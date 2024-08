Cinci actrițe porno mi-au povestit ce reacții au avut părinții lor când au aflat ce fac

E clar că unul dintre lucrurile pe care le urăște cel mai mult guvernul britanic e masturbarea. În ultimii ani, a avut mai multe încercări de a elimina pornografia de pe ecrane. Și nu doar guvernul, ci și Tumblr, un site cunoscut pentru gif-urile porno și ficțiunea erotică, a eliminat tot conținutul pentru adulți și și-a distrus, prin chestia asta, speranța de supraviețuire.

Ți se spune că cenzura e bună și pornografia e malefică, dar cum îi afectează treaba asta pe actorii porno? Actrița porno Jiz Lee a publicat în 2016 o antologie intitulată Coming Out Like a Porn Star, care a fost primită foarte călduros. Cartea e presărată cu povești personale și adesea extrem de amuzante; sunt povești despre stigmatizare, dar care vorbesc despre putere și despre valoarea pornografiei.

S-au schimbat multe din 2016, dar site-urile precum Lustery și MakeLoveNotPorn găzduiesc clipuri progresiste făcute de amatori, ca să arate că pornografia poate fi realistă și intimă. În alte părți, regizori precum Erika Lust fac filme porno frumoase care dovedesc că sexul poate avea valoare artistică. Dar pornografia rămâne în continuare un domeniu stigmatizat, așa că am luat legătura cu cinci actrițe porno cu experiențe foarte diferite, ca să le întreb ce s-a întâmplat când au hotărât să-și anunțe familia și apropiații că lucrează în industria porno.

Andre: „Mama a plâns și a insistat că mă pun în pericol”

Când le-am spus alor mei în ce domeniu lucrez, au avut o reacție relativ previzibilă. Sora mea mai mică m-a susținut, dar restul familiei fie a refuzat să accepte ce a auzit, fie și-a exprimat pe față dezgustul. Le-am mai spus și că sunt queer și non-monogamă și au crezut că e vorba de teribilism sau de o fază temporară. Mama a plâns și a insistat că mă pun în pericol.

Peste câțiva ani, îmi amintesc cum stăteam în dormitorul meu din California, la mii de kilometri depărtare de familia mea, și mă simțeam binecuvântată. Făceam deja filme porno de peste un an, așa că, în speranța că mama a reușit să accepte ideea, am sunat-o. I-am spus că sunt fericită și sănătoasă, că am cunoscut un grup de actori pentru adulți minunați, dintre care mulți sunt activiști pentru drepturile omului ca și mine, că fac o grămadă de bani. I-am zis că sunt mândră. Voiam să fie mândră și ea.

Dar nimic din toate astea n-a contat pentru ea. După ani de zile în care am încercat să-i înduplec să mă trateze cu generozitate, compasiune și respect, așa cum merit, am retezat orice legătură cu familia mea în 2017. A fost cea mai bună decizie pe care am luat-o vreodată. De fapt, îmi doresc cu disperare s-o fi făcut mai devreme. Acum încerc să îi susțin pe actorii din industrie care au aceleași probleme și se străduiesc să fie acceptați de familie. Îi încurajez de fiecare dată să se detașeze de relațiile familiale toxice, care nu-i ajută cu nimic.

Paulita: „Nu știi niciodată cum va reacționa cineva”

Recunoașterea publică a meseriei e un proces continuu. Prima oară am jucat într-un film porno în urmă cu zece ani, iar acum lucrez ca producător de pornografie full time – în perioada asta am colecționat mii de povești ale actorilor porno care și-au dezvăluit jobul familiei sau prietenilor. De obicei, când cineva mă întreabă ce lucrez, răspund relaxată: „Fac filme porno!”. Am totuși norocul să locuiesc în Berlin, într-o bulă de oameni deschiși la minte, așa că de obicei primesc reacții pozitive. Oamenii sunt curioși și vor să afle mai multe, ceea ce e mișto – deși nu simt mereu nevoia să-mi explic existența.

În general, oamenii vorbesc mai deschis despre sex în public. Dar nu știi niciodată cum va reacționa cineva – întotdeauna trebuie să evaluezi situația. Oricât de relaxat răspunzi la întrebarea asta, o carieră în industria porno nu e considerată normală și îi face pe oameni să aibă reacții infantile.

Unul dintre cele mai dificile lucruri din viața mea a fost să-i spun mamei mele că fac asta. Ne iubim intens, și tocmai de aceea mi-a fost greu să mă confrunt cu îngrijorarea și criticile ei. În ultimii ani, am avut mai multe conversații despre asta. Îmi pune întrebări, încearcă să înțeleagă și plângem una în brațele celeilalte. Ultima oară când a fost o proiecție a unui film pe care l-am produs în Spania, a vrut să vină să-l vadă. „Dar e un film porno”, i-am zis. „Știi doar”. „Știu, și doar nu sunt minoră, am voie să-l văd!” mi-a răspuns.

