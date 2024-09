Cum îți afectează drogurile relația

Imagine via utilizatorul de Flickr Gastón Gaiduk

Sinergia creată de doi oameni care au o relație e suficientă să creeze un efect asemănător cu cel al unei substanțe psihotrope. Dar când chiar adaugi droguri adevărate în combinație, experiența poate să devină cu atât mai complexă.

La fel cum nu există două relații la fel, nici două substanțe identice nu găsești. Nu-i de mirare că dacă amesteci opiaceele sau drogurile de party cu iubirea poți să obții rezultate radical diferite. Am vorbit cu oameni care-au combinat relațiile intime cu alte droguri: de la acid la cocaină la fentanil, ca să aflăm cum le-au îmbunătățit, dăunat sau complicat diverse droguri relațiile.

Imagine via utilizatorul de Flickr Bit Boy

Kevin, 25

Durata relației: 2 ani

Droguri utilizate: MDMA, LSD

Cam toate fostele mele prietene au fost relativ ok cu drogurile. Pentru mine chiar e o condiție: dacă unul dintre parteneri e pe așa ceva, celălalt trebuie să fie ok la faza asta. Sau e mișto, dacă amândoi au chef, să și participe.

[Cu fosta] băgam MDMA destul de des. Mie-mi plac mult muzica techno și electro, ei nu prea… mi s-a părut că-i plăcea să bage MDMA, numai că ei îi plăcea să stea acasă, să vadă un film sau pur și simplu s-o ardem, pe când eu asociam chestia asta mai mult cu petrecerile. A început să bage din ce în ce mai mult MDMA, pentru că voia să mă-nțeleagă când ieșeam la party-uri și cred că, în cele din urmă, a afectat-o. MDMA era un fel de soluție tip plasture pentru ea, pentru că nu-i plăcea genul meu de muzică… N-ar trebui să bagi droguri doar ca să ții pasul cu partenerul sau pentru că așa și-o arde el. Poate să devină o chestie super toxică. Avea și personalitate adictivă și se-ajunsese în punctul în care lua din drogurile mele fără să-mi spună și apoi mă mințea. Trebuie să ții sub control chestiile astea, să te-asiguri că sunteți amândoi pe aceeași lungime de undă… Psihedelicele sunt alte animale.

Am băgat și LSD prima dată împreună. Eu mai băgasem, ea nu. Nu știu să zic dac-am mai perceput-o la fel după aia, la modul negativ. A fost o experiență care chiar mi-a deschis ochii. La un moment dat zăceam împreună și ne uitam unul la altul și n-a scos niciunul niciun cuvânt, gen, vreo oră. Stai mult și te gândești la tine, la partener… Știam că erau probleme pe care le ignoram [în relație]. Când am băgat LSD, m-a făcut să-mi dau seama că, în căcat, problemele astea mari, evidente, pe care știu că le-avem în relație sunt, de fapt, mult mai mari decât am crezut vreodată c-ar putea să fie. Până la urmă, după vreo cinci luni, am încheiat o relație care durase doi ani.

Photo by Jake Kivanc

David, 35

Durata relației: 3 ani

Drog utilizat: cocaină

Am mai avut și alte relații în care s-a dus totul dracu’ pentru că băgam o tonă de cocaină împreună și nu era o idee prea bună. Dar în relația asta, faza a fost că băgam eu [droguri] pe la spatele [prietenei] mele. La-nceput ea a zis că e ok cu faza, dar apoi într-o zi am făcut eu un mare căcat și am mințit-o. I-am zis că trebuie să mă droghez și ea mi-a zis: „Cred c-ar cam trebui să te lași, pentru că ai ajuns să mă minți pe tema asta”. Am continuat să bag, fără să mai știe ea.

Ea nu băgase niciodată, deci nu înțelegea nevoia de a te droga. Eu voiam să am în jurul meu fix oameni de genul ăsta la momentul respectiv, ca să mă las. Când băgam, aproape c-avea un fel de efect ca-n Dexter, când faci ceva care te cam sparge și-o faci pe la spatele cuiva… Îmi plăcea, într-un fel, că ieșeam să fac rost de droguri cu mașina ei, le luam, mă-ntorceam și băgam când era și ea prin preajmă… Apoi, mai era și cealaltă parte din mine, care își dorea cu disperare să fiu prins din nou, ca chiar să pot să mă las.

