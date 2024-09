Am vorbit cu românii din Anglia despre cum e viața lor de după Brexit

Românilor le place mult să călătorească. Atât de mult, încât unii nu se mai întorc acasă. Așa am făcut și eu: am călătorit prin toată Europa, până m-am hotărât că nu mă mai întorc și am rămas în Anglia, la Manchester.

În 2015, eram in jur de 223 de mii de români care locuiam legal în Regatul Unit. Tot în 2015, când a fost anunțat referendumul pentru UE, oamenii au început să dezbată și să preconizeze rezultatul. Cei mai mulți erau convinși să tabăra Remain va câștiga, dar nu a fost așa. La sfârșitul lunii trecute, britanicii au ales să părăsească UE, prim-ministrul David Cameron a demisionat, iar lira a ales să se aproprie de euro.

Videos by VICE

Și înainte, dar și după vot, am vorbit cu mulți oameni de aici, atât britanici, cât și români. Toți mi-au spus că își doreau ca UK să rămână în uniune. În ziua când s-au aflat rezultatele, țin minte că fețele acestor oameni erau dezorientate și nimeni n-avea chef de vorbă.

A trecut deja o lună, iar cursul Tamisei nu s-a schimbat. Eu nu am văzut schimbări mari (încă), cu excepția prețurilor care, bineînțeles, s-au mărit, din cauza deprecierii abrupte a cotației lirei sterline. Sigur că, din perspective diferite, situația e văzută diferit. Am vrut să iau pulsul românilor de aici, să aflu cum a trecut luna asta pentru ei și ce schimbări au simțit pe pielea lor, așa că am discutat cu câțiva conaționali stabiliți în Marea Britanie.

Bogdan lucrează la centrul „Români Împreună”, din Londra

VICE: Cum ai reacționat când ai aflat rezultatul referendumului?

Bogdan: A fost un rezultat surprinzător pentru toată lumea, îți dai seama. Dar este voința cetățenilor britanici și trebuie respectată. Nu ne rămâne decât să ne adaptăm la noua realitate.

Ai aflat de incidentul rasist din centrul Manchesterului, din tramvai, în care trei puști l-au atacat pe un veteran al armatei americane?

Incidentul din Manchester a fost unul izolat și nu cred că reflectă atitudinea generală a britanicilor. Nu cred că e cazul să generalizăm și să vedem mai mult in el.

Zi-mi ce schimbări au apărut la serviciu, după Brexit.

Păi, pentru că principala mea activitate este centrul Români Împreuna, noi am fost contactați de mulți români care doreau să afle informații despre cum îi va afecta BREXIT-ul. În plus, erau interesați de procedurile de urmat pentru obținerea cetățeniei britanice.

Dar ce sfat le-ai da românilor care vor să emigreze în Regatul Unit acum, după Brexit?

Îi sfătuiesc să vină pregătiți, preferabil cu un contract de munca, să cunoască limba engleză cât mai bine și să aibă cele mai bune intenții.

Ce te îngrijorează cel mai mult din viitor, după ce Marea Britanie nu va mai fi parte din UE?

Nu pot spune că ceva mă îngrijorează sau ca mă va îngrijora. Marea Britanie este un stat democratic, cu legi bine conturate, care oferă siguranță cetățenilor și cu o politica economica puternica. Am încredere c-o să fie bine.

Dariana, studentă la Arhitectură în Huddersfield

VICE: Cum ai reacționat când ai aflat rezultatul?

Dariana: Cred că marea noastră greșeală a fost faptul că nu am crezut într-un astfel de rezultat. Nasol este că, din câte se observă post-referendum, nici ei, englezii, nu credeau în el. Nu se aștepta nimeni. Nici măcar nu era luată în calcul varianta, cel puțin nu de englezii cu care eu am apucat să discut înainte de vot. Părea un referendum formal, în care se va vota ce e deja în aplicare.

Totul a început să ia contur în noaptea numărării voturilor, noapte în care, deși era evident rezultatul, am adormit liniștită. Credeam că se va „remedia” situația până dimineața următoare. Credeam că un astfel de popor poate mai mult. Sentimentul care mi-a marcat ziua respectivă este dezamăgirea.



