„Atunci mi-a rupt degetul.” Poveștile femeilor abuzate de rapperul Moș Martin

Autoarea: Irina Răducan

Atenție — Articolul conține imagini, descrieri ale unor scene deosebit de violente și un limbaj care pot avea un impact emoțional puternic.

În 2022, 40 000 de femei și 9 000 de copii au fost victimele agresiunilor. Pentru 42 de femei și patru copii nu s-a mai putut face nimic. Au murit de mâinile agresorilor, care erau chiar din familie.

Ce îți spun acum sunt mai mult decât cifre. Sunt suflete distruse, inimi frânte, urlete de disperare, lacrimi scurse și vânătăi provocate de cele mai multe ori, chiar de cei pe care îi iubim.

Abuzul există în sute de mii de relații sub diferite forme – fizice, sexuale, emoționale –, dar indiferent de natura acestora, toate lasă cicatrici. O palmă dată, chiar și o singură dată, poate să schingiuiască un suflet pe viață.

„De ce eu?” sau „Ce am făcut să merit asta?” sunt două dintre întrebările care nu le dau pace femeilor care au trecut prin situații abuzive. La acestea se mai adaugă sentimentele de teamă, vinovăție, rușine sau chiar dezgust.

Povestea pe care urmează să ți-o zic e a unor femei care au reușit să rupă lanțurile abuzului și să prindă curajul de a vorbi despre, probabil, cele mai traumatizante momente ale vieții lor. Sunt supraviețuitoarele unor relații toxice, cu același individ.

Deși întâmplările s-au petrecut la ani distanță, toate reclamă același comportament – gelozie extremă, crize de nervi, descărcări nervoase, certuri din motive stupide, abuzuri emoționale, fizice și, în unele cazuri, chiar sexuale. Bărbatul se muta în casele lor și, după cum au povestit fetele, le punea stăpânire pe întreaga viață. Le îndepărta de prieteni, le jignea familiile și le ținea sub supraveghere, lucruri care au fost confirmate de martori, mesaje și înregistrări.

Demersul fetelor este departe de a ajunge la final, în prezent existând o plângere la poliție, un certificat medico-legal emis, dar și un individ acuzat de agresiune care se bucură de viață, faimă și câștiguri.

O poveste care trebuie spusă pentru zecile de femei din lumea asta aflate în relații abuzive și care au nevoie speranță

Ionuț „Martin” Martinescu, așa cum a fost prezentat în emisiunea online Rap Sheet. Imagine: Porc TV / YouTube

Nume: Ionuț Cristian Martinescu aka Moș Martin (alte nume: Nosteam)

Vârstă: 26 de ani

Zi de naștere: 11 ianuarie 1997

Oraș: Iași

Ocupație: cântăreț

Genuri: Hip-Hop, Rap, Underground folclor

Scurtă descriere: Într-un interviu din presa locală, Ionuț Martinescu a susținut că face muzică din 2011. A devenit cunoscut în urma participării la un concurs de hip-hop și apoi prin colaborările pe care le-a avut cu artiști renumiți de pe scena underground. (Nota redacției – VICE România a ales să nu menționeze numele colaboratorilor săi.)

Primul său concert l-a avut la Electric Castle, apoi a participat la festivaluri precum Untold, SummerWell, Afterhills, Winterfest, Hangariada, Kult Fest, Rocanotherworld, Sunset Festival, Insula Fest. De asemenea, în data de 18 octombrie 2022, a avut o apariție la Urbanist Sessions.

Persoanele ale căror povești le vei afla

Amalia* – A fost într-o relație cu Ionuț Martinescu în perioada mai – decembrie 2022. Povestește că a fost agresată verbal și fizic de mai multe ori, lucrurile escaladând până în momentul în care i-a fost rupt degetul. Ea susține că a fost amenințată, așteptată în fața blocului de către Martinescu și urmărită de persoane apropiate lui, când acesta era plecat din localitate.

A depus plângere la Poliție în care a reclamat inclusiv un act sexual forțat inițiat de către acesta. Ultima dată Martinescu a căutat-o în data de 17 februarie 2023, când a contactat-o pe singurul canal de comunicare pe care îl mai avea cu ea: chat-ul de la Revolut.

