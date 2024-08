Cum e de fapt să locuiești într-o casă „bântuită”

Mulțumită filmelor și serialelor de groază, imaginea unei case bântuite este una familiară. De obicei, casele sunt construite în stil gotic cu arcade ascuțite și ziduri din piatră peste care au crescut plante cățărătoare, au uși care scârțâie și cel puțin o cameră cu o păpușă abandonată pe podea sau într-un colț.

Dar dacă am învățat ceva din nenumăratele povești înfricoșătoare auzite de la prieteni și de la prietenii lor, este că fantomele nu prea fac mofturi în privința habitatului. Pare că aceste suflete torturate pot fi găsite oriunde – de la case ancestrale la apartamente închiriate.

Videos by VICE

Așadar, de ce oamenii ajung să locuiască în apartamente în care îi urmăresc umbrele, iar poveștile lor devin mai întunecate? I-am întrebat.

„În unele zile auzim plânsetele soldaților măcelăriți în război și bocetele femeilor care-și plâng soții uciși.”

Casa ancestrală în care locuiesc în districtul Palghar din Mumbai, India, are peste 350 de ani. Există o zicală în comunitatea noastră care spune că, cu cât un arbore genealogic este mai bătrân, cu atât mai mult este blestemat. Același lucru e valabil și pentru casa asta. A văzut multe războaie, inclusiv unul foarte sângeros cu un general Maratha și invadatori portughezi.

Fereastra beciului bântuit, din exterior. Foto: Bhaumik Gowande.

În urmă cu câțiva ani, am descoperit osemintele unor soldați care au fost uciși în războaiele trecute. În unele zile auzim din beci plânsetele soldaților măcelăriți în război și bocetele femeilor care-și plâng soții uciși. Nu putem lăsa în urmă casa fiindcă e o moștenire și fiecare dintre noi avem propriile amintiri și nostalgii cu locul, în ciuda plânsetelor de război. Amintirile mele cu casa sunt cu mine și bunica mâncând mango și cu după amiezile toride de vară în care mă jucam pe verandă. Cum să renunț la ele? Nimeni n-a fost rănit în toți anii ăștia.

Cu toate astea, mulți din comunitate cred că locuința noastră e blestemată din cauza războaielor și a multiplelor vieți curmate aici. Este un echilibru fragil între a respecta acest trecut tragic și în același timp să nu lăsăm să ne afecteze amintirile copilăriei. Beciul încă rămâne o gaură neagră: încuiat, plin de traumă și suflete rătăcite. – Bhaumik Gowande, în vârstă de 29 de ani

„În toiul nopții am văzut umbra înfricoșătoare a unui copil cum a trecut prin casă, am putut chiar să-i simțim mirosul. Toți trei am rămas fără aer preț de un minut.”

Prietenii mei au crezut că am dat de o ofertă bună într-un complex rezidențial care ne oferea totul: mâncare, taxiuri către birou, sală și psiholog. Deci chiria exorbitantă părea rezonabilă.

Dar după o săptămână de la mutare, după ce am amenajat casa drăguț, cu beculețe și lumânări parfumate, am văzut fantoma unui copil mic. În toiul nopții am văzut umbra înfricoșătoare a unui copil cum a trecut prin casă, am putut chiar să-i simțim mirosul. Toți trei am rămas fără aer preț de un minut. A fost prea real ca să fie o iluzie, din moment ce toți din casă l-am văzut și chiar i-am simțit mirosul.

A doua zi dimineață, când am vorbit cu alți locatari din complex, am aflat că toți aveau povești de groază – nu neapărat cu copilul, dar alte apariții înfricoșătoare. Cineva a văzut sânge împroșcat în bucătărie, care a dispărut într-un minut, alții au avut viziuni cu candelabrul de pe hol care s-a transformat într-o insectă imensă și scârboasă. Colega mea de apartament auzea un cântec înfricoșător de fiecare dată când făcea duș – a spus că era cântecul diavolului.

Holul din apartamentul Anei unde a văzut prima oară copilul. Foto via Ana.

