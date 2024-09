Fețele extremiștilor de dreapta care spun „Heil, Donald Trump!”

Sâmbătă, peste trei sute de oameni, printre care mulți tineri în costume croite pe corp și tunși la modă, au sosit la clădirea Ronald Reagan și International Trade Center for the National Policy Institute (NPI), pentru conferința Become Who We Are 2016. Organizația cu nume banal e aripa la modă a dreptei alternative, o mișcare centrată pe identitatea albă care-a devenit din ce în ce mai populară și-a câștigat din ce în ce mai multă atenție din partea presei grație ascensiunii lui Donald Trump, despre care mulți membri consideră că le reprezintă viziunea.

Dreapta alternativă e diferită de mișcarea conservatoare care-a dominat partidul republican zeci de ani, dar nu-i nici pe departe o organizație unită. Mișcarea, care debordează de vulgaritate și, în același timp se mândrește cu propriul intelectualism, a devenit căminul tuturor, de la trollii de pe net și cei care și-o ard edgy, până la rasiști cu pretenții științifice și suprematiști albi. Pe termen scurt, oamenii ăștia susțin cu pasiune ideile lui Trump pe teme cum ar fi migrația și războiul împotriva islamismului radical. Pe termen lung, chiar vor să întemeieze un „stat etnic”, exclusiv alcătuit din albii din Statele Unite.

Fotografa Lexey Swall și editorul VICE Wilbert L. Cooper au fost la fața locului la conferința de sâmbătă, un spațiu sigur pentru naționaliștii albi, unde aveau voie să spună cu voce tare chestii care de obicei apar doar scrise pe anumite forumuri și bloguri sub pseudonim – ba chiar să ridice brațele pentru saluturi cvasi-naziste. Iată ce-au avut de zis câțiva participanți, de la Richard Spencer, liderul mișcării și fondatorul NPI, până la Tila Tequila, fostă vedetă de reality show, azi susținătoare de teorii ale conspirației.

Toate fotografiile au fost realizate de Lexey Swall. Lui Richard Spencer i se atribuie inventarea termenului de „dreapta alternativă” și e fondatorul NPI. Pasajele de mai jos au fost preluate din discursul discursul lui:

„Ne confruntăm cu o alegere între două variante: luptăm sau fugim, ne-alăturăm sau murim, rezistăm sau îi lăsăm să ne-ncornoreze. Asta-i poziția albilor în clipa de față. Acum două săptămâni aș fi zis că alegerea lui Donald Trump o să diminueze presiunea pusă asupra albilor. Dar azi e clar că alegerea lui n-a făcut decât să sporească furtuna de ură și isterie îndreptată asupra noastră.

Ca europeni, ocupăm o poziție unică, în miezul istoriei. După cum o recunoștea și [Friedrich] Hegel, noi suntem însăși întruchiparea istoriei lumii. Nimeni nu deplânge crimele atroce comise împotriva noastră. Noi cucerim sau murim. Asta-i povara unică a albului, că-și poartă singur întreaga soartă-n mâini. Și așa se cade, pentru că în noi, copiii soarelui, în însuși sângele care ne curge prin vene zace potențialul măreției. Aceasta-i marea luptă la care suntem chemați. N-am fost sortiți să trăim în rușine, slăbiciune și necinste. N-am fost sortiți să cerșim validarea morală din partea unora dintre cele mai josnice creaturi care-au populat vreodată planeta asta. Am fost sortiți să-i înfrângem pe toți, pentru că așa e natural și normal să facem. Pentru noi, ca europeni, situația va reveni la normal abia când vom atinge din nou măreția. Heil Trump! Heil poporului! Heil victoriei!”

