Conturile de Instagram și Twitter @itboytrends documentează stilul celor pe care îi consideră It Boys contemporani încă din 2017: Troye Sivan, Penn Badgeley, Jacob Elordi, Bad Bunny, Manu Rios și mulți alții. Pe lângă ei, mai apar și imagini cu băieți de la Fashion Week sau de la festivaluri. „În zilele noastre, It Boy e un influencer și, mai mult decât atât, nu se teme să experimenteze”, spune Tauan Gomes, tânărul de 28 de ani care se află în spatele contului. „E un om la care te uiți și simți nevoia să îl cauți imediat pe Instagram, pentru că e interesant.”

Nu există nicio îndoială că mulți dintre bărbații enumerați mai sus dețin acel stil deosebit, foarte râvnit, farmecul inefabil și carisma care face capetele să se întoarcă atunci când „trec pe stradă”, așa cum a descris odată Kipling. Impactul cultural și stilul acestor vedete masculine vor fi analizate și citate în anii următori, dar le lipsește un aspect, probabil la fel de important, al statutului de „It”: nu sunt șomeri, ba chiar au joburi serioase.

„O It Girl e o amatoare în toate domeniile”, afirmă Matthew Schneier de la The Cut. Cei care-l au pe It nu au un singur loc de muncă, ci mai degrabă sunt implicați în mai multe industrii – sau chiar nu au niciun job. Acesta e motivul pentru care Chlöe Sevigny, care a atras atenția prima dată ca model și studentă care a jucat în videoclipurile Sonic Youth, nu mai poate fi considerată o It Girl, pentru că deja și-a făcut un nume în industria filmelor indie, chiar dacă e în continuare un simbol al stilului. Matthew adaugă că o It Girl e „faimoasă pentru că e tânără, faimoasă pentru că e fun, faimoasă pentru că e faimoasă pur și simplu”.

O mare parte din atracția persoanelor It e că nu știi cu adevărat ce fac sau de ce, dincolo de farmecul și stilul lor, și ești ciudat de obsedat de fiecare mișcare a lor. Vedetelor pop, K-pop și actorilor le lipsește acel je ne sais quois foarte important. Mai mult, campaniile lor de modă homoerotice și stilul lor sexy ne acaparează feed-urile de social media în mare parte pentru că sunt sexy și noi suntem excitați, iar algoritmul știe asta. (După cum notează Tauan de la @itboytrends, o mare parte din conținutul său e „pentru comunitatea gay”.)

Conform acestei definiții, băieții It de azi ar trebui să fie bărbați precum Alton Mason, dansator devenit model masculin și actor care îl joacă pe Elvis, sau Evan Mock, skateboarder, favorit al brandurilor de streetwear și star al serialului Gossip Girl. Ar trebui să fie Fai Khadra, presupusul fost iubit al lui Kendall Jenner, care experimentează cu mai multe domenii diferite. Sau „Modelul anului 2015” Jordan Barrett, care a fost numit de Vogue, anul trecut, una dintre „fețele revoluției LGBTQ+”. Sau Noah Beck, fotbalistul devenit star pe TikTok, adorat de Gen Z. Sau Paul Hameline, artist, fashion icon și star de cinema în filmul Lux Æterna (2019) al lui Gaspár Noe. Ar putea fi implicați în câte un proiect ocazional de film sau de televiziune sau ar putea promite că se vor lansa în muzică, așa cum a făcut Manu Rios, deși e mult mai probabil să îi vezi în primul rând la o prezentare de modă din Milano.

Dar nu pare să existe un consens unitar al publicului cu privire la It Boy, așa cum e în cazul It Girls. Poate e din cauză că It Boy e o etichetă destul de nouă, apărută în era social media și nu se compară cu istoria termenului It Girl. It Girl a fost definită de-a lungul deceniilor și și-a schimbat forma odată cu schimbarea rapidă a statutului femeilor în acest timp. Ea nu e atât o autoritate în cultură, ci o persoană care s-a folosit de atenția primită de la cei din jur ca să-și creeze o relevanță culturală și să-și atragă respectul și dorința publicului.

Bărbații din lumea mondenă nu au fost niciodată nevoiți să facă asta. „Cum am putea înțelege anii ’50 dacă nu ar fi fost Marilyn Monroe? Cine reprezintă contracultura tinerilor din anii ’90 mai bine decât Chloë Sevigny? Fie că e vorba de Naomi Campbell, Paris Hilton sau Edie Sedgwick, o It Girl adevărată e o oglindă a lumii în care trăiește; ea reflectă atât cultura din jurul ei, cât și contribuie la schimbarea acesteia, de una singură”, a scris Rayne Fisher-Quann în i-D la începutul acestui an, într-un articol în care deplânge felul în care internetul a ucis-o pe It Girl.

Oare există, de fapt, un echivalent masculin modern pentru acest termen? Ce bărbat din era social media e atât misterios, cât și definitoriu pentru cultura momentului? În plus, internetul a diluat și a democratizat sensul noțiunii de „It”, și nu doar pentru It Boys. Femei precum Jennie de la Blackpink și Zendaya au primit și ele recent această etichetă, în ciuda faptului că sunt cunoscute în primul rând pentru proiectele lor, mai presus de aparițiile lor publice și de stilul lor. „Simt că nu mă încadrez în definiția tradițională pentru It Girl”, a declarat Hari Nef pentru The Cut, după ce a fost încoronată cu acest titlu. „În cazul meu, se știe foarte clar cu ce mă ocup: sunt actriță și scriitoare.”

Într-un fel, internetul le-a răpit această etichetă șomerilor înnăscuți sau celor care s-au îmbogățit prin căsătorie. Iar chestia asta a stricat fix ce face fenomenul It să fie atât de atrăgător: capacitatea înnăscută a anumitor persoane de a defini momentul prin simpla lor existență și prezență. Doar timpul ne va spune dacă vreunul dintre bărbații multi-talentați va fi o lentilă prin care vom citi anii 2020. Dar dacă internetul a ucis fenomenul It Girl, tot el a blocat, în același timp, și posibilitatea apariției unui It Boy adevărat.