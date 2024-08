Mesaje proaste pe care oamenii le-au folosit ca să se despartă de alții

Articolul a apărut inițial pe VICE UK.



„Nu există o variantă bună prin care să te desparți de cineva”, e o afirmație des întâlnită. Știu asta pentru că și eu la rândul meu am spus-o când încercam să mă conving să mă despart de cineva pe net, conectată la WiFi-ul EasyJet, când mă întorceam de la un festival, sub pretextul că doream să mă mut într-o altă țară într-un viitor apropiat. Știu asta și pentru că e premisa unui întreg episod din Sex and the City, o reprezentare nuanțată și ireproșabilă a relațiilor reale, unde și aici cineva bagă replica asta.

Înainte să începem, aș vrea să confirm următoarele: personajul din Sex and the City a fost de rahat și la fel am fost și eu când m-am despărțit în aeroport, cu o conexiune limitată la internet. OK?

O despărțire corectă și decentă e una sinceră, atentă la sentimentele celuilalt și oferă posibilitatea de a răspunde, dacă persoana respectivă dorește. Dacă închei o relație de durată, una în care ai cunoscut familia și v-ați băgați chestii în fund, ar trebui mereu să o faci față în față. Dar dacă e o persoană cu care ai vorbit pe Instagram vreo două luni și apoi v-ați văzut o dată, punct în care ți-ai dat seama că ai fi fost mai fericită acasă, uitându-te la seriale pe Netflix, atunci ce faci? S-ar putea să nu existe nicio variantă bună prin care să te desparți de cineva, dar cu siguranță sunt o grămadă de încercări eșuate.

Acestea fiind spuse, cu ocazia freneziei de Valentine’s Day și indiferent ce părere ai tu despre sărbătoarea asta, am vorbit cu oameni despre mesaje de despărțire primite și o să le analizăm până la refuz. Poate așa o să învățăm ceva despre comunicare la cel mai de bază nivel și o să revizuim propriile atitudini față de alții, prin judecarea comportamentului unor străini. Sau poate nu. Cam aici suntem. Cam așa a evoluat societatea. Bucură-te de ea.

AMY

Hei Amy, îmi pare rău să-ți spun asta din senin, din păcate vreau să ne despărțim. Nu pot să fac față navetei London – Brighton. Nu ai făcut absolut nimic greșit și cred că ești incredibilă, însă relația la lungă durată nu e ceva cu care cred că mă pot obișnui.

Explicație: „El s-a băgat în seamă pe Instagram și după ce-am vorbit o vreme, am ieșit la o întâlnire. Am continuat să ne vedem vreo două luni. L-am întrebat dacă-l deranja naveta Londra-Brighton și mi-a spus că nu. El lucrează în Londra în fiecare miercuri, dar când l-am întrebat o dată dacă vrea să iasă la o bere după muncă, mi-a spus: «Trebuie să fug acasă să trag de fiare.» Apoi l-am întrebat dacă vrea să ne vedem în weekend și mi-a spus să vin următorul weekend că are loc «o masă importantă». A doua zi am primit mesajul ăsta. I-am răspuns de abia după o zi, pentru că eram prea supărată, iar după ce i-am scris, nu m-a mai contactat deloc.”



Analiză: O atitudine interesantă, un fel de respins la admiterea de la facultate sau vești de la doctorul tău că rezultatele tale au ieșit cam anormale. Încearcă să fie delicat, după superlativele „absolut” și „incredibil”, dar tot are vibe-ul unui mail de la o agenție de recrutare care se încheie cu „mulțumim că ați aplicat.”

Evident, limbajul mesajelor de despărțire sunt mereu codate, pentru a nu răni sentimentele oamenilor: „scuze că-ți dau papucii din senin”, înseamnă „da, te evit de ceva timp”, iar „nu cred că pot să fac față” înseamnă „nu vreau.” Intențiile tipului au fost OK, dar din păcate omul ăsta nu s-a sinchisit să depună vreun efort. Ca rezultat, ăsta e doar un mesaj presărat cu câteva cuvinte pozitive, ca să nu-ți zică direct în față: „nu te plac suficient cât să trec peste drumurile cu transportul în comun, mai lungi de 45 de minute.”