Karina* – Avea 17 ani când a început relația cu Martinescu, iar el 22. Au urmat trei ani de zile de abuzuri constante, violențe și crize de gelozie.

„De fiecare dată îmi punea mâinile la gură și începea să dea cu pumni și picioare. Colegii lui erau în camerele alăturate. Poate nu ar mai fi făcut carieră în muzică dacă știa toată lumea ce fel de animal este. […] Când eram acasă, aveam și job, și facultate și intram în conversații cu clienții după bătaie. S-a întâmplat de atâtea ori să deschid geamul și să strig după ajutor. Nu m-a auzit nimeni niciodată.” În urma violențelor la care a fost supusă, și-a scos certificat medico-legal.

Sofia* – L-a cunoscut pe Ionuț Martinescu când ea avea încă 15 ani. Au început relația la două luni după ce a împlinit 16 ani. El avea 20 de ani și era în primul an de facultate. Povestește că Martinescu era extrem de gelos, o jignea și era agresiv fizic, dar toate aceste lucruri se întâmplau doar în spate ușilor închise.

„Când am împlinit 17 ani, de ziua mea, urma să ieșim în oraș să mâncăm. S-a pus să doarmă două ore, iar eu în timpul ăla m-am machiat și mi-am făcut părul. Când s-a trezit, a început să facă scandal, să dărâme prin casă și să dea în mine, că de ce nu i-am făcut cartofi prăjiți. M-a întrebat pentru cine m-am machiat și făcut părul și m-a pus să ies cu căciula în cap.”

Raluca* – A fost colegă de clasă cu Sofia încă din clasa a noua și prietenă bună cu aceasta. Spune că ea a crezut inițial că Ionuț Martinescu e „iubitul perfect”, până când comportamentul Sofiei a început să se schimbe. A povestit cum aceasta i-a mărturisit într-un final ce se întâmpla la ea acasă.

„Mi-a zis: «m-a luat aseară și m-a dat cu capul de toți pereții, a vrut să mă arunce de la etaj, m-a luat de picioare și mă ținea cu capul în jos și îmi spunea că mă omoară.»”

Ana* – Este prietena Karinei. A fost împreună cu ea să își scoată certificatul medico-legal. „Ea trebuia să-și scoată fișa asta de la IML, știu că tot așa de frică renunțase la tot. De frica lui, pentru că de multe ori zicea că dacă își scoate ordinul de protecție de la poliție oricum are destui prieteni care o știu, că o să se trezească cu el la bloc și tot felul de amenințări din astea.”

Mihai* – A fost unul din cei mai apropiați prieteni ai Karinei. Deși nu au mai păstrat legătura de mai bine de jumătate de an cu ea, Martin l-a amenințat cu bătaia. „A intrat în studio și a încuiat ușa de două ori, chipurile să nu scap. A început să-mi zică pe un ton foarte agresiv cum de îmi permit eu să vorbesc cu iubita lui. El îmi relata niște povești din 2018, noi eram în 2020.”

Cristina* – Prietenă cu Amalia. A fost martoră la un scandal pe care Martinescu l-ar fi făcut în cluburile de la Spirală, din Iași. „A vrut să se bată cu cineva și la Shooters, și la Tavernă. Amalia era lângă el și se comporta ca și cum nu era acolo. În momentele în care îi răspundea, îi vorbea extrem de urât. A început să țipe pe la Spirală, era deja dimineață. Știu că a și împins-o pe Amalia, a bruscat-o.”

Bogdan* – Prieten din copilărie cu Amalia. A rămas într-o seară să doarmă la ea. A trebui să fugă în uscătorul blocului, unde a stat ascuns aproape două ore de frica lui Martin. „Amalia mi-a zis să fug, că dacă mă prinde el, mă omoară. Nu mi-am închipuit, totuși, cât de nașpa poate să fie.” Contactat de VICE România, Martin a spus că nu știa că Bogdan e gay.

Victoria și Tudor – Sunt prieteni cu Amalia. Au povestit cum ea s-a îndepărtat de grup după ce a intrat într-o relație cu Martin și „era vizibil afectată”. Deși nu au luat contact cu el, s–au simțit monitorizați de acesta, chiar și când nu ieșeau cu Amalia în oraș. „Oriunde mergeam ca și grup, el afla. Au fost dăți în care ieșeam doar noi și fără ea, și tot ne monitoriza. Dar nu-mi imaginez cine i-a zis «vezi că prietenii iubitei tale sunt la locul X și fac Y», mai ales că noi nici nu știm pe mai nimeni.”