Al Stankard are 29 de ani și a venit la conferință din nord-estul SUA. Pseudonimul lui online e Harlem Venison online:

„Eu nu-s tocmai naționalist alb. Dar văd anti-rasismul ca pe o chestie distopică, datorită căreia odinioară au fost puse la-ndoială diferențele între rase, însă care, între timp, a evoluat într-o dogmă sufocantă cu un țap ispășitor. Albii sunt pe post de țap ispășitor și ei sunt etichetați drept rasiști. Anti-rasismul mi se pare rău nu doar pentru albi, ci pentru toată lumea. Nu susțin nici supremația albilor. Nici nu mă consider un om atât de inteligent. Nu mă văd un WASP (alb anglo-saxon protestant), sau ceva de genul. Din unele puncte de vedere, mă identific mai mult cu persoanele de culoare. Dar cred că anumite trăsături apar mai des sau mai rar la anumite populații. Simt că dogma asta actuală, în care suntem toți la fel, ne face rău tuturor. Pe baza ei avem niște politici culturale inegale care-i penalizează pe albi, creează standarde duble și s-a transformat în distopie.”

Acest adept hispanic al mișcării alternative de dreapta, din Huma Arizona, ne-a rugat să nu-l fotografiem și să nu-i dezvăluim numele, de teama unor atacuri ale altor hispanici de la el din oraș, motivate de convingerile lui politice.

„Dac-ai fi medic și-ai nega diferențele genetice dintre rase, te-ar da rapid afară pentru malpraxis. Știai că în 20% din cazuri, corpurile negrilor resping organe donate de albi? Pur și simplu nu sunt compatibile genetic. La școală avem rezultate diferite. Gen, eu am fost varză la școală. Dar nu m-am simțit inferior albilor. Ai un plus și-un minus în orice. O chestie pe care n-o știe lumea e că europenii albi au creiere mai mici. Chiar dacă se pricep mai bine să dezvolte tehnologii, nu prea se descurcă la sporturile de contact cum ar fi boxul, pentru că suferă leziuni pe creier prea ușor… Eu sunt inferior din anumite puncte de vedere și superior din altele.”

Tipul ăsta e Sikh și a fost unul dintre principalii voluntari ai lui Richard Spencer la eveniment. Ne-a rugat să nu-i dezvăluim numele și să nu-i arătăm fața.

„Ca minoritar în cadrul dreptei alternative, consider că etno-naționalismul e important. Toată lumea are de câștigat din el, inclusiv cei care-ar trebui să plece sau să se întoarcă acasă, dacă americanii albi și-ar crea propriul stat etnic, aici, în Statele Unite. Cred în Japonia pentru japonezi. India pentru indieni. Și Europa pentru europeni.

Mai mult de jumătate dintre indieni nu știu să folosească veceul – nu există instalații. Toți cei care termină școli de top acolo pleacă în America. În Punjab, statul meu natal din nord-vestul Indiei, toți cei care au un IQ de trei cifre se mută în occident. Păi, mie mi se pare că elitele naturale ale acestor state străine se scot ieftin când pleacă din țările lor și vin într-o țară deja dezvoltată, în loc să-și dezvolte propria țară. India a ajuns mult mai rău, din cauza exodului creierelor. Eu văd imigrația în masă de azi drept imperialismul secolului XXI. Lumea occidentală a furat toți deștepții de peste tot și i-a împiedicat să-și dezvolte propriile națiuni. A venit vremea să ne-ntoarcem.”

Tila Tequila are 35 de ani și a devenit celebră pe platformele de socializare cu ani în urmă. Între timp, a ajuns cunoscută pentru simpatiile ei naziste.

„Am ajuns în dreapta alternativă cam în aceeași perioadă în care am început să mă gândesc la Hitler, în 2013. Hitler n-a greșit cu nimic! Simt că există două tabere. Clar văd [o legătură între ascensiunea lui Hitler și dreapta alternativă], pentru că dreapta alternativă nu s-ar fi manifestat așa, dacă oamenii ăștia nu s-ar fi simțit oprimați atât de mult timp. Oamenii ăștia n-ar arde-o atât de extrem și de hardcore. Germanii erau faliți și exact așa e și clasa de mijloc din America de azi. Clasa noastră de mijloc a dispărut. Simt că nu mai dă nimeni doi bani pe ei. Chestia asta cu dreapta alternativă nu s-ar fi manifestat, dacă mediul n-ar fi fost atât de nasol de la bun început.”

