Facebook a băgat bani ca să uiți mizeriile pe care le face

În septembrie, The Washington Post a lansat știrea că o „fermă de trolling” rusească asociată cu Kremlinul a cumpărat reclame pe Facebook în valoare de o sută de mii de dolari, reclame concepute pentru a amplifica tensiunile sociale și de a țese zâzanii politice în timpul alegerilor prezidențiale ale Statelor Unite din 2016 (reclamele încă nu au fost publicate). Evident, rețeaua socială s-a trezit într-un mare rahat.

Pentru a combate situația, Mark Zuckerberg a făcut un live pe 21 septembrie, în care asigura cele două miliarde de utilizatori activi că va mări eforturile de a combate coruperea alegerilor din străinătate. El a mai promis că va angaja încă o mie de recenzenți de reclame. Rețeaua socială a predat Congresului cele aproximativ trei mii de reclame legate de Rusia, la fel și alte platforme, inclusiv Google și Twitter, care de asemenea au descoperit dovezi de dezinformare rusească pe site-urile lor.

Se pare că Facebook încearcă să lupte cu aceeași armă. Când ai o problemă online de advertising, aparent cea mai bună soluție e să mai cumperi niște reclame online, pentru a încerca să mediezi situația. Marțea trecută, când am căutat pe Google „reclame rusești pe Facebook”, primul rezultat a fost un link sponsorizat către Facebook, cu titlul „We Take Trust Seriously – Within The Facebook Community.”



Un coleg din biroul VICE a încercat să caute același lucru, chiar și în modul Incognito și a primit aceleași rezultate. O bulă mică și verde sub link indica faptul că era o reclamă. Reclama te redirecționează pe o pagină în care sunt subliniate noile eforturi Facebook de a combate ceea ce descrie ca „o interferență politică”.

Merită menționat și faptul că luni au apărut știri și despre Google, care a descoperit dovezi de interferențe rusești pe platformă. Conturi conectate cu guvernul rusesc au cumpărat reclame și poziții în căutări în valoare de 4 700 de dolarii, conform publicației The New York Times.

De asemenea, asta nu e prima oară când Facebook, un mogul de advertising, a încercat să cumpere niște reclame pentru a influența opinia publică. Săptămâna trecută, Facebook a cumpărat reclame de o pagină atât în The New York Times, cât și The Washington Post, în care se apăra împotriva scandalului cu reclamele rusești. Reclama din publicații seamănă cu cea de pe Google pe care am descoperit-o.

Deși e destul de ironic că Facebook cumpără reclame pentru a combate un scandal despre reclame, ei comunică ceva serios despre felul în care se simt acum directorii companiei. Zuckerberg a negat rolul pe care platforma sa l-a jucat în alegerile prezidențiale din 2016. E clar că acum își face griji că Facebook ar putea fi perceput ca o democrație subminată.

Dacă chiar vrea să facă ceva ca să schimbe cu adevărat ce crede lumea despre platformă, eu i-aș recomanda să o lase mai moale cu achiziționarea de reclame.

Iar într-un act de transparență radicală, el ar trebui să publice reclamele legate de Rusia care au fost înmânate Congresului. Până la urmă, președintele comisiei de informații din Senat, Richard Burr, spune că este liber să facă asta.

Am întrebat Facebook de săptămâna trecută dacă nu vrea să publice reclamele, dar încă nu am primit un răspuns.