Angela – Este mătușa lui Ionuț Martinescu care, după spusele fetelor, știa despre comportamentul pe care bărbatul îl are față de partenerele lui. Angela a recunoscut că nepotul ei are probleme de comportament și ieșiri violente. „Cred că are o problemă patologică. Am să mă duc cu el la o evaluare psihologică. Eu zic că e pe linie paternă. […] El sare de la o extremă la alta. E vulcanic. Într-adevăr genul ăsta de persoană trebuie pusă la punct.”

Cu toate acestea, le acuză pe fete că nu au părăsit relația și nu au depus plângere la momentul agresiunilor.

*Pentru siguranța victimelor și a martoriilor, am ales să le protejăm identitatea.

Amalia: „Urla atât de tare în casă și făcea așa mare scandal, că vecinii mei mi-au sunat de mai multe ori părinții”

Amalia a povestit că relația sa cu Martin a început în mai 2022 și s-a finalizat în decembrie, dar amenințările la adresa ei, a prietenilor și familiei sale au continuat până în februarie 2023.

„Fuseseră niște red flags de la început. De exemplu, era foarte insistent să merg împreună cu el în aceste deplasări în concerte. Când ajungea acolo și intervenea și băutura, devenea foarte agresiv verbal. Eu nu înțelegeam foarte bine ce se întâmplă. Sărea la bătaie în backstage, sărea la bătaie și la polițiști, și la jandarmi. A avut foarte multe amenzi de la poliție, inclusiv la Untold pentru că a sărit la bătaie la jandarmi. Trimitea poze cum era plin de sânge. El e și ultras”, a povestit tânăra.

Story postat de Martinescu pe contul său de Instagram.

Cu toate acestea, s-a gândit că poate să îl ajute cumva cu gestionarea acestor stări. „Amalia e genul acela de persoana care dă foarte multe șanse oamenilor. El și-a arătat și latura aia mai sensibilă, i-a povestit de traumele lui și ea s-a gândit că îl poate aduce pe o cale mai bună”, a explicat Cristina, prietena acesteia.

Scandalul de la Spirală

Amalia amintește de un incident de la Spirală, o locație din Iași, la care au asistat prieteni de-ai lui și Cristina. „El era foarte beat. A sărit la bătaie la cineva super random. Nu-i făcuse nimic omul ăla. Lui și dacă i se pare că te-ai uitat cumva la el, sare la bătaie”, a povestit Amalia.

„A vrut să se bată cu cineva și la Shooters și la Tavernă. Amalia era lângă el și el se comporta ca și cum nu era acolo, și în momentele în care îi răspundea, îi vorbea extrem de urât. A început să țipe pe la Spirală, era deja dimineață. Știu că a și împins-o, a bruscat-o. Prietenul acela al lui, a încercat să-l oprească”, a adăugat Cristina.

A doua zi și-a cerut iertare pentru ce a făcut, așa cum obișnuia aproape de fiecare dată.

Amalia și Martinescu erau de două luni împreună. În data de 20 august 2022 au mers la un concert de-al lui, la Tiki Village, din Iași. În backstage, prietenul care a asistat la incidentul de la Spirală a povestit celorlalte persoane prezente despre ce s-a întâmplat în acea seară.

„Băieții au vorbit despre el la modul amuzant. Eu nu am zis nimic, că nici nu-i știam bine pe oamenii ăia. Apoi, eram la baie, am văzut că se spală pe mâini și deodată se uita la mine. L-am întrebat dacă e bine, moment în care a început să mă trântească de toate ușile, să dea cu pumnii pe acolo, să urle la mine și să mă facă în toate felurile. Mi-a zis: «sunteți în backstage-ul meu, pe băutura mea, cum vă permiteți să mă înjosiți?»”, a povestit Amalia.

Tânăra a spus că motivul pentru care el a reacționat așa față de ea este că nu i-a spus acelui prieten să nu mai vorbească despre incidentul de la Spirală.

