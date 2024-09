Ce rezoluții și planuri (pe care probabil nu le respectă) au românii pentru Anul 2017

Nu știu când a început să mă preocupe chestia asta cu rezoluțiile de început de an. Nici nu știu dacă le-am luat vreodată în serios, mi se pare o treabă care are mai mult legătură cu filmele americane, când tipele ale dezamăgite de viață își pun pe hârtie tot felul de planuri de genul „de luni, am să”, care încep cu dietă și se termină cu marea iubire. Mai în serios am luat superstițiile alea tâmpite care cereau să porți chiloți roșii și cât se poate de mulți bani în buzunar în noaptea dintre ani, altfel vei fi sărac, singur și trist și la anul. Pe măsură ce am crescut, am renunțat să-mi mai îndes bancnote în țoale de Revelion, pentru simplul motiv că nu aveam niciodată prea multe la mine și era chiar aiurea să întâmpini anul nou cu cinci lei în buzunar. Nu schimba nimic.

Rezoluțiile sunt un mod prin care te amăgești că anul viitor va fi măreț sau nu va fi deloc. Pentru că da, după ce tragi linie și vezi că anul trecut a fost unul mediocru spre de cacao, îți repeți până ajungi să crezi și tu că, de la anul, o să faci mai mulți bani, o să ajungi iar la numărul de kilograme de la 20 de ani, o să vezi America și o să-l cunoști pe Brad Pitt.

Eu mi-aș dori să nu-mi mai fac planuri, să fiu spontană, dar asta sună a rezoluție și sigur nu-mi va ieși. Am vrut să văd dacă sunt singura căreia nu-i reușește treaba asta cu rezoluțiile sau dacă sunt și oameni mai norocoși, care chiar au bifat ceva de pe lista de revelionul trecut, așa c-am vorbit cu diverși mai mulți români despre asta.

Chestia asta cu rezoluțiile e un mod de a-ți da un șut în fund

Nicoleta, 42 de ani

„Nu mai țin minte ce rezoluții am avut anul trecut, nu le-am scris și le-am uitat. Dar anul ăsta voi schimba foaia. Le trec în telefon. Țin minte doar că am vrut să încerc un nou sport extrem, kiting. Din cauza cotului dislocat, a picat chiar când voiam să mă înscriu. În 2017 sunt hotărâtă să schimb foaia.

Trebuie să-ți propui mai puține chestii mari și poate să presari mai multe mai ușor de atins. Ca să nu te dezumfli. Până la urmă, chestia asta cu rezoluțiile e un mod de a-ți da un șut în fund, ceea ce e foarte benefic. Doar că are un nume mai elevat. Așa că nu renunț, și pentru 2017 majoritatea rezoluțiilor mele se învârt în jurul sănătății fizice și psihice, care la mine depind foarte mult de prieteni, de hobbiuri şi de mişcare. Îmi doresc să fac mişcare constant. Poate şi să reuşesc să ţin undeva nişte ore de kangoo jumps sau aerobic – specializări pentru care am făcut cursuri, însă nu am profesat deloc până acum. E greu să începi. Îmi mai doresc să particip la cât mai multe competiţii de alergare şi cel puţin la două semi-maratoane. Aş fi visat şi la un triatlon mai micuţ, dar cu înotul e mai greu. Ceea ce mă duce la următoarea rezoluție: să învăţ să înot bine!

Mi-aş mai dori să mă mut într-o casă luminoasă, să încerc să ajung la mare cât mai des, inclusiv cele zece zile legate la 2 Mai, cu cortul, aşa cum obişnuiam, dar nu am mai avut timp în ultimii doi, trei ani. Şi mi-aş dori să petrec mai mult timp cu tatăl meu. Poate să adun povestirile lui frumoase şi multe într-o carte. Şi să îmi fac un tatuaj! “

Unii își doresc mereu aceleași lucruri: să slăbească și să și-o tragă la greu

Marian, 28 de ani

Marian, dreapta

„Eu îți spun clar că nu mai am niciun fel de rezoluție din asta. N-are rost. La fiecare început de an, îmi propuneam cam aceleași lucruri: să scap de burtă, să mi-o trag la greu cu enșpe mii de femei, să învăţ bine Excel și să călătoresc mai mult. Până acum, nu prea am respectat nimic. “



Florentina, 34 de ani

„Când eram mică mi se părea ceva deosebit că se schimbă anul şi, prin urmare, simțeam că trebuie să fac şi eu ceva schimbări. Îmi amintesc că îmi impuneam să învăţ pentru facultate, să slăbesc, să mă duc la sală. Doar partea cu facultatea mi-a reuşit ca rezoluţie de an nou. Cu anii, am realizat că nu trebuie să aştepţi un an nou, să vină primăvară, să începi de luni pentru lucrurile astea. Chestia asta cu rezoluțiile ar trebui să fie mai degrabă un exerciţiu de zi cu zi. Recomand cu căldură a începe totul de azi, acum, pentru că viaţa nu aşteaptă.”



Mulți au rezoluții legate de muncă, să fie mai multă sau mai puțină

Alina, 30 de ani

„Eu mă bucur că am reușit să respect una dintre cele mai mișto rezoluții pe care mi le-am făcut: să petrec revelionul în străinătate, preferabil undeva la frig. L-am făcut în Tromso, Norvegia, și anul ăsta urmează Parisul. Am și unele care nu mi-au ieșit până acum: să muncesc mai puţin, să învăţ limba norvegiană şi/sau olandeză și să pun punct relaţiilor cu bărbaţi nepotriviţi.”



Răzvan, 19 ani

„Sunt fotograf și, da, sunt genul care-și face rezoluții. Asta după ce, în fiecare an, obişnuiesc să-mi revăd activitatea din anul precedent. E un lucru care m-a preocupat încă de când am început să fotografiez şi cred că e un exerciţiu bun pentru toţi fotografii. Să-şi ia puţin timp ca să-şi vizualizeze direcția. Pentru 2017, am rezoluții legate de cariera mea, ca orice tip tânăr și ambițios. Mi-am propus să fiu mai muncitor, mai ordonat, mai punctual, mai convingător şi mai receptiv în încercarea de a mă lasă inspirat de tot ce mă înconjoară. Este uimitor cum fiecare lucru din jurul nostru ne spune o poveste, ne încarcă şi oferă o lecţie cât de poate de actuală şi de personalizată propriei noastre gândiri. Pe lângă asta, mi-am propus ca 2017 să fie anul în care să-mi concretizez multe dintre proiectele din anii trecuţi şi, de ce nu, chiar să deschid prima mea expoziţie foto.”

Să îi supraviețuiești noului an este, până la urmă, cea mai firească rezoluție

Andrei Crăciun, 33 de ani

„Am avut o singură dorinţă la fiecare început de an: să îi supravieţuiesc. Până acum mi-a ieşit de fiecare dată, dar nu ştiu cât va mai dura. “



Chestia asta cu planurile la început de an văd că are farmec cu cât ești mai tânăr și simți că, de la anul, o să muți munții. Altfel, când treci de 30 sau 40 de ani, riști să devii pesimistul care-și dă seama că și la anul vei fi la fel de leneș și fără chef ca în anii trecuți. Că n-are niciun sens să-ți propui să înoți cu delfinii când tu nu știi să înoți. Și asta nu este neapărat ceva rău, că poate așa îți miști fundul la cursurile de înot. De mâine, nu de la anul.

