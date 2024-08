Fețele oamenilor de la festivalul cu ardeii cei mai iuți din lume

Îmi place mâncarea condimentată din când în când, dar dacă pun prea mult sos iute, ajung să beau lapte toată noaptea, cu lacrimi în ochi. În schimb, la festivalul olandez Chili, oamenii îşi aruncă pe gât cei mai iuţi ardei din lume de parcă n-ar fi mare chestie.

Aflat la a şasea ediţie, Festivalul Olandez de Chili atrage anual peste şase mii de vizitatori şi oferă o varietate foarte mare de ardei iuţi şi sosuri din toată lumea. Am participat la festivităţile de anul acesta ca să înţeleg de ce le place masochiştilor să-şi îndese pe gât ardei până la lacrimi şi sufocare.

Videos by VICE

Jan, 64 de ani

MUNCHIES: Jan, când ai devenit pasionat de chili?

Jan: Am ajuns în lumea asta din întâmplare. Mai întâi am cultivat cactuşi, dar, în 1985, o fată din California mi-a făcut o vizită şi mi-a adus câteva seminţe de ardei Tabasco. Pe atunci nu se găseau prea uşor pe aici. Am plantat seminţele şi aşa a început pasiunea mea pentru ardei iuţi. Am desfiinţat cu totul grădina de cactuşi pentru că acum am găsit altceva care înţeapă.



Ce e atât de special la ardeii iuţi?

E ca o dependenţă de droguri, pe bune. Eşti în căutarea celei mai tari senzaţii şi vrei mai mult de fiecare dată. Dar şi aroma e foarte important. E important să mănânci mâncare bună.

Chiar îţi dă senzaţii atât de minunate?

Cresc plantele personal şi uneori le prezint la târguri. Dacă cineva face mişto de noi, îi ofer persoanei respective cel mai iute sos, ca să înţeleagă cât de serioasă e treaba. Cineva a leşinat de curând şi mi-a fost greu să-l trezesc. L-am avertizat, dar aşa e când vrei să provoci pe cineva.

Citeşte şi: Cum și-a găsit un pornostar o viață nouă cu ajutorul unui sos iute

Twan, 44 de ani

Cum a început pasiunea ta pentru ardeii chili?

Twan: Odată cu pasiunea culinară şi, bineînţeles, cu multe vizite la restaurante tailandeze. Îmi place să gătesc pentru prieteni şi e mişto să garniseşti totul cu ceva iute şi aromat.

Care crezi că e cea mai bună metodă de a-ţi creşte toleranţa la ardei iuţi?

Trebuie s-o iei încet şi să vezi cât suportă corpul. E un proces lent, pe parcursul căruia începi să mănânci progresiv tot mai iute. Aşa ajungi să recunoşti aroma fiecărui ardei. Nu e vorba doar de iuţime, ci şi de aftertaste. Unii ardei îţi dau o senzaţie de iuţeală şi căldură în gură, alţii îţi dau foc de-a dreptul. Trebuie să ai răbdare. N-are niciun haz să bei doi litri de lapte după fiecare masă.

Găteşti separat pentru prietenii care nu mănâncă iute?

Pun mulţi jalapeno în salata mea şi fac una mai blândă pentru ei. E amuzant să le joci feste prietenilor, dar totuşi e urât şi mă abţin.

Sylvia, 27 de ani

De ce eşti aici?

Sunt din Indonezia şi locuiesc aici de doi ani. Am crescut cu mâncare iute – familia mea creştea ardei iuţi. Am venit aici să cumpăr nişte sosuri şi nişte ardei.

De ce crezi că ardeii li se par atât de speciali unor oameni?

Iuţeala îţi deschide o dimensiune pe care alte arome nu ţi-o oferă.

Citeşte şi: ,,Cel mai iute curry din lume” mi-a dat halucinații

Mandie, 22 de ani

Mandie, prietenii tăi mi-au zis că eşti înnebunită după ardei iuţi. Care-i faza?

Mandie: Sunt din Finlanda şi tatăl meu e foarte pasionat de chili – are propria companie de sosuri iuţi. M-a obişnuit de mică să mănânc iute şi mi-a crescut toleranţa. În Finlanda se mănâncă mâncare destul de plictisitoare şi cuminte, aşa că tatăl meu a vrut s-o condimenteze un pic, s-o facă mai interesantă.

Deci rezişti la ardei foarte iuţi?

