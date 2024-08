Rapperița de nouă ani cu milioane de fani care vrea să te învețe să nu mai fii sărac

Până acum probabil ai auzit de Lil Tay, rapperița de nouă ani și vedeta de pe Instagram care calcă pe nervi oameni de pe tot Pământul din cauza vocabularului urât și obsesiei nestânjenite pentru bogăție.

Autointitulată „cel mai tânăr flexer al secolului”, rapperița nu gustă smerenia. Personajul ei se bazează pe aruncat bani (la propriu), luat la harță cu rapperița Bhad Bhabie, care cântă „Cash Me Outside”, însușirea argoului de stradă și respingerea „haterilor sărăntoci” care „poartă haine de căpătat”.

Videos by VICE

Însă ascensiunea ei bruscă la faimă a ridicat întrebări. Mai ales în privința banilor. De unde primește Lil Tay acești bani, pentru care afirmă că muncește din greu. Părinții ei de ce nu intervin? Cel mai important, cum reușește o fetiță de șase ani din Atlanta, „săracă lipită” să se afirme în L.A. și să ajungă în doar trei ani să aibă milioane de followeri pe Instagram?

Lil Tay a ignorat scepticismul, iar enigma ei – o alegere rezonabilă, având în vedere ce vârstă are – s-a dovedit atât o binecuvântare, cât și un blestem, alimentând atât intrigi, cât și critici acerbe. De asemenea, până acum n-a dat niciun interviu în presă. Împreună cu consultantul ei, Alex Loyalty de la Inzei Records, VICE a stat de vorbă prin Skype cu (presupusa) fetiță de nouă ani.

https://www.instagram.com/p/Biz9dVujwfb/?taken-by=liltay

VICE: Pentru puținii oameni care încă nu te cunosc, poți să ne spui câteva lucruri despre tine?

Lil Tay: Sunt Lil Tay, cel mai tânăr flexer al secolului. Știi, am zece mașini, am doar nouă ani, am zece mașini, am cinci case. Dar n-am fost întotdeauna atât de bogată. Când aveam șase ani și când eram mai mică de-atât m-am hotărât că vreau să încep să muncesc din greu și așa am ajuns unde sunt azi.

„Lil Tay” e doar un personaj online; te comporți diferit în viața reală?

Păi, adică, așa sunt eu – și online și-n viața reală. M-am născut cel mai tânăr flexer.

Ce e un „flexer” pentru cineva care nu știe ce-nseamnă?

Păi, e destul de greu de explicat. Gen, știi, sunt flexer, deci e cumva de la sine înțeles… pentru că, gen, sunt flexer.

A ta a fost ideea să-ți faci un cont de Instagram cu LilTay? Ce te-a făcut să te hotărăști să-ncepi să postezi poze și clipuri online?

Am vrut să-i inspir pe oameni să-și împlinească visurile. Vreau să le arăt [cum] e să fii bogat și să ai stilul ăsta de viață. Am vrut să-i motivez pe oameni.

Că veni vorba de împlinit vise, tu ce scopuri ai în viață?

Păi, am doar nouă ani, dar, practic, mi-am cam împlinit deja visele. Când mă fac mare, vreau doar să continui să țin discursuri motivaționale. Știi, tot vreau să-i ajut pe oameni, să-i inspir să-și împlinească visele.

https://www.instagram.com/p/BhAhLFODMt5/?taken-by=liltay

Cum e să fii celebră la nouă ani? Ți-ai fi dorit să ajungi celebră când erai mai mică sau mai mare?

Păi, sincer, nu contează când devii celebru. Tot ce contează e să faci față. Gen, eu am doar nouă ani, dar pot să fac față perfect. Mi se pare tare. Pot, gen, să fac față bine. Deci n-am o problemă cu asta.

E înfricoșător sau ciudat să te urmărească peste un milion de oameni pe Instagram?

Când m-am apucat, știam dintotdeauna că o să am succes. Am știut dintotdeauna că o să ajung la un anumit număr de follower-i. Dar chiar și când mă gândesc la asta… gen, aproape două milioane de oameni aliniați în fața ta e o nebunie. Dar am știut dintotdeauna că o să ating un prag.

Follower-i și mass media și-au exprimat și niște ură față de tine. Ți se pare corect să fie răi oamenii cu tine?

