Mi-am făcut cont de Tinder în stilul candidaților la prezidențiale să văd cine câștigă

Campania de anul ăsta de la prezidenţiale a fost cea mai anostă, cu toate că locul doi este destul de up for grabs între Barna, Dăncilă, şi, depinde pe cine întrebi, John-Ion Banu. Mă gândeam că, poate Alexandru Cumpănaşu o să anime cumva atmosfera, însă a reuşit să se stingă la fel de repede ca o băşină cu care înveţi să te obişnuieşti. Am avut un preşedinte invizibil în campanie, iar în rest, de la contracandidați, câteva orbecăituri pe aici şi acolo. Au fost în schimb pozele cu pisici şi clipul ăla de la Recorder care mi-au atras atenţia.

Pentru că mă plictisesc repede, iar diversele sondaje pendulau între candidaţii de pe locul doi la fel ca UDMR-ul când nu există majoritate parlamentară, m-am gândit să fac un mic, semi-cvasi-experiment prin care să aflu preferinţele electorale ale românilor. Logica era simplă: îmi fac un profil care să mimeze secvenţele, sloganurile şi opiniile a șase candidați, iar cel care obține cele mai multe match-uri trebuie să fie câștigătorul.

Klaus Iohannis. 0 match-uri. 0 răspunsuri

Experimentul a început destul de anost. Profilul meu de Tinder cu poza în care dau mâna cu cineva și-l imit pe Klaus Iohannis din mega clipul ăla electoral a fost la fel de lent şi de neremarcabil ca însuşi candidatul în campania asta. A reuşit perfomanţa de a nu face absolut nimic notabil și de a strânge un total de 0 match-uri. Poate că în final este și asta o dovadă că (în continuare) nimeni nu prea vrea să voteze cu Klaus Iohannis, dar probabil și-aşa va câştiga alegerile astea. Deci, la încă cinci ani la fel de robotici!

Mircea Diaconu. 5 match-uri. 3 răspunsuri

Lucrurile s-au schimbat un pic când am ieşit la înaintare cu Mircea Diaconu. Ce-i drept şi poza era mai mişto, sau poate tipele nu ştiau ce e cu sloganul ăla „un om”. Şi, până la urmă, cui nu-i place tricolorul? Posibil unuia dintre candidaţii despre care n-am scris, dar nu-i vorba de el aici. Am marşat pe discursul naţionalist al lui Mircea Diaconu. Prima tipă cu care am vorbit nu părea foarte deranjată de asta, dar nici implicată în politică, cu toate că a zis că are de gând să voteze duminică. Am încercat apoi să-i fac complimente altei tipe despre rochia ei, poate o conving să voteze cu Mircea Diaconu, însă nici ea nu prea era interesată de politică. A treia, în schimb, a dus conversaţia mult mai departe, nefiind deranjată nici de steag, nici de accesele mele naţionaliste și am reuşit să aflu că nu o să voteze nici Diaconu, nici Iohannis, nici Cumpănaşu.

Alexandru Cumpănaşu. 3 match-uri. 2 răspunsuri

La Cumpănaşu am pus poze cu pisici, pentru că-mi plac, dar urăsc animalele corupte. Am dat în schimb de tipe pe care în lipsa unui alt termen mai bun le-aş numi superficiale. Una mi-a dat cu love la jobul de antreprenor, însă nu a mai răspuns la mesaje când i-am zis că votez Cumpănaşu. Cealaltă a escaladat lucrurile subit şi l-a făcut criminal pe Cumpănaşu, iar la final a recunoscut că nu s-a uitat atentă pe pozele mele, pentru că nu-i plac pisicile. Înţeleg să-l urăști pe Cumpănașu, poate și să-l faci criminal dacă vrei, dar să nu-ți placă pisicile? Cum dracu să nu-ți placă pisiki? Păi ești mai ciudată decât Cumpănaşu!

