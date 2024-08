Mixul ăsta de la Wes Baggaley o să te facă să crezi în efectul placebo

Muzica pe vinil e super apreciată de audiofili și oamenii ăia care nu au un player, dar sunt impresionați de coperta aia uriașă. Doamne, cât de faină e. Discurile au revenit în atenția publicului în ultimii ani, dar în muzica electronică vinilul nu e un trend care vine și pleacă. E principalul format de stocare audio preferat de producători și DJ.



Mulți își lansează single-urile pe vinil sau pun muzică de pe plăci. Chestia asta e apreciată mai mult de artiști decât de publicul general. Cât timp sună bine, ce contează dacă e de pe vinil sau casetă? Păi, contează, mai ales dacă DJ-ul bagă într-un club cu un sistem super fain. Nu știu exact de ce, ceva legat de fizică și undele sonore, dar sună mult mai bine.

Dacă nu mă crezi, dă o tură vineri la Guesthouse, unde va mixa Wes Baggaley, împreună cu Khidja, Chlorys și Gems. Deci crema underground-ului bucureștean. Aflat la primul lui show în România, londonezul Wes Baggaley e genul ăla de DJ care e obsedat de plăcile de vinil. Omul colecționează, pune muzică live și mixează în studio de pe viniluri. Înainte de eventul de vineri, ne-a trimis și un mix pe care-l poți asculta acum în exclusivitate pe VICE.

Totul a fost făcut cu piese de pe viniluri, evident: „Mix-ul e structurat la fel ca un set pe care-l pun în club, doar că am comprimat totul într-o oră și un pic. Am început cu un pic de house mai groovy, apoi ceva piese soulful, urmat de ceva mai alert, pe filmul industrial, un pic de techno și electro și înapoi la house. Am înregistrat tot mix-ul la mine acasă, pe două platane, un mixer, toate piesele sunt de pe vinil. Ceva mai vechi, ceva nou și niște piese preferate de la label-urile și artiștii mei preferați.”

Mix-ul e cu piese de pe vinil, dar e înregistrat în MP3. Deci există o diferență de calitate? Poți să simți sunetul gingaș de vinil dacă fișierul e MP3? Băi, da, așa mi se pare. Dar poate e doar efectul de placebo. Pentru că am știut că e cu piese de pe vinil, poate mi-am păcălit creierul și mi se pare că sună mai bine. Sau poate chiar contează că e cu piese mixate de pe plăci. În fine, dă-i și tu un play să decizi singur.

https://soundcloud.com/viceromania/wes-baggaley-mix-for-vice-romania

Tracklist:

Hanna – Lake Shore Drive

Patrice Scott – She’s Jazzy

Kenny Dixon Jr. – January

Rednail – Never (St. Germain Remix)

Larry Heard – So Much Joy

Cajmere feat. Derrick Carter – Dream States (Dub)

Anthony ‘Shake’ Shakir – That’s What I Want (Different Mix)

Mike Huckaby – Untitled

Phil Weeks – Live At The Palladium

No Smoke – Koro Koro

DJ Qu – Brut

Gemini – The Beginning

S&M Trading Co. – Metal Surface Repair (Acidic Mix)

Joe Zawinul – the Harvest – (Joe Claussell Remix)

Robert Hood – Transform

Marcellus Pittman – Revenge For Nothing

Chekov – Rochlict

Frak – Protes

Dexter and Virginia- Off The Beat

Jensen Interceptor – Carter’s Green Factory

Rhythm is Rhythm – Kaos (Juice Bar Mix)

Violet – Togetherness

Cajmere – Believe in Me