Am primit o provocare de la un tip care are o tarabă mai încolo. Am acceptat, dar a fost cam mult chiar şi pentru mine. Îmi curgea salivă din gură şi nu mai puteam să mă mişc. Au fugit prietenii să-mi aducă nişte lapte. Dar nu se vinde lapte pe nicăieri aici. E incredibil. Şi berea sau vodca reuşesc să calmeze senzaţia. Poate pentru că şi ele ard şi contracarează arsura.

Am văzut mai mulţi bărbaţi pe-aici. Sunt puţine femei pasionate de chili?

Cred că da. Bărbaţii de pe-aici fac tot felul de glume, gen: “Ardeii iuţi sunt ca femeile, delicioase şi picante, dar până la urmă te fac să plângi.”

Olaf, 38 de ani, Siem, 33 de ani şi Guus, 34 de ani

V-aţi cumpărat plante de ardei?

Siem: Da, ăsta e nou, o să-i spun Johnny. E un ardei “Ring of fire”. Nici nu ştiu cât de iute e, dar l-am luat pentru că mi-a plăcut numele. Sper să nu mă distrugă. Ăsta e farmecul ardeilor: sunt delicioşi şi, în acelaşi timp, te fac să-ţi depăşeşti limitele.

Guus: Cea mai nasoală chestie pe care am auzit-o despre ardeii iuţi a fost când un prieten şi-a atins iubita cu mâinile după ce gătise ardei iuţi şi tipa s-a supărat aşa de are că nu a mai făcut sex cu el o săptămână. Bănuiesc că erau nişte ardei malefici rău.

Olaf: Ardeii sunt un stil de viaţă pentru noi. Sunt la fel ca băutura: aşa cum te dau peste cap ultimele câteva shoturi în plus, aşa te dărâmă şi ardeii când exagerezi şi nu ştii când să te opreşti.

Citeşte şi: Cum a dus un sos de ardei iute la evacuarea a patru case studențești

Julie, 35 de ani

Am observat mulţi oameni cu tricouri punkiste pe aici. Crezi că e punk să mănânci ardei iuţi? Julie: Nu e ca orice festival culinar. Ardeii presupun anumite riscuri, sunt palpitanţi şi periculoşi, aşa că poţi spune că sunt punk.

Wilbert, 44 de ani

Îţi creşti tu ardeii?

Wilbert: Întotdeauna mi-a plăcut mâncarea picantă. De multe ori găteam acasă cu ardei iuţi, aşa că am început să-i cultiv. Mai întâi din distracţie, apoi a devenit o pasiune. Am atât de mulţi încât fac sos din ei, altfel nu reuşesc să-i consum.

Guus, 29 de ani

Cum te simţi după ce ai consumat cel mai iute burger din Olanda?

Guus: Încă mă arde. Am urcat pe scenă pentru că organizatorii au anunţat că sunt în căutare de persoane rezistente. Mi s-a părut o idee bună. N-am mâncat ceva atât de iute în viaţa mea.

Eşti cam roşu în jurul gurii. Te simţi ok?

E normal să te înroşeşti când mănânci ardei atât de iuţi. Încă îmi simt gâtul fierbinte.

Elif, 26 de ani

Ce ţi se pare mişto la festivalul de chili?

Elif: Nu e un festival culinar din ăla penal, unde vin copii să mănânce îngheţată. E mult mai dur. Mă simt confortabil aici.

Care e cel mai iute lucru pe care l-ai mâncat aici?

Tocmai am mâncat un burger şi am cerut mai mult iute. Am uitat că nu sunt la un restaurant normal, ci la festivalul de chili. După câteva guri, n-am mai putut suporta şi am aruncat burgerul.

Ai păţit vreodată ceva nasol de tot din cauza ardeilor iuţi?

Colega mea de apartament nu are limite. A pus la un moment dat în mâncare o grămadă de uleiuri şi ardei iuţi. Am luat câteva guri şi jumătate dintre invitaţii la masă s-au întins pe jos. Cineva a vomitat. Era un ulei de ardei iute super puternic. De atunci nu mai avem încredere în calităţile ei de bucătar.

Marcello, 34 de ani

Ce ţi-ai cumpărat?

Marcello: Am cumpărat două plante de chili pentru o prietenă pasionată de iute. Vine ziua ei curând.

Tu mănânci iute? Mereu am mâncat iute, iar acum am o iubită indiancă şi mănânc şi mai iute. E ciudat, dar mănânc chiar mai iute decât ea.

Ann, 38 de ani

De aici ţi-ai cumpărat bijuteriilecu ardei iute?

Îl aveam deja. Acum caut o insignă. Am venit aici pentru mâncare şi sos, dar şi pentru bijuterii. Am un performance de dans mexican şi s-ar potrivi nişte bijuterii cu tematică.