Am stat acolo aproape doi ani. Copilul misterios apărea la intervale aleatorii, aproape că ne batjocorea, dar nu ne-a rănit niciodată. Nu ne-a lăsat inima să plecăm de acolo pentru că facilitățile erau prea bune. Și nu e ca și cum am văzut „fantoma” zilnic. Apărea aleatoriu, uneori după aproape o lună. După ce am trecut de șocul aparițiilor inițiale, am avut alte lucruri pe cap, cum ar fi să ne găsim joburi, să devenim independente financiar și să luăm licența. Oricum, după un timp, viața începe să semene cu cea a unei fantome și „lucrurile reale” încep să conteze mai puțin. – Ana, în vârstă de 32 de ani

„Noaptea, tot dulapul s-a decojit și a ieșit la iveală o suprafață acoperită cu funingine, îngrozitor de decolorată. Pisica noastră a început să-și contorsioneze corpul și să lingă dulapul.”

Într-un oraș ca Mumbai, să ai un dulap mare este un lux. Până la urmă, camerele sunt minuscule și nu prea ai spațiu pentru mare lucru. E un miracol și dacă-ți încape biroul în cameră. Îți poți imagina ce surpriză am avut când am văzut că în camera mea aveam un dulap masiv care arăta ca și cum era de prin anii 1800 – intens decorat și total nelalocul lui într-o clădire ca a noastră. Asta era în 2017. Am vrut să-l scoatem de acolo, dar proprietarul a spus că ar fi imposibil fără să-l dezmembrăm în bucățele.

Dulapul care se decojește adesea misterios și unde pisica își contorsionează ciudat corpul. Foto via Sanjay.

În prima zi, culoarea dulapului s-a schimbat în negru. Am crezut că era un fel de oxidare. Noaptea, tot dulapul s-a decojit și a ieșit la iveală o suprafață acoperită cu funingine, îngrozitor de decolorată. Pisica noastră a început să-și contorsioneze corpul și să lingă dulapul. Aparent, fosta chiriașă a fost un model care s-a otrăvit singură, iar cadavrul i-a fost descoperit în dulap la aproape trei zile după ce s-a sinucis.

Am aflat de asta de la vecinii noștri abia după o lună, când oricum era prea târziu fiindcă deja semnasem contractul. În plus, deja ne instalasem ca lumea acolo. N-am avut chef să ne chinuim să găsim iar o casă într-un oraș ca Mumbai, unde proprietarii au tot felul de reguli dubioase pentru celibatari. – Sanjay, în vârstă de 35 de ani

„Luna trecută, când stăteam în mașină în fața casei mele, am văzut-o cum îmi bate în geam agitată. Următoarele două săptămâni am zăcut la pat înspăimântată.”

În statul Uttar Pradesh, căsătoriile cu copii sunt comune, iar fetele chiar și de opt ani sunt căsătorite cu bărbați în vârstă, uneori de la 60 și 70 de ani. Un astfel de cuplu, unde fata era adolescentă, iar bărbatul avea 60 de ani, a închiriat o cameră lângă casa noastră în orașul Lucknow din India în iulie 2019.

Toată lumea și-a imaginat că va fi unul dintre acele mariaje nefericite, din obligație. Dar curând a fost clar că cele două persoane erau foarte îndrăgostite. Îi puteai vedea cum se țineau de mână, cum beau ceai pe terasă și ieșeau la cine. Când el a murit, ea a fost tulburată. Într-o săptămână a murit și ea în circumstanțe misterioase. Nimeni încă nu știe de ce. Unii suspectează că s-ar fi sinucis, alții că ar fi ucis-o cămătarii.

Camera încuiată unde a stat cuplul în complexul lui Suhasi. Foto via Suhasi Mittal.

Acea tragedie ne-a urmărit și acasă. Îi vedeam hainele la noi în casă, în fața porții, iar bijuteriile îi erau împrăștiate peste tot.

Luna trecută, când stăteam în mașină în fața casei, am văzut-o cum îmi bate agitată în geam. Următoarele două săptămâni am zăcut la pat înspăimântată. Complexul nostru este un monument istoric și are multă valoare sentimentală. Nu ne permitem să ne abandonăm casa ancestrală în ciuda incidentului ciudat și tragic. – Suhasi Mittal, în vârstă de 27 de ani.