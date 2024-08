Mi-am găsit iubirea când luptam în Războiul din Irak

Acesta e un extras din cel mai recent episod din Extremes, un podcast VICE pe care îl găsești pe Spotify. Poți asculta toată povestea aici.

Mă numesc Nayyef Hrebid și m-am născut în Kuweit, dar am crescut în Irak, unde am realizat pentru prima oară la școală că sunt diferit. Îmi amintesc că mă gândeam mereu la un tip din liceu și simțeam că e ceva greșit cu mine și că trebuie să fiu mai bun. Și familia știa că sunt diferit. Fraților mei le plăceau mașinile, pe când mie îmi plăcea să pictez.

Am studiat arta în Bagdad și am absolvit în 2003, în perioada în care a intrat America în Irak. Nu mi-a fost ușor să îmi găsesc un job artistic, dar am învățat niște engleză din filme și din piesele Madonnei și ale lui Britney Spears. Așa că am început să lucrez ca translator în Marina Statelor Unite. Eram mediator între cultura americană și cea irakiană.

Nayyef, în patrulare ca translator

La început a fost distractiv, dar apoi translatorii au început să fie loviți de gloanțe sau dispozitive explozive. În scurt timp, nu mai puteam merge pe străzi din cauza bombelor, așa că zburam cu elicopterele de pe un acoperiș pe altul.

Îmi amintesc că, odată, când patrulam pe jos cu soldații, am dat peste o bombă care era ascunsă în burta unei vaci. Nu știu cum au făcut asta, dar când am trecut pe lângă ea, a explodat și am văzut cum doi soldați au murit în fața mea. Atunci am realizat că și eu eram în pericol să-mi pierd viața.

Deodată n-a mai fost distractiv. Îmi pierdeam prietenii și simțeam că mi-aș putea pierde viața oricând. Simțeam că făcusem o greșeală că mă angajasem în armată și eram extrem de confuz în perioada respectivă.

Lucram cu soldații din Marină care antrenau noua armată irakiană în Ramadi. Într-o zi, eram la duș și un soldat din armata irakiană a ieșit de acolo. Avea un păr atât de negru, care strălucea în soare, încât am rămas mască și mi-am zis: „Uau, ce bărbat arătos!”. Dar eram în armată și nu era voie să spun astfel de lucruri, așa că doar l-am admirat. Știam că i se zice Btoo, dar nu știam dacă e gay sau hetero.

La scurt timp după asta, am primit o misiune cu el în care trebuia să curățăm spitalul de teroriști. Așa că, în noaptea aceea, în spital, am avut ocazia să vorbesc cu Btoo. Am stat împreună în întuneric și am început să vorbim. I-am spus că am un prieten care s-a îndrăgostit de prietenul lui. L-am luat pe ocolite, pentru că nu știam sigur dacă e gay. Dar părea să accepte tot ce îi spuneam. Mi-a zis și el poveștile lui și am vorbit multe nopți despre prietenii noștri și ce simțim pentru ei. Într-un final, ne-am uitat unul la altul și am început să ne sărutăm. Așa am realizat că era gay.

Îmi doream mult să îl sărut, dar mulți soldați aveau binocluri cu vedere pe timp de noapte, așa că nu am putut sta mult. I-am zis să se întoarcă la batalionul lui, iar eu m-am întors la americani.

Am început să ne vedem pe unde puteam, în camere de hotel sau apartamentele prietenilor. Cum peste tot în jurul nostru mureau oameni, nu știam cât timp vom mai fi în viață. Dar când eram împreună, uitam de toată moartea din jur.

Btoo în uniforma de soldat irakian

La scurt timp după ce am văzut un serial numit Queer as Folk, i-am zis lui Btoo: „Uite, în America sunt baruri gay și persoane gay care se căsătoresc”. Atunci am realizat că poate ne așteaptă o viață în cealaltă parte a lumii.

Pe vremea aceea, exista un program de azil pentru translatorii care erau în pericol. Am făcut un interviu cu oamenii din program și ei mi-au zis că îmi pot oferi azil. M-am gândit că va fi ușor să le spun că am un iubit și să-l aduc pe Btoo mai târziu.

Mi-a fost foarte greu să îl las în urmă pe Btoo. Ne-am spus la revedere la aeroport, soarele tocmai răsărea și i-am văzut lacrimile din ochi, deși a încercat să nu mi le arate. I-am zis că o să ne vedem curând, că o să-l iau și pe el în America.

Nu am realizat că va dura ani de zile. Autoritățile de la Imigrări nu i-au permis să intre în țară din cauză că avea un trecut militar. Dar după patru ani, a primit azil în Canada. A ajuns în Canada în 2013. Eu eram în Seattle, așa că am ales Vancouver pentru că era doar la două ore distanță, așa că îl puteam vizita oricând. Am făcut drumul ăsta în fiecare săptămână, timp de doi ani și jumătate și, între timp, mi-am obținut cetățenia în Statele Unite. În perioada aceea, Obama a legalizat căsătoria gay, așa că i-am propus lui Btoo să ne căsătorim în Canada și să aplicăm pentru viză să vină să stea cu mine în Statele Unite. Și fix asta am făcut.

Btoo și Nayyef.

Ne-am căsătorit de Ziua Îndrăgostiților, în 2014. Apoi am făcut actele, am mers la un interviu pentru viză și ne-au zis: „Felicitări, ați primit viză și puteți locui în Statele Unite”. Nu ne-a venit să credem. Am rămas tăcuți amândoi.

Când am ieșit din birou, am scos un urlet puternic, cred că cel mai tare din viața mea. Așteptasem prea mult. Întotdeauna îmi dorisem să fie cu mine și să am grijă de el. Dragostea nu e doar o emoție pentru o persoană. Dragostea înseamnă și ce poți face pentru persoana respectivă.

Am un sfat pentru persoanele LGBTQ care trăiesc pe ascuns și se chinuie: realizați că e vorba de viața voastră. Nu e viața altcuiva decât a voastră. Dacă încerci să trăiești după cum vor alții, nu poți fi tu însuți.

Mi-am împărtășit povestea ca să educ noua generație. Mulți oameni asociază homosexualitatea cu sexul și uită de dragoste. Povestea mea și a lui Btoo arată câte lucruri fac oamenii pentru dragoste și cât de departe pot ajunge.

