Când ajungi în iad, asta-i melodia pe care o auzi pentru eternitate

Iadul nu înseamnă doar flăcări și întuneric sau forme antice de tortură: diavolul e o bestie creativă, iar când vine vorba să te pedepsească pentru păcatele tale, va veni cu artileria grea, lucrurile la care poate nici nu te așteptai. Desigur, te va înfometa, dar toată șmecheria va sta în momentul în care-ți va permite să mănânci din nou, pentru că va trebui să găsești o metodă prin care să faci față la 70 de straturi de fasole îndesate într-un tub de aproape 500 de kilograme. Știi prea bine că nu există apă în iad, dar ce te-ar putea surprinde e că, în schimb, singura băutură la dispoziție e cel mai concentrat energizant la care te-ai putea gândi pe care trebuie să-l bei dintr-un pantof împuțit și vechi.

Între gurile de energizant cu gust de cafea și fasole, vei auzi o singură melodie: „Vote Trump 2020”, imnul scris și cântat de trupa asta mult prea veselă și fără mască de protecție, care a apărut la mitingul președintelui din Tusla, Oklahoma, miercuri.



Chiar nu poți scăpa de melodia asta. Se aude în reluare pentru eternitate, din ce în ce mai tare de fiecare dată când o ia de la început. Când deja nu mai știi de câte ori ai auzit-o – o sută? o mie? zece mii? – o să-ți dai seama că i-ai reținut versurile, deși cuvintele și-au pierdut sensul. Refrenul stupid o să-ți bântuie visele, doar dacă ți s-ar permite să dormi:



Four more years, come on everybody

Four more years, come on everybody

Four more years…

There will never be another U.S.A.

Freedom won’t come back if you give it away

It’s time to vote, it’s time to pray

Let’s join as one, let me hear you say

Vote Trump: 2020

Vote Trump: 2020

Vote Trump: 2020

Keep America great

Keep America great…

Începi să te obișnuiești cu durerea torturii fizice, fierbințeala focului din jurul tău, dar melodia asta blestemată e prea mult. E năpasta existenței tale mizerabile și fără sfârșit. E o latură oribilă pe care n-o știai. E partea cea mai puțin plăcută a iadului și e singura din care nu ești cruțat.

Baftă!

Articolul a apărut inițial pe VICE US.