Te gândești acum, mai mult decât înainte de referendum, să te întorci acasă?

Nu. Problema este că acum predomină o situație de incertitudine. UK-ul va ieși, la un moment dat, din UE, dar nu se știe când și în baza căror termeni. Pare o situație atât de dezastruoasă, încât tot ce se vrea e amânarea efectelor ei. Nu mă gândesc să mă întorc acasă, din simplul motiv că încă nu știu în ce fel mă va afecta pe mine acest rezultat, în timp. Nu vreau să mă pripesc, încă nu se-ntâmplă nimic.

Ai aflat de incidentul din centrul Manchester-ului, din tramvai, în care trei puști l-au atacat pe un veteran al armatei americane?

Da, am văzut și eu acea filmare și am fost, evident, șocată. Asta e o discuție despre umanitate. Acum îmi dau seama că noi vedem situația din perspectiva noastră, de imigranți. Dar trebuie să înțelegem că nu noi am fost motivul pentru care UK-ul a votat out. Am încercat să înțeleg rezultatul, să mă gândesc la argumente de ambele părți, argumente care există.

Citește și: Ce cred tinerii din Europa despre ieșirea Marii Britanii din UE

Situația din Manchester este regretabilă, la fel cum sunt și altele. Da, există rasism într-o țară care se crede mai bună decât atât. Dar asemenea cazuri au existat și înainte de Brexit și vor mai exista și după. Să nu lăsăm Brexit-ul să fie un pretext.



Cum ți s-a părut campania electorală dinaintea referendumului comparativ cu campaniile electorale din România?

Țin minte că am primit prin poștă, în aprilie, cred, o broșură intitulată Why the Government believes that voting to remain in the European Union is the best decision for the UK [„De ce crede guvernul că a vota pentru a rămâne în Uniunea Europeană este cea mai bună decizie pentru Regatul Unit”], care prezenta, negru pe alb, argumente solide care susțineau cauza. Această broșurică m-a impresionat, mi-a plăcut modul în care campania a ajuns la oameni, modul în care s-a comunicat între guvern și popor. E adevărat, în teorie nu prea a avut efect.

Alex, confecționer în Manchester

VICE: Dacă ai fi avut drept de vot, cum ai fi votat în referendumul de pe 23 iunie?

Alex: Aș fi votat să rămână! Pentru a găsi mai ușor locuri de muncă, pentru a putea trăi aici cu acte europene și, nu în ultimul rând, pentru valoarea lirei sterline.

Cum ți s-a schimbat viața în cele câteva săptămâni de când britanicii au votat să părăsească Uniunea Europeană?

Singurul lucru care s-a schimbat sunt prețurile din supermarketuri, care au crescut. De exemplu, înainte două sticle de cola erau două lire, după referendum au ajuns să fie trei lire.

Ce schimbări au apărut la serviciu?

La locul de munca singura schimbare a fost modificarea contractului. De la 39 de ore pe săptămână la 37,5 (firma nu mai plătește pauza, care era 30 de minute în fiecare noapte). Plus că un englez a început să urască romanii si polonezii de la munca.

Și a făcut ceva concret în sensul acesta?

Da. Adică faza e următoarea. E un englez de vreo 30 si ceva de ani, cu care mă înțelegeam foarte bine la munca. Și într-o noapte, după Brexit, a zis că el s-a săturat să audă că se vorbește poloneza și româna, iar el nu înțelege nimic.

Citește și: Trei lucruri pe care le-am înțeles despre utilitatea unui referendum, după Brexit

I-am zis că fiecare are limba lui și nu are de ce să se supere pe alte nații. S-a agitat puțin și spunea că noi, românii, am fugit de războaie în trecut și așa mai departe. În fine, am plecat acasă, iar următoarea noapte am mers la el să îl ajut, că avea nevoie de ajutor la linia de producția la care e el operator. M-a înjurat, m-a împins, mi-a spus să plec de la linia lui, că nu are nevoie de niciun ajutor. M-am întors de trei ori la el și l-am întrebat politicos ce are, dacă e supărat pe mine sau ce s-a întâmplat. A avut aceeași reacție. De atunci nici nu ne mai salutăm.