După concert, grupul din care făceau parte cei doi s-a dus la altă locație, acolo unde, atunci când au rămas singuri, „a început din nou să urle la mine, să mă facă în toate felurile posibile, să mă scuipe, să mă înjure”.

Pentru că lucrurile ei rămăseseră la hotel, a trebuit să plece împreună cu el spre Piața Unirii, unde era cazarea.

„Era ora 5 și ceva dimineața și la statuie i-am spus că vreau să-mi iau lucrurile și să plec acasă. Moment în care a făcut un scandal monstru, a început să urle și a rupt hanoracul de pe el, a început să mă lovească, să mă strângă tare de mână, să nu îmi dea drumul. Am țipat să mă lase că mă durea, îl rugam să se oprească, timp în care s-a auzit o pocnitură. Atunci mi-a rupt degetul”, a povestit Amalia.

„A doua zi m-a sunat, tot înjurând, și îmi cerea banii pe hanoracul pe care el l-a rupt. Mi-a zis că, pentru a nu avea probleme, să-i trimit în 24 de ore banii. Ajunsese într-un punct de mă manipula atât de tare psihic, încât mi-am cerut scuze, doar să se termine totul odată. Mă făcea să cred că meritam să mi se întâmple asta.”

Ionuț Martinescu: „Nu i-am rupt degetul, i l-am fracturat. Eu l-am bandajat după”

Contactat de VICE România, Ionuț Martinescu a recunoscut incidentul, dar a spus că la Tiki el s-a enervat pentru că „ea a băut un pic mai mult, vorbea, râdea și făcea glume nelalocul lor”. Întrebat dacă mai existau martori în zonă, care puteau confirma varianta sa de poveste, a spus că nu, că „în backstage nu avea acces decât staff-ul” și că singurele persoane care au asistat la ceartă puteau fi „doar fetele de acolo care mai treceau”.

El susține că doar i-a „atras atenția”, „nu a fost cu amenințări”.

Screenshot dintr-o conversație ulterioară

Despre momentul agresiunii din Piața Unirii a spus că „avea un deget fracturat, nu rupt”, că „s-a petrecut în spațiul public” și că a fost așa pentru că „ea mă tot oprea, iar eu voiam să mă duc acasă. Am rugat-o din toată inima să mă lase în pace, am și țipat. S-a pus în fața mea și tot mă oprea să nu plec”.

Susține că ar fi „dovezi” pe camerele stradale, doar că acestea nu au putut fi accesate nici de Martinescu, nici de reporterul VICE.

„Dacă era o agresiune clasică din aia cu bărbatul care bate femeia, ea putea țipa. Era în Piața Unirii din Iași, putea chema poliția, putea fugi”, s-a apărat Martinescu.

Doar că Amalia a povestit că agresiunea a fost dimineața și că el a încercat să-i arunce telefonul.

„M-am dus acasă, după m-am trezit, mi-a dat poza că din smucitura aia i-am umflat degetul. Am luat Uberul, am luat-o și pe ea și am dovada, noroc de un story făcut, că am fost împreună la spital. Cu voia ei am mers la doctor și degetul ăla eu i l-am bandajat de fiecare dată”, a povestit Martinescu.

„Eu eram plânsă și el m-a filmat și m-a pus la story cu mesajul: «Am scos-o în oraș» și cu un emoji care râde, deși aveam degetul așa din cauza lui”, a adăugat Amalia.

Amalia: „Mi-a turnat o doză de Sprite în cap și mi-a zis că îmi mai rupe un deget”

Un alt incident despre care a povestit ea a avut loc într-o deplasare la Bran, după un concert.

„A început să bea cu sticla și știam deja că nu va fi okay. […] Mi-am dat seama că trebuie să plec în cameră. M-am dus să mă culc, el a intrat super beat. L-am întrebat: «Ești bine?» Moment în care a început iadul, a rupt lucruri, mi-a aruncat apa dintr-o sticlă în față, mă făcea crvă, și în toate felurile. «Cine a fost în cameră? Cu cine te-ai ftut?» Mi-a zis că îmi mai rupe un deget, am început să urlu, și a luat o doză de Sprite de pe noptieră, pe care mi-a turnat-o în cap. A încercat să mă dea afară din cameră. Norocul meu e că i s-a făcut rău și a început să verse în baie”, a povestit Amalia.

