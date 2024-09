Am vorbit cu o trupă rock care a supraviețuit după Colectiv, despre cum muzica nu trebuie să moară

Up To Eleven, înainte de tragedie. De la stânga la dreapta: Liviu, Bogdan, Mircea și Leo. Fotografie via pagina de Facebook Up To Eleven.

Pe 30 octombrie 2016, băieții din trupa Up To Eleven au fost printre cei prinși în haosul din clubul Colectiv. În acea vineri, solistul Mircea Petrescu, chitaristul Laurenţiu Vârlan, basistul Liviu Popescu şi toboşarul Bogdan Moleşag se aflau împreună ca să-și susțină prietenii din trupa Goodbye to Gravity. În același club, își lansaseră și ei albumul de debut, cu un an înainte.

Îi cunoscusem, tot cu un an înaintea tragediei, la unul dintre concertele lor din seria Nirvana Tribute. Şi i-am ţinut minte, ba chiar am glumit cu cei din grupul meu că solistul lor, Mircea, nu doar că e fantastic când cântă piesele lui Kurt Cobain, dar chiar aduce puţin cu muzicianul dispărut. Pe toboşarul lor, Bogdan, zis Bobo, îl ştiam doar ca jurnalist şi coleg de trust. Habar n-am avut că în spatele tobelor, în formaţia aia pe care mi-a plăcut s-o ascult, este el, cameramanul TV din timpul zilei.

A trecut un an de atunci și oamenii ăștia încă fac muzică. Am stat de vorbă cu ei despre cum se vede seara aia de coșmar, la distanță de un an, despre cum o iei de la capăt, când totul pare pierdut și despre speranță.

BASISTUL A ÎNCEPUT SĂ CÂNTE DIN NOU, DUPĂ PATRU LUNI

„Din păcate, după acel incendiu, viaţă a avut planuri diferite cu fiecare dintre noi. Leo a decedat pe loc, Bobo şi cu mine am fost grav răniţi, iar Mircea a scăpat nevătămat”, își începe povestea Liviu, în vârstă de 30 de ani.

Un Liviu care, între timp, şi-a reluat locul în formaţie, la chitară bass, după un an de chinuri şi operaţii. Prins în incendiu, a suferit arsuri de gradul II şi III pe 35% din suprafaţa corpului, incluzând tot spatele, braţul stâng, ambele antebraţe şi mâinile, precum şi la nivelul urechilor, scalpului şi feţei. A fost internat două săptămâni la Spitalul de Arşi şi pe urmă transferat la spitalul AKH din Viena. La AKH a stat internat patru săptămâni, plus încă două săptămâni în ambulatoriu.

„Am suferit mai multe intervenţii chirurgicale de grefare la nivelul antebraţelor şi mâinilor, iar la ieşirea din spital, mobilitatea degetelor ambelor mâini îmi era grav afectată. Am avut nevoie de mai multe luni de kinetoterapie pentru a-mi recăpăta mobilitatea. Am reuşit să cânt iar la chitară bass după aproximativ patru luni. În acest moment, sunt la 90% din capacitate.”

Basistul este încă sub tratament. Trebuie să poarte costume compresive o perioadă de unu-doi ani de la momentul închiderii plăgilor şi să folosească creme speciale hidratante.

„ÎN SEPTEMBRIE, AM PUS IAR MÂNA PE TOBE ȘI-AM CÂNTAT O PIESĂ CAP-COADĂ”

Piesă înregistrată cu puţin timp înaintea incendiului de la Colectiv

Recuperarea prietenului său, toboşarul Bobo, în vârstă de 29 de ani, este mai anevoiasă. Și azi, după un an, este tot internat la Bruxelles. A avut ultima operaţie în urmă cu trei săptămâni şi urmează încă cinci, şase. A pierdut şase degete, moment care pentru un instrumentist poate fi sinonim cu încheierea carierei. Dar Bobo n-a renunțat.

„Este foarte greu de estimat când mă voi vindeca complet. După fiecare operaţie, recuperarea e destul de anevoioasă. Dar eu, Liviu şi Mircea suntem hotărâţi să ducem trupa asta mai departe. În perioada în care noi, cei care am supravieţuit, eram în spital, Mircea, solistul nostru, s-a alăturat trupei Roadkillsoda. L-am susţinut. Asta îl ajută să treacă peste trauma psihică”, spune Bogan.