E greu să-i explici cuiva care nu s-a drogat niciodată că poți să faci căcaturi de genul ăsta și că, în unele cazuri, mai mult te bucuri decât orice altceva. Dar ăștia care n-au băgat nu înțeleg… Ajungeam să ne certăm din mai nimic, dar astea-s doar căcaturile nasoale de-a doua zi… Mie chiar îmi plăcea la ea că nu bagă [cocaină] și nici n-am vrut să încerce vreodată, ca să nu constate că-i place și să ajungă ca mine.

Fentanilul, din imaginea de mai sus, e presat de obicei în pastile anume făcute să arate ca OxyContin. Imagine via Twitter

Leah, 21

Durata relației: 4 ani

Droguri utilizate: fentanil, OxyContin, crack, cocaină

Eram cu prietenul meu de patru ani și ne mutasem împreună doar de vreo două luni. Băgam droguri împreună, uppere (cocaină și crack), când a-nceput totul. Băgam niște cocs la gagică-miu în beci, ieșeam, pur și simplu ne plimbam high prin cartier sau mergeam acasă la vreun prieten, băgam câteva cuie, stăteam treji toată noaptea. Ascultam muzică și stăteam de vorbă.

Apoi el a-nceput să caute următoarea sursă de high și mie mi se luase. A apărut OxyContina… Asta a fost doar după câteva luni de relație și i-am zis că mă sperie și că trebuie să se oprească. S-a oprit, dar apoi, din când în când, mai revenea. Eu nu prea mai bag droguri. Mai bag cocs din când în când, poate de două ori pe an. Când a intrat [prietenul meu] la închisoare vreo patru sau cinci luni, cam acum un an, m-am oprit. Nu eram împreună, fix înainte să intre la-nchisoare. Își băgase nițel pula, fiindcă voia s-o ardă pe fentanil. Eu ieșeam în fiecare weekend și petreceam și băgam destul de mult cocs.

L-am văzut la închisoare, în salopetă, în spatele geamului, cu telefon de-ăla cu plată ca pe vremuri. L-am văzut și când a făcut supradoză. E de căcat, fiindcă chiar și-acum mă uit la el și sunt, gen, Nu mai ești ăla de care m-am îndrăgostit. De curând a vrut să mă scoată seara în oraș să mâncăm și i-am zis: „Nu, n-am de gând să mă uit la tine cum adormi la masă în public”. Nu ne mai distrăm. Chestiile de zi cu zi devin frustrante. Mă trezesc și aud cum își pisează Oxy. E prima chestie pe care-o aud de dimineață: cum își pisează el pastilele.

Imagine via utilizatorul de Flickr Farmer Dodds

Josh, 28

Durata relației: un an

Droguri utilizate: LSD, MDMA, ketamină

Am ieșit cu o tipă și părea mai mult genul tăcută, tocilară, după care s-a dovedit că era mai mult boemă decât tocilară. Amândoi eram super pe droguri. Și zic: „Hei, am niște acid”. Suntem la prima întâlnire. Abia am început să vorbim de câteva ore. S-a super combinat, am băgat niște acid și-am pus un set de techno și-am ajuns să avem o experiență sexuală demențială. Nu mai trăisem niciunul așa ceva. Eram în mijlocul lucrurilor când era și tripul la maximum și singura măsură a timpului pe care-o aveam era setul de trei ore pe care-l pusesem. Era ca și cum nu mai existau limite între noi, ca și cum eram o singură conștiință. Ne-am oprit doar când s-a oprit și muzica. Dup-aia am stat vreo zece ore cu capul plin de acid și-am vorbit și-am ajuns să știm totul unul despre altul. Pân-am ajuns să ne treacă, simțeam că ne cunoaștem de ani de zile. După aia am avut o relație destul de bună, care-a durat cam un an.

După prima întâlnire simțeam deja că trecusem blană prin etapa în care stăm să ne cunoaștem. Era ca și cum arsesem luni întregi de relație într-o singură întâlnire. Am băgat o grămadă [de alte droguri împreună]: în principiu acid, niște ketamină ș MDMA… Dragostea în sine e cam ca un drog și când amesteci drogurile, își potențează între ele efectele. Clar cele mai puternice, cele mai intense tripuri le-am avut cu persoane pe care le-am iubit.