Singurul motiv pentru care sunt hateri cu mine e pentru că n-au bani și sunt geloși pe mine, pentru că eu sunt cel mai tânăr flexer al secolului și sunt mai bogată decât ei. Dar chiar și dacă mi-ar păsa de ce zic, nu pot eu să schimb ce spun. Dar oricum nu-mi place, pentru că eu știu adevărul – eu știu că sunt bogată. Ei zic că n-am niciun ban, dar sunt bogată, deci nu-mi pasă ce spun.

Gențile de firmă, mașinile, teancurile de bani și casele elegante pe care le vedem la tine pe Instagram – de ce înseamnă atât de mult chestiile astea pentru tine?

Păi, când te dai mare cu ce ai, te dai mare cu ce ai, nu? Dar eu doar le arăt oamenilor stilul meu de viață. Vreau să le zic: „Așa trăiesc eu.” Deci dacă vreți și voi să trăiți ca mine, trebuie să munciți mult și [apoi] puteți să vă îndepliniți și voi visurile, exact ca mine.

Mulți au o problemă cu faptul că înjuri și cu modul în care te porți, din cauza vârstei tale. Greșesc să te critice, din moment ce nu te cunosc?

De obicei, când copiii înjură, nu știu ce spun. Dar eu sunt Lil Tay, știu ce spun. Dar pentru mine înjuratul nu e un lucru negativ. Mă ajută să mă încarc, mă ajută să mă motivez ca să fac chestii.

https://www.instagram.com/p/Bi8RKvgD2Fx/?hl=en&taken-by=liltay

Care sunt cele mai răspândite prejudecăți despre tine?

Unii oameni spun că închiriez mașinile, că port fake-uri Gucci, că împrumut chestii, gen, că nu-s ale mele casele alea. Dar am muncit din greu, sunt bogată, știu că sunt bogată. Știu că am muncit din greu pentru banii ăia și cu banii ăia am cumpărat toate chestiile alea. Tot ce pun pe net e al meu. N-ar avea sens să mă laud cu ceva ce nu-i al meu. N-aș face așa ceva.

Cum ai muncit din greu? Ce pași ai făcut ca să ajungi aici?

Păi, în primul rând… evident că… în principal, acum mă concentrez pe discursuri motivaționale. Dar mai și vând mașini exotice.

Ai lucrat îndeaproape cu Inzei Records (fosta casă de discuri a lui Lil Pump). Ai scos o piesă rap și știm că ai lucrat și cu Chief Keef. Vrei să devii mare vedetă în muzică?

Da, eu și Chief Keef suntem cool. Pentru partea despre rap din întrebare, am planuri să fac rap. Chiar acum la asta lucrez, dar momentan nu pot să spun prea multe, pentru că e oarecum confidențial. Dar puteți să vă așteptați să scot niște muzică în următoarele luni.

Nu pot să nu remarc că înjuratul, flexing-ul și cariera în rap de la o vârstă fragedă îmi amintesc de ascensiunea lui Bhad Bhabie. Crezi că sunteți asemănătoare în vreun fel?

Păi, eu și Bhab Bhabie suntem foarte diferite. Gen, sincer, mă-ntreabă mulți oameni: „O să colaborezi vreodată cu Bhad Babie?” De ce-aș colabora vreodată cu cineva care doar încearcă să profite de faima mea? Aleargă după faimă.

Nu vreau să colaborez cu cineva care s-a fumat. Gen, cifrele nu mint. E are 12 milioane de follower-i, eu am un milion de followeri, dar tot eu am mai multe like-uri, vizualizări și comentarii decât ea. Cifrele nu mint. Gen, ea e fumată. Suntem foarte diferite. Nu văd nimic la care să ne asemănăm.

Mai mergi la școală?

Păi, m-am lăsat de Harvard, dar tot studiez zilnic. Vreau să învăț chestii noi în fiecare zi, vreau să mă fac mai deșteaptă. Așa că încă mai învăț chestii în fiecare zi.

Ai ceva să le spui fanilor tăi?

Păi, eu una, eu nu mă uit la fanii mei ca „fani”. Îi văd ca oameni pe care pot să-i motivez și cărora vreau doar să le spun că poți să muncești din greu, să-ți împlinești visurile și să te îmbogățești dacă muncești destul de mult.

În încheiere, ai niște vorbe pline de înțelepciune pentru cititorii noștri?

Investesc în Bitcoin. Ar trebui să investiți toți în Bitcoin, fiindcă e posibil să treacă de 20 000 de coco.

Conversația a fost editată/condensată, pentru lungime și claritate.

Articolul a apărut inițial pe VICE AU.