Bogdan e un tip foarte hotărât. Atât de hotărât, încât, în timpul unei pauze în tratament, în luna septembrie, s-a întors în ţară şi în sala de repetiţii, alături de ceilalţi doi prieteni ai lui. A fost prima oară când a pus din nou mâna pe tobe şi, cu puţin ajutor, a reușit să cânte o piesă cap-coadă. „A fost fantastic şi mi-a dat încredere”, povesteşte Bobo. Cu asta este de acord şi Liviu, impresionat de felul în care au reuşit să cânte două piese, deși sunt încă evident traumatizaţi fizic şi psihic:

„Bobo a făcut eforturi supraomeneşti. A fost nevoit să-şi lege (la propriu) beţele de mâini, dar s-a descurcat de minune. După acea seară, speranţele noastre ca să cântăm din nou împreună au crescut. Bobo mai are nevoie de timp pentru recuperare, dar în cele din urmă se va întoarce acolo unde îi este locul. La tobe.”

BĂIEȚII VOR SĂ CONTINUE ÎN MEMORIA CHITARISTULUI DECEDAT ÎN INCENDIU

Laurenţiu, chitaristul de la Up To Eleven decedat la Colectiv, nu va mai fi acolo când se va întâmpla asta, dar tocmai amintirea lui îi motivează puternic pe băieţi. Toţi şi-l amintesc ca pe un tip plin de viaţă şi un muzician aparte. Bobo, spre exemplu, mi-a spus că Leo a fost cel mai bun prieten al său din ultimii zece ani și, în plus, unul dintre cei mai talentați chitariști din underground.

„Am petrecut împreună sărbători, concedii, eram ca fraţii. Ne ştiam toate secretele şi aveam încredere deplină unul în celălalt. Îmi este dor de el, iar dispariţia lui mă doare mai mult decât toate suferinţele fizice. Aş da orice să mai cânt cu el, măcar o dată.



Ajunseserăm să ne înţelegem din priviri pe scenă şi mi-l aduc aminte, mereu, cum se-ntorcea cu chitara spre mine şi zâmbea larg, indiferent că făcea un solo fantastic sau dădea o gherlă. Mi-l aduc aminte mereu cum zâmbea, la bar, în Fire, şi mă aștepta să intru, cu o bere în faţă. Îmi este dor să râd cu el, avea un râs molipsitor, îmi este dor să mergem împreună la cântări prin ţară.”

Mircea Petrescu, solistul Up To Eleven, în vârstă de 28 de ani, își amintește și el că membrii trupei aveau planuri de viitor împreună cu Leo. Voiau să meargă cu toții la concertul The Winery Dogs, de la Budapesta, anul ăsta. De fapt, ăsta a fost ultimul plan pe care și l-au făcut împreună, în timp ce discutau de muzică și chitări, pe la ieșiri în oraș sau pe la repetiții. Apoi, a urmat seara de la Colectiv și planurile s-au schimbat.

Leo nu mai e, dar băieţii din trupa Up to Eleven au de gând să continue cu formația. Nu vor ca muzica lui să dispară, așa că fac tot posibilul s-o țină în viață.

„CHIAR DACĂ DOI MEMBRI SUNT RĂNIȚI, REPETIȚIILE AU DECURS NEAȘTEPTAT DE BINE”

Mircea se gândește deja numai la viitor, trecutul s-a dus. Au idei, piese și cel mai tare vor să-și reia activitatea. „Anul ăsta, în primăvară, am susţinut un concert caritabil, acustic, împreună cu Liviu şi colegul meu, Mihnea, de la RoadkillSoda, unde am interpretat câteva piese Up to Eleven. La eveniment s-au donat şi nişte bani pentru Bobo”, mi-a zis Mircea. În septembrie, Bobo chiar le-a făcut o vizită băieților și au decis să facă un jam session, ca pe vremuri, la sala de repetiții.

„A ieșit surprinzător de bine, chiar dacă Liviu şi Bobo sunt răniţi şi încă mai au nevoie de operaţii şi recuperare.”

Pe 30 octombrie, la Arenele Române, Up To Eleven cântă pentru prima dată electric, pe o scenă, după mai mult de un an. Alături de Mircea și Liviu, vor sui pe scenă prietenii lor, de la Roadkillsoda. E o comemorare a lui Leo și a tuturor victimelor de la Colectiv. Bobo va fi alături de ei cu sufletul, dintr-un spital din Belgia.

În curând, şi fizic, pentru că Mircea ştie sigur că trupa va deveni, din nou, trupă, cât de curând. Au piese de înregistrat, videoclipuri de filmat și sunt optimiști. „Până atunci, trebuie răbdare, dar se coace ceva frumos”, m-a asigurat el.

