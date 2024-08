Studenți români mi-au povestit pe ce melodii dubioase au făcut sex

Odată ce ți-ai început viața sexuală, e aproape inevitabil să nu ajungi să ți-o tragi pe tot felul de melodii mai mult sau mai puțin bizare. Am încercat să-mi amintesc ceva ritmuri cringy care să mă fi însoțit într-o incursiune sexuală, dar n-am reușit să scormonesc prea mult în zona asta.



Gândul m-a oprit, de fapt, la o situație cu o tipă cu care eram friends-with-benefits. Totul era ok, am pus un colaj de la The Weeknd, ca să meargă cu vinul, până când a intrat o reclamă la Wix, despre cum să îți faci un site and stuff. În momentul ăla, am simțit că înnebunesc și am dat să mă ridic să opresc reclama, dar tipa m-a tras ferm înapoi. Nu știu dacă mișcările mele învățate de la Ionuț Păcate (Johnny Sins) erau de vină sau fata chiar voia să își deschidă un site. Ce îți e și cu femeile, le apucă antreprenoriatul în timpul sexului. Cert e că de atunci fac sex cu mouse-ul lângă mine, ca să schimb rapid dacă mai apar situații neprevăzute.

Cu episodul ăsta în minte, am zis să mai vorbesc cu câțiva studenți despre momente intime pe melodii surprinzătoare. Nu vreau să-ți dau spoilere, dar mi-e greu să cred că ai intenționat vreodată să faci sex pe Sfânta Liturghie sau pe Florin Salam. Dar am citit eu că-i bine să fii creativ la orizontală, deci s-ar putea să găsești ceva inspirație mai jos.

Judas Priest – „Painkiller”

„Pentru că îmi plac lucrurile spontane, am vrut să îmi surprind iubitul cu o melodie pe care o descoperisem și nu o încercasem. Când i-am spus ideea, a avut o criză de râs pentru că știa melodia, dar a băgat CD-ul și i-a dat drumul. Când a intrat piesa nebună, a început să bage turbo. Cred că bpm-ul îi ajunsese la 180. Și mie, la fel; încercam să ținem amândoi pasul, dar niciunul nu era pe ritmul tobelor, așa că ne-am oprit și am schimbat melodia.” – Marina, 24 de ani.



Metallica – „Battery”

„Într-o tabără, tipa cu care mă cuplasem era din Islanda, și când am propus să punem muzică, să acoperim zgomotul, a insistat să pună o formație de folk islandeză, ceea ce m-a scos puțin din film, dar m-am străduit să-mi revin. Cu altă ocazie, eram la o tipă în cămin și am decis că e cea mai bună idee să punem muzică pentru că erau destul de mulți oameni pe hol. Am pus soundtrack-ul din Project X și a mers fără probleme, până a intrat o melodie la capătul opus față de restul, și anume: «Battery» de la Metallica. Încă am impresia că e greu să fii sexy pe genul ăsta de melodii, dar ea s-a descurcat de minune.” – Rareș, 24 de ani



Sf. Liturghie

„Apartamentul unde stau are pereții foarte subțiri, deci orice melodie ascultă vecinii, trebuie să ascult și eu involuntar. Într-o seară, eram cu iubitul și începusem să facem sex, când auzim brusc o voce de preot. Am zis că ni se pare și am continuat, când o auzim iar și mai bine (semn că vecina dăduse mai tare melodia). Ne-am dat repede seama că era Sfânta Liturghie, am început să râdem, după care am continuat cu vocea de preot pe fundal. După ce am terminat, am făcut amândoi caterincă pe tema asta, că am avut binecuvântarea preotului.” – Andreea, 21 de ani



Chopin – „Nocturne op. 9 No. 2”

„Chopin este compozitorul meu preferat, iar «Nocturne op. 9 nr. 2», pe lângă faptul că este cea mai faimoasă operă a lui, este și cea pe care o ascultam mereu în timp ce mă uitam la serialul meu de suflet, Dexter. Când vine vorba de sex, îmi place role play-ul și să încerc cât mai multe lucruri noi, iar singura persoana care îmi permitea să experimentez era prietenul meu de la momentul respectiv. Știa cât de fascinată sunt de criminali și de cum gândesc ei, așa că a avut ideea să facem un role play cu temă Dexter. El a spus că este prea lentă pentru gusturile lui, dar finalul a ieșit bine. Acum, când ne amintim, ni se pare foarte ciudat că am reușit să facem ceva de genul.” – Andra, 20 de ani