NB Jupiter: „Sora mea mai mică a dat din umeri și a zis că e cool. Mama a avut o grămadă de întrebări, în schimb”

Am început să lucrez în pornografie la 18 ani, când am intrat la facultate. Cum sunt queer și am dizabilități fizice și mintale, mi s-a părut o metodă bună de a mă întreține și de a-mi câștiga independența, în timp ce îmi urmez pasiunea ca performer. M-am îndrăgostit de job și de comunitate și am de gând să continui și după absolvire.

Prima oară i-am zis surorii mele mai mici, care a dat din umeri și a zis „cool”. Șase luni mai târziu, i-am zis mamei. Am noroc că suntem extrem de apropiate, dar, din păcate, suferă de anxietate. A avut multe întrebări, așa că i-am explicat totul cu răbdare. Până la urmă, mi-a zis că atâta timp cât se reduce la mediul online e ok.

Doi ani mai târziu, l-am sunat pe tata, care voia să-mi vadă performance-ul solo From My Bedroom și i-am descris jobul. Un model transgender care vinde clipuri online îmbrăcată în costume erotice. I s-a părut grozav! Am fost atât de bucuroasă. Știu că mă număr printre puținele fete norocoase; susținerea și iubirea necondiționată a părinților mei mi-a permis să creez performance-uri activiste. Am speranța că în viitor voi deveni o reprezentantă a lucrătoarelor sexuale și voi lupta pentru egalitatea pe care o merităm.

Mercy: „Mama mi-a zis că, dacă sunt mândră de ce fac, am susținerea ei”

Am început să lucrez în domeniu la 18 ani. Am cunoscut, într-un club local de kink, niște fotografi care voiau modele pentru poze shibari (arta legatului cu sfori). Mi-a plăcut la nebunie, dar mă speria puțin ideea că nudurile mele vor rămâne veșnic pe internet, așa că i-am cerut părerea mamei. Mama a lucrat ca stripteuză în anii ’90, așa că știe că joburile sexuale pot fi și de căcat, dar și distractive. Mi-a zis că, atâta timp cât sunt mândră de ceea ce fac, am susținerea ei. A fost minunat!

Părinții mei sunt divorțați și, deși mama a fost de acord, știam că tata n-o să fie. Una dintre surorile mele a aflat acum doi ani, când a văzut din întâmplare o fotografie online. A fost șocată. A izbucnit în plâns, n-a vrut să vorbească cu mine. Familia din partea tatei m-a amenințat că mă dezmoștenește dacă nu renunț; practic, îmi cereau să renunț la jobul meu de șase ani, fără să-mi ofere un sfat sau ajutor de orice fel.

Mai târziu, tata mi-a zis că nu e de acord cu ce fac, dar că e mândru de mine. Totuși, a refuzat să mă apere în fața celorlalte rude sau a surorilor mele. Mi-a zis să accept ce îmi spun surorile mele, așa că am realizat că, practic, mă îndemna să mă las abuzată verbal și tratată fără respect. Ultima oară când am vorbit cu el, i-am zis că are două opțiuni: să mă susțină sau să mă lase în pace. Cred că a ales să mă lase în pace.

Siri: „Cineva m-a dat de gol cu jobul încă de la începutul carierei, iar reacțiile părinților mei m-au devastat”

Mi-am mințit familia în legătură cu motivul pentru care m-am mutat la Los Angeles. Plănuisem să le spun abia după ce aveam succes, dar lucrurile n-au mers conform planului. Cineva m-a dat de gol încă de la început, iar reacțiile părinților m-au devastat; m-au întrebat dacă sunt sănătoasă la cap și, la un moment dat, mi-au zis că pentru ei e ca și cum aș fi murit.

Am avut câțiva ani de succes ca actriță porno, dar am menținut un contact minim cu familia. Ei sunt principalul motiv pentru care m-am retras – mi s-a părut mai important să fiu apropiată de ei. M-am retras de patru ani, dar ei tot nu pot să-mi înțeleagă experiența. Am fost stigmatizată pe mai multe planuri, și la joburi, și în relații, ba chiar și în spitale, când am avut nevoie de servicii medicale.

Trebuie să evoluăm ca societate și să acceptăm că orice job sexual e tot un job, că lucrătoarele sexuale merită susținere, iubire și acceptare. Sunt privilegiată că am putut reveni la o viață obișnuită, dar profit de orice oportunitate ca să le povestesc oamenilor despre jobul pe care l-am avut ca să-i ajut să le înțeleagă pe lucrătoarele sexuale.