În drum spre Iași, ea a schimbat cu el următoarele mesaje

Amenințările și jignirile. Cristina: „Când n-ai nimic de spus despre o femeie, spui că e c*rvă”

Toate cele trei foste prietene de-ale lui au susținut că au fost jignite de nenumărate ori și amenințate, atât ele, cât și prietenii lor sau membrii familiei.

„Scandalul începea de la cele mai mici lucruri. De la un comentariu lăsat de cineva random la o poză de a mea, de la o privire, de la orice i s-a părut lui suspect. Mereu era vorba despre înșelat. Deși nu mă cunoștea de mult timp făcea niște afirmații super nasoale despre mine”, a povestit Amalia.

Mesaje către Amalia.

Amalia făcea parte dintr-un grup de prieteni. Doar că, pe parcursul relației, Victoria, Tudor, Cristina și Bogdan au povestit că ea s-a îndepărtat de grup și ieșea din ce în ce mai rar.

„De fiecare dată când ne vedeam cu Martin, exista ostilitate din asta. Se uita urât. Umbla în cercuri de bărbați care și ei se uitau foarte urât la noi. Noi contact direct cu el nu aveam, nu înțeleg de ce se comporta așa, că nu i-am făcut niciodată nimic”, a povestit Victoria.

Jigniri aduse prietenilor fetei.

„Oriunde mergeam ca grup, el afla. Au fost dăți în care ieșeam doar noi și fără ea, și tot ne monitoriza. Dar nu-mi imaginez cine i-a zis vezi «prietenii iubitei tale sunt la locul X și fac Y», mai ales că noi nici nu știm pe mai nimeni”, a adăugat Tudor.

„Pot să bag brișca în ei?”

„A fost o fază în care am ieșit toți în Legend, în care el, deși era în alt oraș, tot o căuta pe Amalia prin mesaje. A izbucnit în plâns și ne-a zis că face așa urât pentru că a ieșit cu noi. După, s-a dus acasă, ca să nu mai fie scandal”, a povestit Victoria.

Ieșit cu prietenii.

Bogdan: „Amalia mi-a zis să fug, că dacă mă prinde el, mă omoară”

„Eu am avut o interacțiune cu el când era cu ea pe la Palatul Culturii. Eu eram cu tipul cu care mă întâlneam pe atunci. Nici să salute nu a știut. În fine”, povestește Bogdan.

Bogdan e prieten din copilărie cu Amalia, iar mama fetei l-a descris ca fiind „ca și copilul ei”. Înainte de relația Amaliei cu Ionuț, obișnuiau să se viziteze des și să doarmă unul la altul.

„A fost o fază: după o nuntă, am dormit la ea. Nici nu mi-a trecut prin cap ce se va întâmpla”, a spus Bogdan. În timpul nunții Amalia și Ionuț se certau prin mesaje și ea nu a mai vrut să vorbească cu el.

„A doua zi dimineață m-am trezit pe la nouă jumătate, zece. M-am dus la baie și, în drum spre bucătărie, am auzit că Amalia se certa la telefon cu el”, a amintit Bogdan.

„Am vrut să mă întâlnesc cu el să-mi dea cheile de la casa mea pe care i le dădusem cu ceva timp în urmă, moment în care mi-am dat seama că e pe drum. I-am spus lui Bogdan: «ascunde-te în uscător, că vine»”, a adăugat Amalia.

„La cheie, era o icoană mică și mă uitam la ea și mă rugam să nu vină spre mine.”

El și-a luat hainele de nuntă, pijamalele, umerașele, ghiozdanul, pantofii de nuntă în picioare și adidașii în mână. „Mi-a dat un teanc de chei printre care și cheia de la uscător. Mi-a zis să fug, că dacă mă prinde, mă omoară. Am urcat la uscător”, a povestit el.

„Problema e că dacă te uitai de jos, mă vedeai. Eu cu un teanc de chei încercam marea cu sarea, pentru că nu știam care e cheia. Am început să tremur de frică. Nu înțelegeam ce se întâmplă. Avea vreo 20 de chei, moment în care el intră în bloc. Cheile mele zornăiau, zici că făceam o urătură. Eu stăteam la etajul patru, efectiv cu fața lipită de perete, cu tot cu ghiozdan și umerașe în spate. Încercam să fiu unul cu peretele. La cheie, era o icoană mică și mă uitam la ea și mă rugam să nu vină spre mine.”