Roast-ul lui Leonard Doroftei

„Era o seară liniștită de marţi: am aprins o narghilea şi am dat drumul la un Roast cu Rost, s-a nimerit să fie cel al lui Leonard Doroftei. Cum stăteam eu liniștit, pe canapeaua extinsă, aud o voce din vecinătatea mea «Îmi faci şi mie un masaj?». Era iubita. Am sărit în papuci cu gândul unde e loțiunea. Ca orice masaj bine executat, am început sa îmi folosesc tot corpul în finalizarea acestuia, moment perfect sincronizat cu intrarea în scenă a lui Micutzu. Totul s-a transformat într-un amalgam de râsete, gemete şi aplauzele publicului prezent la Roast. De fiecare dată când auzeam un rând de aplauze, mă opream şi le mulțumeam.” – Alexandru, 24 de ani



DJ Blyatman & Russian Village Boys – „Cyka Blyat”

„S-a întâmplat acum doi ani, nici nu îmi vine să cred că de mult a trecut de atunci. Aveam o relație cu un tip din Germania de ceva timp și îmi zice că a auzit o melodie foarte tare. A început să o cânte și eu am început să râd, mi se părea penibilă. A început să mă atingă, să mă sărute și eu încă râdeam. Nu am putut spune nu la ce s-a întâmplat apoi totuși. Am început sa o facem pe ritm, râdeam amândoi ca proștii. Eram scoși din filmele porno pentru nebuni.” – Andrada, 22 de ani



Florin Salam – „Zâna Zânelor”

„Am fost câteva luni într-o relație de fuck buddy c-o tipă proaspăt divorțată. Ne simțeam bine, în general, dar ea avea momente de elitism pe anumite genuri muzicale și-mi plăcea să râd de asta. Nu ne prea pupam cu genurile muzicale. Odată făceam sex și am lăsat playlist-ul meu din telefon să ruleze pe fundal. La un moment dat, a început să urle telefonul a valoare și fericire cu versuri, gen «PERCUȚIE CA LA NOI NU VEZI ÎN TOATĂ ROMÂNIA ASTA». Imediat a intrat clasicul și inegalabilul «YEAAAU» al artistului, moment în care efectiv amândoi am pufnit în râs. Atunci ea mi-a zis: «Nu credeam în viața mea c-o să aud în casa mea asemenea melodii». Apoi am continuat ce începusem.” – Mădălin, 22 de ani



SHIFT feat. KILLA FONIC – „Mama”

„Shift a scos piesă cu Killa de 8 martie. Am ascultat-o și mi-a plăcut și mie și iubitului meu de pe vremea respectivă. Obișnuiam să facem sex cu Youtube-ul pornit pe muzică și dintr-o dată a început piesa asta. Amândoi ne-am oprit și el mi-a zis, «eu nu pot face așa ceva pe piesa asta», ne-am uitat unul la altul și i-am răspuns că nici eu. A schimbat piesa și am trecut peste. Practic nu prea am făcut sex pe piesa asta, dar am vrut neapărat să o ascult după.” – Denisa, 21 de ani



Susanu, Florin Salam, Ella – „Mișcă-te așa”

„Era genul de manea veche pe care o auzeai pe la toate majoratele. Și chiar eram la un majorat, când toată lumea dansa și se îmbătase, noi ne-am strecurat la baie. Eram într-o relație pe vremea aia și-mi amintesc că mi se părea amuzant versul cu «mișcă-te așa cum îmi place mie» în timpul sexului. Am râs după ce am terminat și am râs și mai tare când o tipă de la baia fetelor i-a zărit pantofii pe sub ușă și a așteptat să vadă cine iese de acolo.” – Monica, 22 de ani



Nicu Paleru – „Eu beau vinul cu borcanu’”

„Eram cu iubitul meu și am pus playlistul lui, iar după ce preludiul se termină și începe treaba în sine, dintr-o dată începe melodia asta populară, a lui Nicu Paleru. Ne-am oprit preț de câteva minute amândoi și am început să râdem, parcă eram la o nuntă și se servea aperitivul. De atunci numai n-am mai pus decât playlistul meu pentru acte intime, ca să fiu safe.” – Diana, 20 de ani