5/10

GENE

Du-te dracului :) Încerc să faci planuri cu tine de luni de zile și tu mă amâni convenabil de FIECARE DATĂ. Probabil că e minunat să trăiești o viață de clasa mijlocie cu un buget de clasa muncitoare. Du-te dracului, nici măcar nu ești suficient de bun ca să fii atât de arogant. Pizdă proastă.

Explicație: „Ne-am cunoscut pe Tinder și am ieșit în oraș de vreo două ori. După cum vezi, ea era dornică să mai planifice ceva, dar eu pur și simplu nu am avut timp. Urma să ne vedem în seara aia, după ce mă întorceam dintr-o călătorie cu jobul, dar am întârziat și am primit mesajul ăsta din senin.”



Analiză: În primul rând, ai văzut ceva mai sec decât un du-te dracului, urmat de un smiley face? M-am gândit o vreme și cred că e replica de deschidere cea mai aproape de perfecțiune. E ca o băutură în față via corespondență digitală. În fine, restul trebuie analizat propoziție cu propoziție.

Încerc să faci planuri cu tine de luni de zile și tu mă amâni convenabil de FIECARE DATĂ.



Suspans, suspiciune, DRAMĂ. Fraza asta le are pe toate. Toată frustrarea și energia irosită într-o eructație de 17 cuvinte și o contracție. Fiecare mesaj la care nu ai răspuns au fost răzbunate cu acel „luni de zile”, fiecare răspuns insuficient de entuziast adunat în „de zile”, toate amânările și dezamăgirile ce-au urmat după rutine de ras pe picioare, au ieșit prin acel „de fiecare dată”, ca un pumn prin geam. Nu e nimic codat în limbajul ei. Per total, o plângere foarte empatică și directă.



Probabil că e minunat să trăiești o viață de clasa mijlocie cu un buget de clasa muncitoare.



Încerc să-mi dau seama ce vrea să spună cu asta și sincer cred că autoarea doar a deviat un pic de la subiect. E ca și cum cineva te întreabă ce mai faci și tu îi răspunzi, „da, alaltăieri.” Deci care e înțepătura aici? Pentru mine, să trăiesc o viață de clasa mijlocie pe un salariu de clasa muncitoare mi se pare o reușită. Poate nu am citit bine. Poate e un compliment? „Du-te dracului, Gene, dar să știi că am un respect desăvârșit pentru modalitățile tale ingenioase prin care ai reușit să te descurci cu finanțele limitate”?

E ori asta ori o poantă pe seama mobilității sociale. Dar nu prea contează pentru că tonul nimicitor al mesajului lezează ego-ul fără dar și poate.

Du-te dracului, nici măcar nu ești suficient de fit ca să fii atât de arogant.



Asta e a doua înjurătură din mesaj și e impresionant că nu-și pierde din intensitate, ținând când că e folosită atât de aproape de prima. Repetiția oferă o cadență hipnotică similară cu poemele lui Allen Ginsberg. Tipule de pe Tinder, ți-am oferit tot ce-am avut mai bun și acum sunt furioasă.

Pizdă proastă.



Deloc inutil în ceea ce privește mesajul per ansamblu. Crucial în termeni de a lega totul. Aceasta este garnitura, mirodeniile presărate pe ouăle Benedict care este acest mesaj. Un pic prea mult? Sigur. Dar nivelul judecății și al respectului de sine afișat de la început până la sfârșit este atât de neclintit încât nu avem de ales decât să-l răsplătim.

8/10*

*Ar fi putut să fie un zece pe linie, dar am scăzut din puncte pentru potențialul de a deveni o gafă clasistă.