Aș zice că totul ține de context. Dacă bagi prea multe droguri în general, în viața ta, sau dacă nu ai genul ăla de conexiune, probabil nici n-o să ai o experiență prea bună. În cazul meu, toată faza e să cunosc pe cineva, să ajungem să ne știm… Pot fi foarte utile la faza asta. [Drogurile] pot să-ți dea așa niște experiențe profunde, pe care nu cred că ai cum să le reproduci. Cumva mă văd c-o să bag din când în când psihedelice și MDMA tot restul vieții și clar o să-mi prindă bine, ca să-mi dezvolt relațiile.

Imagine via utilizatorul de Flickr my mind is goo

Rory, 37

Durata relației: 5 ani

Droguri utilizate: OxyContin, morfină, fentanil, heroină

Soția mea nici n-a știut multă vreme de dependența mea, fiincă-mi scria doctorul o rețetă super mare [de opiacee]. Mi-a fost foarte ușor să i-o ascund. Aveam un job bun și-aveam și succes. După ce ne-am căsătorit, doctorul a început să-mi reducă rețeta. În primul rând, a avut un impact financiar major. Încă mai are (n-am mai băgat nimic din februarie) și încercăm să ieșim de tot din chestia asta. Soția mea era întotdeauna cu facturile la zi. A trecut de la asta la un haos complet… Ne-a luat banca casa.

N-am furat niciodată de la ea. Știa că dacă vreau să bag ceva, o să fac rost oricum, deci mă ajuta ea să fac rost de bani. Știu că se simte prost pentru asta. Știa, dar am pus-o în așa o situație, încât nu prea mai avea [de ales]. Ea e-un om foarte bun la suflet și mă iubește. Vedea prin ce trec și nu voia să mă lase să fac singur față la așa ceva. Eu câștigam 250 de mii de dolari pe an, iar ea câștiga o sută de mii, deci ne mergea foarte bine. Pe bune, eu oricum cheltuiam din start 4-500 de dolari pe zi. Vindeam cadourile de la ea la amanet: o arbaletă, o groază de bijuterii. Și-a amanetat și ea din lucruri, gen calculatoare. [Pe vremea aia] când au început lucrurile să meargă foarte prost, eu eram pe fentanil.

Mi-am luat ultima doză de morfină [de la farmacie] pe 24 decembrie. Când mi-a întrerupt doctorul rețeta, nu mai puteam… ei i-am zis: „Hei, hai să mergem la Vancouver de Crăciun!” În prima seară după ce-am ajuns, am rugat-o să mă ducă cu mașina până-n zona de est din centru. Ea zice: „De ce mergem acolo? E super nasol acolo”. Am pus-o să parcheze într-o zonă sigură, cât m-am dus eu să fac rost. M-a întrebat ce cumpăr. N-am vrut să-i spun că iau heroină, așa că i-am zis că iau pastile. Opt zile am stat acolo și-a fost o vacanță sinistră. Ne-am certat încontinuu. N-am făcut nimic împreună, pentru că toată vacanța ne-am preocupat să-mi iau eu droguri.

Demența a-nceput când s-a transformat baia-ntr-o cocină, plină de chestii pentru droguri. Odată a găsit niște ace și m-a întrebat: „Astea pentru ce sunt?” Încet-încet, s-a ajuns la faza la care a-nceput și ea să se complacă. Nu mai văzuse așa ceva. Ea n-a băgat în viața ei nimic mai tare decât trei pastile de paracetamol.

[Acum că m-am lăsat] situația e de-o mie de ori mai bună. Ea încă nu poate să aibă complet încredere în mine… I-am distrus încrederea în așa un hal, încât nici nu mai știe de ce-aș putea fi în stare. Chiar dacă n-am înșelat-o niciodată… Se-ntreabă cu ce altceva aș putea s-o mai mint, dac-am fost în stare s-o mint în legătură cu chestiile astea. Dacă mă duc la baie și-mi ia cu câteva minute mai mult, face: „Ce-ai făcut acolo?”

Pot să-ți zic 100% sigur că fără ea lângă mine, nu cred c-aș fi supraviețuit… N-aș fi acuzat-o, dac-ar fi renunțat la mine, din cauza chestiilor prin care-am trecut, dar dacă renunța ea la mine, renunțam și eu la mine, cu siguranță.

Traducere: Ioana Pelehatăi

