Show-ul dement de dating din China care face audiență și dă lecții de viață

La începutul acestui an, user-ul Twitter @touchmybobby a postat o serie de screenshot-uri de tip meme dintr-un show chinezesc foarte popular. Una dintre concurente, manager-asistent la un magazin, Yang Yajuan în vârstă de 22 de ani, se prezintă unui public live: „Sunt cea mai fericită când sunt plătită”. Altă concurente optimistă, cu urechi roșii de pisică și un șirag galben de perle: „Sunt mereu pe internet, mai puțin când dorm.” E de înțeles, din moment ce burlacii nu sunt mai presus. O replică de agățat: „Îmi plouă în gură, nu de la fete, ci de la mâncare.”



Show-ul If You Are the One este, de fapt, un fenomen al rating-urilor. În prima jumătate a anului 2010, a spart toate recordurile din China, cu vreo 50 de milioane care au urmărit primul episod, iar acum e cel mai urmărit spectacol de pe canalul chinez, Joangsu TV. De asemenea, e foarte popular și în Australia, de unde am și aflat de el, de la fratele meu și prietena lui taiwaneză.

Formatul, bazat în mare pe un show australian de dating, Taken Out, se desfășoară în felul următor: unui pretendent i se prezintă 24 de femei, care sunt poziționate într-un semicerc, într-o arenă live, fiecare cu podiumul ei luminat. Concurentul alege o „fată de suflet”, a cărui nume i-l spune doar gazdei Meng Fei. Apoi, toate cele 24 de femei îl judecă aspru în timp ce el prezintă o serie de videoclipuri homemade, care dezvăluie ocupația sa, interesele, istoricul întâlnirilor amoroase și opiniile prietenilor.

În orice moment, femeile sunt libere să închidă lumina podiumului care semnifică dezinteresul față de burlac. Dacă toate luminile se sting, atunci pretendentul se duce singur acasă.



Formatul e ciudat, totuși, dubios de familiar, într-o eră în care întâlnirile se stabilesc printr-o serie de swipe-uri și like-uri. Tinder poate fi la fel de brutal ca prezentarea calităților tale în fața camerelor de filmat, unui număr de femei. Pe aplicațiile de dating, tot jocul se rezumă la prima impresie și la un umor care deseori pare sec în mesaje. Cel puțin, If You Are the One oglindește cultura dating-ului din 2018 mai bine decât emisiunea The Bachelor. Nu există aplicații care te obligă să locuiești într-o vilă kitchoasă, unde ești nevoit să împarți trandafiri aleselor.

Câteodată, bărbații care apar la emisiunea If You Are the One se plâng de joburile din domeniul IT, sau vorbesc cu mândrie de munca din fast food-uri sau compun poezii. Iar ei nu pretind a fi șoferi de Formula 1, ci „grași, scunzi și cu talia mare”, cum descrie un burlac norocos din sezonul 6. „Nu am casă, bani sau mașină.”



Până una alta, nu am mai dat de vreo concurentă a cărei ocupație este cea de geamăn profesionist. Cu bărbați și femei deseori pe aceeași lungime financiară, If You Are the One aproape caricaturizează clișeele emisiunilor de dating din Vest. Femeile se întorc aproape în fiecare săptămână, pentru a da de alți potențiali parteneri, ceea ce înseamnă că ele dețin puterea refuzului. Dar, în mod normal, nu prea sunt interesate de profesiile bărbaților, ci mai mult să-i critice că nu s-a legat bine la șireturi sau că arată ca o „cârtiță când zâmbește”.

Cultura vestică impune ca femeile să fie cel puțin politicoase într-un scenariu de genul sau la o întâlnire nasoală aranjată pe Tinder. Ce naiba, suntem obligate să fim politicoase și atunci când suntem hărțuite pe stradă, în drum spre casă. Sinceritatea femeilor din emisiunea asta e un pic cam brutală, da și înviorătoare.



Dacă bărbații din emisiunea asta pot fi jigniți de cineva, atunci probabil că ar veni din partea prietenilor din viața reală. Videoclipurile cu „opinia prietenilor” de obicei prezintă niște remarci cam dure făcute de presupușii prieteni, ceea ce le face pe femei să-și stingă lumina podiumului într-o succesiune alarmantă. De exemplu: „E cam zgârcit și câteodată plictisitor.” Fenomenul prietenului de rahat nu este niciodată explicat.



Replicile din If You Are the One sunt numai bune de meme-uri, dar oferă și o perspectivă din interior despre scena unicat a dating-ului din China. Doar formatul, 24 de femei și un bărbat, e vizual bun pentru cultura modernă a dating-ului.

Burlacii chinezi peste 30 de ani sunt denumiți „resturi de bărbați” din cauza politicii de „un singur copil” a țării, care a fost schimbată în 2015, dar efectele vor persista decenii la rând. Se estimează că infanticidul, din cauza regulii unui singur copil per cuplu, va rezulta până în 2020, într-o discrepanță de 30 de milioane de bărbați singuri în plus față de femei. If You Are the One demonstrează dificultatea de a găsi un partener de sex feminin în moduri care sunt destul de derutante pentru noi.

Concurenții de sex masculin preferă să studieze cărți despre fete și să facă calculele, pentru a afla șansele de succes. „Eram pregătit pentru rezultatul ăsta”, spune un bărbat despre care, ni s-a transmis cu majuscule că, NU A FOST ALES. Un alt soț optimist din același sezon: „Vreau să găsesc o fată care este 80% compatibilă cu mine.” Plus clasicul: „Dacă trebuie să spun pretențiile mele față de fete, am două: trebuie să fie femeie și trebuie să fie în viață.”



Dar cea mai bună parte e atunci când cultura chineză a dating-ului dezvăluie niște adevărul mai universale. E șocant cât de mulți concurenți sunt concentrați pe viața de familie, în special atitudinea față de îngrijirea părinților în vârstă. Dar noi nu râdem de tipul care caută o iubită pentru că îi este frică să-i spună mamei sale că așa zisa cumnată i-a dat papucii cu câteva luni în urmă. Chiar ne pare rău pentru el. Iar, uneori, femeile oferă sfaturi sincere și din inimă bărbaților pe care-i refuză.

Alții, care s-au setat să-și găsească dragostea adevărată, sunt redirecționați pe o rută de auto-cunoaștere.



Un episod cu adevărat trist din If You Are the One e din al șaselea sezon, în care Luo Qui, directoarea unei companii de investiții, oferă pretendentului ei niște sfaturi înțelepte cu un caracter internațional

„Indiferent dacă te-ai schimbat sau nu, eu sunt de acord cu un lucru”, spune Qui, „ai spus că atunci când vii la emisiunea asta e ca și cum te-ai analiza într-o oglindă. Sunt total de acord. Fetele sunt din ce în ce mai sigure în privința a ceea ce-și doresc și sunt conștiente de personalitățile lor. În special când venim de mai multe ori. Dacă ești sincer în acțiunile tale, nu-și face griji de ce spun alții despre tine. Ei vorbesc despre tine, dar, de fapt, pe ei se defăimează, iar când ne întoarcem la viețile de zi cu zi, suntem tot aceeași.”