Jocul ăsta te face să-ți placă corporația (sau s-o iei la mișto, dacă nu muncești acolo)

Urăsc să mă duc la muncă după un weekend prelungit, cu atât mai mult să mă prefac că muncesc la un simulator Windows de corvoadă. Asta a făcut dezvoltatorul de jocuri Pippin Barr, cu jocul It is as if you were doing work, care permite jucătorilor să experimenteze munca la corporație și poate fi chiar destul de distractiv.

Eu m-am logat și m-am apucat imediat de treabă: am scris un mail. În timp ce tastam (nu contează ce taste apeși, textul afișat e predefinit), apar și mai multe ferestre una peste alta, care îmi cer să dau click pe diverse opțiuni. Eu apăs pe butonul de „start” dintr-o fereastră despre motoare cu injecție, apoi pe „adaugă” în alta despre computere purtabile și apoi mai scriu un email.

Când aproape că mă îndreptam spre o criză existențială cu privire la inutilitatea scrisului, mai apare o fereastră și îmi cere să dau clic pe Enact pentru Imortalitatea Biologică. O altă fereastră apare peste și mă îndeamnă să „lucrez ca și când nu ai nevoie de bani”. O imagine standard cu niște bărbați albi care își scutură mâinile spune: “Fii pozitiv”.

Barr a spus că a creat jocul It is as if you were doing work ca un leac pentru dronele de birou, care cu timpul vor fi înlocuite de roboți.

„Jocul ăsta e ca o aplicație pentru oamenii care au rămas fără joburi din cauza robotizării și inteligenței artificiale, o modalitate de a recaptura sentimentul de productivitate pe care îl aveau la muncă”, a scris Barr. „E ca un serviciu condescendent oferit de noua lume pentru cei dintre noi care nu știu cum să se descurce.”

El a precizat că efectele sonore sunt de la sistemele de Windows 95 și Windows 98, iar numele trăznite pentru tehnologia prezentată sunt de la programatorul Darius Kazemi, din baza de date corpora de cuvinte și nume de pe GitHub.

Ritmul sarcinilor lumești ajunge la nivelul de ocupație dintre plictiseală și panică, care te-ar putea teleporta în 1996, pe când oamenii încă nu erau ieșiți din uzură. S-ar putea să nu pară cel mai distractiv joc din lume, dar cu siguranță e mai ok decât să muncești pe bune.

