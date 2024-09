​Fotografii cu bucătăriile studenților din Londra

Fotografiile autoarei

Se știe că studenții mănâncă foarte prost. Un studiu din 2014 a descoperit că treizeci de procente dintre studenții britanici nu știu să fiarbă un ou, iar jumătate dintre ei habar nu au să gătească o rețetă simplă ca spaghetti bolognese.

Din păcate, hrana e necesară pentru supraviețuire, așa că e important să știi să gătești. Așa cum a zis la un moment dat realizatorul de filme Robert Rodriguez: „Am mulți prieteni care nu știu să gătească, lucru pe care n-am reușit să-l înțeleg niciodată pentru că e la fel de important să știi să gătești pe cât de important e să știi să te fuți.”

Videos by VICE

Cu aceste cuvinte în minte, am pornit pe coridoarele căminelor ca să văd cum arată cămările și frigiderele studenților.

Arjun, 19 ani, anul II

VICE: Cât de des gătești?

Arjun: Cam patru mese pe săptămână.

Și ce mănânci în rest?

Mâncare congelată sau fast-food. Tăieței.

Cât de des mergi la un magazin mare să cumperi alimente?

Odată la două săptămâni. De obicei sunt super spart când merg la magazin și așa ajung să cumpăr produse nesănătoase care mă atrag pe moment, dar cu care nu pot găti nimic. Sunt alese la nimereală și n-au nicio legătură între ele.

Care e cel mai nasol lucru pe care l-ai mâncat de când ești la facultate?

Pâine cu ketchup. Era pâine prăjită măcar, dar n-avea unt.

Ce ar trebui să știe fiecare student despre alimentație, gătit și cumpărături înainte să meargă la facultate?

Să mănânce legume și crudități din când în când. Nu realizezi cât de importante sunt până nu te îmbolnăvești pentru că n-ai mâncat nimic sănătos de ceva vreme.

Tu mănânci legume?

Nu, dar îmi dau seama că sunt importante.

Fifi, 21 de ani, anul III

Cât de des gătești?

Fifi: În fiecare zi. Pui prăjit dacă avem, dar mai ales paste sau orez.

Inviți prieteni la cină vreodată?

Niciodată. Dacă iau cina cu ei, de obicei merg eu pe la ei.

Care e cel mai nasol lucru pe care l-ai mâncat de când ești la facultate?

Cipsuri cu brânză, cred. Am mâncat unele foarte scârboase.

Care e cel mai scump produs din cămara ta?

Cred că niște ulei de măsline virgin din Grecia sau condimentele. Mama cumpără condimente din tot felul de locuri pe unde trece – călătorește mult cu jobul. De exemplu, am niște șofran foarte bun acum.

Anisha și Chloe, 20 de ani, ambele în anul III

Cât de des cumpărați mâncare?

Anisha: Eu și Chloe mergem mereu împreună la cumpărături pentru că împărțim totul. Din păcate, ieșim la cumpărături pentru mâncare odată la trei luni.

Sună dubios.

Anisha: Pe bune, și nu cheltuim mai mult de nouăzeci de lire. Pentru că n-avem deloc mâncare proaspătă, doar congelată. În rest luăm doar pâine, lapte și ouă. În restul timpului, mâncăm fast food sau congelat.

Care e cel mai nasol lucru pe care l-ai mâncat de când sunteți la facultate?

Anisha: Am mâncat odată niște nuggets de pui cu Nutella pentru că aveam chef de textura nuggets-urilor și de gustul de ciocolată. A fost bun, de fapt.

Chloe: Eu am mâncat tortilla cu unt și usturoi la microunde. Am improvizat, dar mi s-a părut cea mai tare chestie ever.

De ce nu mâncați mâncare bună?

Chloe: Sinceră să fiu, avem două tone de paste destul de sănătoase, dar n-avem sos pentru ele. Stau în dulap pentru că nu știm ce să facem cu ele. Și până la urmă tot la fast-food ajungem.

Cum vi se par supele cu tăieței la plic?

Anisha: Geniale! Alea bune ne provoacă diaree uneori, dar tot merită.

Ce ar trebui să știe orice student despre gătit și cumpărături când merge la facultate?

Chloe: Să facă totul cu prietenii pentru că e mai ieftin și e mai distractiv să înveți să gătești împreună cu cineva. Avem o carte de rețete scrisă de o tipă Mary Berry, pe care Anisha mi-a luat-o de ziua mea. Am tăiat numele autoarei de pe el pentru că atunci a ieșit piesa lui Beyonce despre „Becky aia cu părul mișto ” și noi am stabilit că Mary Berry era Becky, așa că i-am tăiat numele și am scris în loc „Becky aia cu părul mișto “.

Erați fumate când ați făcut asta?

Chloe: Îți dai seama!

Citește și: Cum se vede studenția de la balcoanele căminelor din Regie

Adam, 30 de ani

Cât de des gătești?

Adam: În fiecare seară când nu ies în oraș.

Ce fel de chestii gătești?

Tot felul de chestii cu frunze. Friptură cu frunze. Îmi plac frunzele și salata. Mai mănânc și câte o pizza, o fajita. Îmi place și puiul prăjit.

Cum ți se par supele cu tăieței la plic?

Am mâncat multe din alea când am făcut prima facultate, dar între timp am învățat să gătesc.

Ce ți-ai dori să-ți permiți să cumperi?

Șofran.

Citește și: Studenții români fac un ban în plus din pariuri, meditații sau bișniță în cămin

Holly, 21 de ani, anul III

Îți place să gătești?

Holly: Îmi place, dar nu e cam trist să gătesc doar pentru mine. Și nu mă pricep nici la dozaje.

Cumperi multă mâncare?

Nu prea. Merg des la magazin, dar cumpăr mâncare doar pentru câte o zi. Nu-mi amintesc când am fost ultima oară la supermarket și am dat mai mult de șapte lire.

Ce cumperi?

Salate sau ce găsesc la reducere. Îmi plac plăcintele, tartele, quiche-ul.

Care e cel mai nasol lucru pe care l-ai mâncat de când ești la facultate?

În primul an la facultate am descoperit cipsurile cu lime. Băgam câte o pungă mare întreagă. Uneori, dacă am bani, îmi cumpăr și midii. Îmi plac la nebunie în oțet. Am mâncat multe scoici la viața mea.

Da, sună dezgustător. Care e cel mai scump aliment pe care îl ai în cămară sau frigider?

Cred că untul de arahide cu arahide întregi, pentru că nu conține ulei de palmier. Am citit undeva că uleiul de palmier e nociv pentru ecosistemul urangutanilor și de atunci nu mai cumpăr nimic care să conțină ulei de palmier. Nu vreau să le fac rău urangutanilor, sunt prea mișto.

Ce ți-ai dori să-ți poți permite?

Brânză Philadelphia cu conținut mare de grăsime pe pâine proaspăt coaptă de la brutărie, în fiecare zi. Nu știu de ce, dar sunt înnebunită după asta.

Urmărește VICE pe Facebook.

Traducere: Oana Maria Zaharia

Mai multe despre viața de student pe VICE:

Am mâncat în cantinele studenţeşti din București și nu am făcut indigestie

Ghid pentru românii care vor să studieze în Danemarca

Ghid pentru studenţii români care vor să plece cu bursă Erasmus

Cum se vede noua generație de studenți români la medicină prin ochii profesorului lor