MUINAT

Hei, uite m-am mai gândit în ultimele zile și nu cred că vreau să ne mai vedem. Nu e nicio cale ușoară prin care să spun asta. Ești o persoană grozavă și foarte atrăgătoare, dar nu cred că sunt la fel de entuziasmat pe cât ar trebui, chiar și după două întâlniri (super fun). Încerc să fiu cât mai sincer posibil cu oamenii din jurul meu și să nu creez așteptări. Ăsta e unul dintre momentele în care nu prea pot oferi o explicație, cu excepția sentimentului că nu mă voi putea implica romantic pe termen lung. Asta nu spune nimic despre tine și chiar m-am simțit grozav în compania ta, la ambele întâlniri. Nu a fost nimic fake! Dar nu are sens să mai ieșim, dacă eu simt că nu sunt suficient în film încât relația să reziste. Îmi pare rău că nu pot să te ajut cu mai mult și îmi pare rău dacă mesajul meu te-a dezamăgit. Ai fost doar drăguță cu mine și îmi doresc să fi avut ceva mai bun de spus.

Explicație: „Ne-am întâlnit pe OKCupid. El a participat la First Dates, iar eu am fost la o întâlnire difuzată live pe VICE, așa că asta ne-a apropiat. Am ieșit de două ori, dar era în sezonul de Crăciun, când nu prea ai timp liber. El mi-a spus că nu prea e cu mesajele, iar eu i-am spus că aș fi OK cu asta, deși nu am fost. A venit și Anul Nou, am petrecut o seară prin mesaje, vorbind despre el prietenilor mei, apoi am rugat universul să-mi dea un semn, iar o oră mai târziu, am primit textul ăsta.”



Analiza: Un mesaj destul de lung pentru cineva care spune că nu prea e cu mesajele, însă textul pare pe bune. E conștient de sine, echilibrat, fiecare replică usturătoare este capitonată cu un compliment și are destule! Entuziast! Plin de exclamații! În circumstanțe diferite, ar putea fi un mesaj perfect de despărțire.

Din păcate toată munca asta e degeaba din cauza acelui „eu nu sunt cu mesajele”, stipulat din prima, care știm cu toții că înseamnă un fel de: „Uite care-i treaba, eu o să-ți spun minciuna asta în avans, ca să nu ai niciun fel de așteptare de la mine, și e o scuză bună dacă în viitor nu o să am chef să vorbesc cu tine, până când o să aleg să rup legătura, punct în care pot articula perfect mesaje și probabil că o să rămâi cu o părere pozitivă despre mine, merci.”

7/10

MYNXIE

Ca să fiu sincer, eu am o prietenă, așa că nu vreau să ne mai vedem. În plus, chiar dacă nu aș fi avut, nu aș fi cu TINE, dintre toți oamenii. Dar nu e chiar atât de rău, cel puțin eu nu te-am futut doar ca să obțin evenimente ca Dave. Merci pentru băuturi, totuși, au fost impresionați tovarășii mei.

Explicație: „Mă vedeam cu un tip groaznic, să-i spunem Dave, care s-a despărțit de mine de față cu prietenul lui cel mai bun. Apoi, tovarășul lui a început să flirteze cu mine timp de vreo lună, a venit la la mine la job și îmi trimitea mesaje cu subînțeles. Noaptea în care în sfârșit am fost de acord să-l iau acasă cu mine, el a dispărut. Când i-am dat mesaj să văd unde era, el mi-a răspuns cu textul ăla.”



Analiză: Asta este definiția culturii heterosexuale. Asta înseamnă când femei sensibile ignoră toate instinctele lor și cedează într-un sfârșit avansurilor unui tip, pentru că le-ar oferi un moment de pace per total, însă doar ajungi să fii rănită. Experiența asta e ca atunci când îți vezi de treaba ta la fumoar și ești abordată de un tip îmbrăcat în maletă și tricou cu Eiffel Tower deasupra, care-ți spune cât de plăcut e să vadă o femeie care „nu prezintă toată marfa”.

Ăsta e un mesaj de băgare în seamă la 2 dimineața, urmat de altul la 3, apoi încă unul la 9 în care-și cere scuze pentru cele anterioare, iar pe seară se încheie cu un ultim mesaj de „Du-te-n pula mea, curvo”.

-1000000/10