Matthew Tait are 31 de ani și a fost lider al unor mișcări politice naționaliste din Marea Britanie de când avea 18 ani.

„Există o diferență între mișcarea alternativă de dreapta de azi și naționalismul alb și conservatorismul din trecut. Dreapta alternativă e tânără și privește spre viitor. Vechiul conservatorism și naționalism alb făceau mereu referire la vremurile în care-și lumea-și amintea că era mai bine. Deci te duceai la întâlniri și erau acolo niște bătrâni și vorbeau despre cât de bună era viața în anii ’50. Nu mai există deloc așa ceva azi. Dreapta alternativă e o nouă generație. Eu am 31 de ani și sunt peste vârsta medie a grupului de-aici. Oamenii ăștia nu privesc în urmă, spre anii ’50 sau ’80, noi privim înainte. Suntem în 2016. Nu vrem să dăm ceasul înapoi. Avem altă viziune despre viitorul nostru și ne-am hotărât să nu acceptăm singurele variante care ni se dau. Care, cum se zice și-n South Park, sunt fie un cretin imens, fie o balegă băgată pe gât. Noi am zis nu la amândouă. Și ne-am creat propria viziune despre viitor.”

Kevin McDonald este fondatorul publicației de extremă dreaptă Occidental Observer, deseori acuzată de anti-semitism. Are 72 de ani. A venit la conferință ca să vorbească despre problema evreiască?

„Pe toți ne entuziasmează Trump. Sperăm ca în timpul mandatului lui politicile de identitate albă să devină normale și legitime, într-o oarecare măsură. Într-un fel, mulți au pus succesul lui Trump pe seama politicii de identitate albă. Iar noi suntem singurii care chiar vorbim pe bune despre politica identității albe și avem și argumentele intelectuale și științele sociale care s-o susțină. Pe de altă parte, am văzut semne c-o să facă ciocul mic. ADL-ul a spus că [broasca] Pepe e un simbol al urii, iar Richard [Spencer] tocmai a fost dat afară de pe Twitter. Așa că există un conflict între cei care vor să ignore dreapta alternativă și s-o bage la loc în cutie și cei interesați de mișcare.”

J.P. Sheehan are 26 de ani și provine dintr-o familie liberală. E președintele clubului republican de la facultatea lui, dar viziunile lui au devenit mai extreme în ultimul timp. Pentru el, aceasta a fost prima pariticipare la un eveniment al dreptei alternative:

„Pentru mine, dreapta alternativă e ceva mult mai mare decât patriotismul de tip cheeseburger. Nu cred c-o să înlocuiască partidul republican, dar clar o să-l bage într-un con de umbră. Văd cum dreaptei alternative îi cresc aripi și-și ia zborul, în timp ce partidul republican zice înciudat că nici nu voiau să se-apropie de soare.

Misiunea dreptei alternative e să creeze o aură de normalitate care să le permită americanilor europeni să se simtă confortabil să fie ceea ce sunt. Nu cred că un stat etnic 100% alb n-ar fi posibil aici în America, pentru că țara-i a naibii de mare. Așa că mi s-ar părea super ok ca SUA să fie albă în proporție de 80%. Motivul pentru care vrem să creăm un stat etnic e că societățile mono-etnice sunt unite din punct de vedere social. Toate rasele pot să beneficieze de pe urma statelor etnice, pentru că oamenii vor doar să fie cu-ai lor.