Dan Barna. 3 match-uri. 2 răspunsuri

La concurentul hip și cool am avut niște match-uri destul de dubioase, în sensul că una nu avea deloc chef de politică, iar celaltă era preocupată cu mediul. Cu toate că Barna vorbește despre păduri, deși nu sunt deloc treaba preşedintelui, dar dă bine să le menționeze, am rămas un pic cu ochii-n soare în conversaţiile astea. Am învăţat astfel că poate Tinder nu e cel mai potrivit loc pentru discuții politice la 11 seara, iar tipele foarte posbil să caute altceva la ora aia. Sau poate pur și simplu nu vor să fie fericite în România.

Viorica Dăncilă. 4 match-uri. 2 răspunsuri

Am zis că e momentul să iau o pauză de la atâţia bărbaţi şi să-i dau şi unei femei o șansă. Mi-am pus poza cu pâinea noastră cea de toate zilele la profil şi am pornit cu inima deschisă către match-urile de pe Tinder. Până m-am lovit de o tipă care vrea să omoare PSD-iștii. Înţeleg ura și reproşurile, dar vorba aia „well, this escalated quickly”. Am încercat să o calmez, dar o ținea în continuare pe a ei. N-am reuşit să scap de pornirile ălea, aşa că n-am mai continuat conversaţia. Celelaltă persoană care a răspuns mi-a confirmat că votează duminică, însă când am intrat în specifice cu Viorica Dăncilă, mi-a dat unmatch. Auch! Putea, în schimb, să citească mai atent profilul!

Theodor Paleologu. 5 match-uri. 4 răspunsuri

Cumva experimentul a decurs cel mai bine cu hobbitul lui Petrov, domnul Paleologu. Cu toate că ai o mie de lucruri pe care i le poţi reproşa – de la timorarea generală până la asocierea cu Băsescu, tipele de pe Tinder îl percepeau ca pe un intelectual ok, dar cu care nu ar vota. Povestea vieţii lui, pe care a mai auzit-o probabil, doar că formulată un pic altfel. Match-urile nu au fost recalcitrante, dar am rămas doar prieteni. Omul are notorietate, tipele știau de el, ba mai mult, aveau la muncă și câțiva colegi care se gândeau să-l voteze, iar faptul că-l suştineam nu provoca repulsia pe care o stârneau Dăncilă sau Cumpănaşu. Doar că asta nu e suficient să-i asigure voturile match-urilor.

O primă concluzie pe care o pot trage e că Tinder nu e deloc locul potrivit pentru discuţii politice, mai ales seara. Însă cel mai important lucru pe care l-am aflat din semi-cvasi-experimentul ăsta e că lumea chiar votează duminică. Și asta e bine. Nu neapărat că scapăm de PSD, pentru că PNL-ul e la colț și-și freacă palmele, dar măcar îţi exerciţi dreptul și așa devine și turul doi mai interesant. Apoi, și tipele pe Tinder sunt la fel de superficiale ca bărbaţii. Dacă la poze se poate întâmpla ca algoritmul aplicaţiei să împingă în față o fotografie populară, nu au nicio scuză cele care nu au citit absolut nimic din descrierea mea. Le dau totuşi puncte tipelor care au trecut peste faptul că sunt fan Paleologu. Nimeni nu l-a iertat însă pe Cumpănașu, pentru că, sincer, de ce ai face asta?



În final, că pentru asta am pornit semi-cvasi-experimentul, dacă ar fi să mă iau după match-uri, Mircea Diaconu şi Paleologu ar intra în turul 2. Dacă ar fi să mă iau după ce preferinţe aveau multe dintre fete, aş zice că Barna are și el ceva șanse. Iar cum, de fapt, nu fac campanie pentru niciun candidat, chiar îți pot ura să ne vedem duminică la vot, fară să-mi fie teamă că-mi dau cu suspendare!

Editor: Ioana Moldoveanu