Cum să te muți cu iubita sau iubitul tău fără s-o dați în bară grav

Conform unui studiu de la Pew Research Center, „trecerea de la curtare la căsnicie include adeseori o scurtă perioadă de coabitare. Peste jumătate (58%) dintre femeile cu vârste cuprinse între 19 și 44 de ani care se mărită pentru prima oară locuiesc cu soții înainte de nuntă.” Milenialii în mod special au mai multe șanse să locuiască cu partenerii înainte de căsătorie decât oricare altă generație dinaintea lor.



E ușor de înțeles de ce se mută împreună cuplurile. Coabitarea înseamnă că petreci mai mult timp cu partenerul, iar împărțirea chiriei și a facturilor e un mod deștept de-a economisi niște bani. Dar împărțirea unei adrese poștale crește și miza relației. Se pot ivi probleme, când cuplurile nu sunt de acord asupra a ceea ce înseamnă mutarea. E motivată strict de confort sau e un pas către căsătorie? Cine plătește facturile? Și, la dracu’, tu de ce nu speli niciodată vasele!? Sunt mai mult vasele tale! E esențial ca cuplurile să înțeleagă riscurile financiare, legale și emoționale pe care și le asumă când se mută-n aceeași casă. Așa că am întrebat niște experți în dragoste, sex și bani, ce ar trebui lumea să știe înainte să-și combine colecțiile de cărți și viniluri. Răspunsurile au fost editate pentru lungime și claritate.

Cum să vă descurcați cu banii

„Începeți să faceți chestii împreună, gen să plătiți facturi, să vă deschideți un cont comun de debit, din care să achitați doar cheltuielile cu casa. E o metodă excelentă de a trece prin experiența pusului de bani la comun. Fii atent la orice semnal de alarmă. Fii conștient de faptul că sunteți cuplați. Nu sunteți căsătoriți. În timp ce locuiți împreună, gândește-te cum ar fi dacă voi doi ați fi căsătoriți? Merge sau nu? Trebuie doar să ajustați câteva chestii sau există probleme majore care trebuie discutate? Trebuie să observi obiceiurile, zilele bune, zilele proaste, dezamăgirile omului – până și cum reacționează când e bolnav. Rata divorțurilor e de peste 50%. Eu nu m-aș mărita fără să locuiesc cu cineva înainte.”— Jennifer Streaks, jurnalistă în domeniul financiar și autoarea cărții Thrive!… Affordably: Your month-to-month guide to living your BEST life without breaking the bank

Cum să vă descurcați cu certurile

„Cea mai mare greșeală pe care o fac oamenii e să creadă că o relație cu probleme se va îmbunătăți odată ce se mută împreună. Multe cupluri consideră că forța iubirii și a atracției dintre ei e de-ajuns ca să depășească orice obstacole sau dificultăți peste care-ar putea să dea. E necesară menținerea conexiunii emoționale active, pentru a atinge satisfacția. Majoritatea cuplurilor trebuie să învețe cum să se certe mai eficient. Când unul e mai interesat de a avea dreptate, se diminuează intimitatea. Înainte să vă mutați împreună, e crucial să evaluați serios cum vi se aliniază valorile și principiile morale.”— Lisa Brateman, psihoterapeută și expertă în relații

Cum să vă descurcați cu certurile (despre bani)

„O să vă certați. O să descoperi niște ciudățenii enervante la partenerul tău, despre care înainte nici nu știai că există. Nu-s întotdeauna chestii pe care să le poți plănui dinainte. Dar ai grijă să nu faci presupuneri, ci, în schimb, să ai conversații transparente. De exemplu, cum o să plătiți chiria? Poate că unul dintre voi consideră că o veți împărți pe jumătate, în timp ce celălalt presupune că va fi împărțită în funcție de venitul fiecăruia. Vă deschideți un cont bancar comun sau se ocupă o anume persoană de plata tuturor facturilor? O să discutați lunar cheltuielile cu casa? Împărțiți totul fix pe din nou, indiferent de venituri și datorii? Trebuie să ai răspunsuri la toate întrebările astea înainte de a semna contractul de închiriere.” — Erin Lowry, author of Broke Millennial: Stop Scraping By and Get Your Financial Life Together

Cum să vă acordați spațiu unul altuia

„Mutatul împreună nu înseamnă că sunteți legați unul de altul. O să aveți amândoi nevoie de spațiu și timp pe cont propriu. Asta s-ar putea să însemne spațiu la propriu – nopți separate de ieșit în oraș cu prietenii – sau spațiu metaforic, în care poți să-ți vezi de-ale tale fără întreruperi. Pauzele pentru întreținerea vieții și intereselor fiecăruia o să fie esențiale, și nu doar ca să simți că mai ai o viață și în afara cuplului, dar și ca să nu ajungi epuizat și frustrat că te ocupi tot timpul de căcaturile partenerului.”— Harris O’Malley aka Dr. NerdLove, expert în dating

Cum să vă oferiți sex unul altuia

„Cheia menținerii pasiunii în relațiile pe termen lung, indiferent dacă locuiți sau nu, vă căsătoriți, faceți copii, etc.: gândiți-vă mai întâi la voi și apoi acordați prioritate relației ca și cum ar fi o entitate separată, terță, în care ați investit amândoi. Programați întâlniri, faceți genul acela de efort de a flirta unul cu altul exact cum făceați la început. Nu luați nimic de-a gata. E important să te simți confortabil în propria piele, dar să nu uiți că persoana asta e partenerul tău, nu părintele tău sau o extensie a persoanei tale.” — Timaree Schmit, PhD, educator pe teme de sexualitate