Pentru non-albii care-ar încerca să intre în statul etnic alb: nu cred c-ar fi complet interziși. Ar fi mai degrabă o chestie de genul cu ce scop intrați? Dac-ar fi o persoană care dă dovadă de multă pro-activitate sau de-un nivel elevat de cunoaștere a culturii noastre, i s-ar da voie să intre.”

Jared Taylor scria și făcea activism pe tema „realismului rasial” cu mult înainte de apariția dreptei alternative. Ca editor al revistei alb-naționaliste American Renaissance, e văzut drept bunicul dreaptei alternativă.

„Ideile dreptei alternative o să evolueze, pentru că ideile noastre sunt bazate pe o lectură corectă a istoriei umane, nu sunt atacabile din punct de vedere moral și explică situația actuală mult mai bine decât ortodoxia egalitarianistă. Ăsta-i motivul pentru care oamenii nu se mai întorc niciodată înapoi, după ce-au ajuns să înțeleagă problema rasială dintr-o perspectivă disidentă. E pentru că li s-a luat o pâclă de pe ochi și înțeleg mult mai bine ca-nainte problemele rasiale din America și societatea americană și tot ce se-ntâmplă în jurul lumii. În același timp, le dă un mod de a privi înainte, spre o națiune care le reflectă valorile, rasa și viitorul. E totul foarte încurajator, mai ales pentru tinerii albi, care-au fost atacați îndelung, pentru că s-au aflat pe partea greșită a istoriei. Au fost transformați în bau-bau, în ăia care-au comis numai rele, una după alta, față de toate grupurile non-albe din istoria lumii.”

Lucas are 23 de ani, e din zona DC-ului și e implicat într-o organizație de naționalișt albi, care se numește Identity Evropa.

„Principala chestiune care mă atrage către dreapta alternativă e autonomia albilor și a persoanelor cu strămoși europeni. Asta e esența fundamentală a dreptei alternative. Pe spectrul politic, suntem de la anarhiști la fasciști, dar rasa și identitatea albă sunt problemele fundamentale. Identitatea albă se erodează în țările albe din America de Nord și Europa.

A fost [extraordinar] când am văzut că a câștigat Donald Trump. Dar nu poate nimeni decât să speculeze ce-i în capul lui. Știu că ce spune și ce face nu e trecut printr-un filtru rasial. Sunt trecute printr-un filtru cultural, american, civism naționalist. Nu e din dreapta alternativă, pentru că nu ne exprimă valorile esențiale. Nici Stephen Bannon [directorul Breitbart care este astăzi unul dintre cei mai importanți consilieri ai lui Trump] nu e din dreapta alternativă. Dar măcar e deschis la ideile noastre. Am putea spune că ne e tovarăș de drum.”

Tipul care se recomandă drept Millennial Woes e din Edinburgh, Scoția. Are circa 35 de ani și deține un canal de YouTube popular printre membrii dreptei alternative. Nu-și folosește numele adevărat, pentru că i se pare prea periculos.

„În general, cred că oamenii vor să socializeze doar cu cei de-aceeași rasă ca ei, pentru că e mai puțin stresant și te bagă mai puțin în ceață. Ideea asta, cum că multiculturalismul duce la o înțelegere mai cosmopolită asupra lucrurilor… Eu n-o văd așa. Ideea că poți să ai negri și albi laolaltă fără tensiuni e-o prostie.

De-asta avem azi negri care încep să facă agitație pentru societatea neagră în America. Și nu dau vina pe ei. Înțeleg de ce vor s-o facă. Nu urăsc negrii și nu-mi displac. Doar că îmi pasă în primul rând de grupul meu, europenii din nord-vestul continentului.”

Toate răspunsurile incluse în articol au fost editate și condensate de dragul clarității și conciziei. Toate informațiile au fost obținute de Wilbert L. Cooper în cadrul unor interviuri, cu excepția celor din partea lui Richard Spencer, al cărui răspuns a fost preluat de la finalul discursului lui de la conferință.

Traducere: Ioana Pelehatăi