Amalia l-a primit rapid în casă, ca să-i dea timp lui Bogdan să se ascundă.

„Am intrat în uscător și stăteam acolo printre rufe și mă gândeam că ăsta e nebun, o bate pe Amalia, iar eu stau încuiat în uscătorul blocului. Eram atât de șocat. Nu înțelegeam ce se întâmplă. Simțeam că nu pot face nimic. Doi vecinii au încercat să intre în uscător. Am auzit că ziceau că vor să spargă ușa, așa că am zis să le deschid, că altfel ar fi fost show-ul și mai mare.”

„M-a sunat mama să mă întrebe de ce se aude scandal la ea în casă că iar au sunat-o vecinii. El nu mă credea că vorbesc cu mama, așa că am pus-o pe difuzor. Atunci ea a spus că Bogdan e în uscător și i-a interzis lui Ionuț să mai vină la ea în casă”, a povestit Amalia.

Contactat de VICE, Ionuț Martinescu a spus că „i s-a părut suspectă treaba” de asta a luat Uberul. „Am bătut în ușă, mi-a deschis, era roșie la față, am întrebat-o cine a fost aici. Tot nu a recunoscut până mama ei a dat-o de gol. Au sunat-o vecinii că în uscător era Bogdan”. Martinescu a spus că nu știa ce orientare sexuală are acesta. „Acuma, ce coincidență că era gay. Nu îl cunosc. Eu nu am de unde să știu dacă băiatul ăla era gay sau nu.”

Conversația de după eveniment. Martinescu admite că știa ce orientare sexuală are Bogdan

„Dacă eram atât de agresiv, atunci probabil aveam o reacție agresivă, săream la bătaie”, s-a apărat Martinescu. „Eu doar am început să râd, am ieșit pe ușă, s-a rugat de mine să ne împăcăm și în luna aia ne-am împăcat. Eu mi-am pus toată încrederea în ea.”

Amalia: „Am ajuns la spital în urma unui act sexual forțat”

Cu lacrimi în ochi, Amalia a povestit despre un alt incident dureros pentru ea. Așa cum se arată și în plângerea depusă la Poliție, e vorba despre „un act sexual forțat inițiat de el”.

„A fost un moment în timpul sexului când a devenit brusc foarte agresiv și mă durea foarte tare. L-am rugat să se oprească și nu s-a oprit și am ajuns la Urgențe. Aveam ovarul super inflamat, abia puteam să stau în pat”, a explicat ea.

„Am mers împreună cu prietena mea, care atunci când m-a lăsat în fața blocului lui i s-a părut că i-a tras o privire judgemental. Din cauza asta, urla la mine în pat și eu plângeam de durere. Nu reacționa deloc și continua să-mi zică niște lucruri oribile.”

„Avea dureri foarte mari, nici nu putea să stea jos. A fost un chist care s-a desprins și i s-a inflamat ovarul. Și el s-a supărat că de ce am mers cu ea”, a spus Cristina, prietena Amaliei, care a însoțit-o la Urgențe.

„Act sexual forțat? Dumnezeule, nu a fost niciun act sexual forțat. Nu pot să cred așa ceva”, a negat Ionuț Martinescu acuzațiile. „A doua sau a treia zi a acuzat niște dureri în zona intimă. Mi-a și spus, s-a dus și la un control să vadă ce are și i-a dat niște pastile și mi-a oferit medicul și pentru mine.”

Rezultatele examenului RMN pe care l-a făcut după controlul ginecologic

Amalia a susținut că el nu a primit niciun tratament de la medic. Nu era vorba despre nicio boală cu transmitere sexuală sau o infecție.

Mai mult, ea nu e prima prietenă care îl acuză pe Martin că a fost constrânsă să întrețină relații sexuale.

Demersul fetelor este departe de a ajunge la final. În prezent există o plângere la poliție, un certificat medico-legal emis, dar și un individ acuzat de agresiune care se bucură de viață, faimă și câștiguri. Aceasta e doar prima parte a poveștii abuzurilor prin care au trecut mai multe femei odată ajunse în relație cu Martin.