Rebeca, manager HR în Manchester

VICE: Cum ți s-a schimbat viața în cele câteva săptămâni de când britanicii au votat să părăsească Uniunea Europeană?

Rebeca: Mie, personal, nu mi s-a schimbat viața absolut deloc. Am același job, același salariu și același program. Încă nu resimt nimic. La serviciu nu e absolut nici o schimbare. Pe mine nu mă poate afecta Brexitul, eu dau afară și angajez la fel ca înainte. Copilul meu vorbește engleza, deci nu e discriminat. Noi nu simțim nimic.

Cum ai reacționat când ai aflat rezultatul?

Dacă îmi amintesc bine, am avut un sentiment de dezamăgire și de neputință, dar am trecut repede peste, când mi-am dat seama că nu s-a schimbat încă nimic.

Ai aflat de incidentul din centru Manchester-ului, din tramvai? Cum ți se pare acum atitudinea britanicilor față de imigranți?

Nu, sinceră să fiu, nu sunt la curent, deși locuiesc in Greater Manchester. Eu nu numai ca nu am fost absolut deloc discriminată, dar sunt foarte apreciată pentru munca mea, așa că nu știu ce să spun exact. Britanicii sunt oricum rasiști, mă refer la cei peste 50 ani, dar și la mulți tineri. Sătui de imigranți, mă refer la cei care nu muncesc și fură sau fac alte infracțiuni. Și nu îi condamn. E țara lor.

De câteva zile avem un nou guvern, cum te aștepți să acționeze cabinetul Teresei May?

Teresa May a început să ia niște decizii care vor afecta clar drepturile omului, însă se știe că atât domnia sa cât și guvernul său sunt pro-europeni. Deci, e clar că nu vor să dea drumul la Brexit și vor încerca să tragă de timp.

Ce sfat le-ai da românilor care vor să emigreze în Regatul Unit acum, după referendum?

Sinceră să fiu, i-aș sfătui să vină dacă au loc de muncă și vor să muncească, pentru că nu se mai trăiește din beneficii ca pe vremuri, când aveai zece copii și stăteai acasă. Anglia e sătulă de hoți și oameni care așteaptă de la guvern bani, chiar dacă nu au contribuit cu nimic la buget.

Citește și: Am vorbit cu românii din Londra ca să văd ce-ar face dacă ar ieși Marea Britanie din UE



Irina lucrează în industria ospitalității, în Liverpool



VICE: Dacă ai fi avut drept de vot, cum ai fi votat în referendumul de pe 23 iunie?

Irina: Remain. În primul rând, pentru economie și pentru prețuri. În al doilea rând, pentru milioanele de oameni din Uniunea Europeană care au familiile aici, care au început să își construiască o carieră sau care au deja una. Leave a dus la mai multe cazuri de discriminare. plus că e mai greu să își găsești job. Cred că acest vot e un regres atât din punct de vedere economic cât și social.

Cum ai reacționat când ai aflat rezultatul referendumului?

Mă așteptam la asta. Am fost surprinsă că oamenii nu știau ce au votat. Bănuiam că aveau să voteze mai mulți pentru Leave.

Ce schimbări ai observat după vot?

Interviurile de angajare. Deși aici, în Liverpool, majoritatea a votat Remain, am observat o oarecare reticență la interviuri, lucru care a dus la un rezultat nefavorabil pentru mine.

Iei mai mult în considerare acum posibilitatea de a te întoarce în România?

Nu, acum îmi doresc să rămân aici mai mult decât înainte.

Crezi că te va avantaja faptul că UK nu va mai fi în UE?

Nu știu, depinde de situație. Dacă e să mă compar cu persoanele care se vor muta în viitor aici, atunci da, sunt în avantaj, fiindcă m-am mutat înaintea lor și știu cum merge treaba.

Urmărește VICE pe Facebook:

Citește mai multe despre Brexit:

11 moduri în care Brexit îți poate schimba viața ca tânăr român

Comentariile despre Brexit îți arată că românii n-au înțeles nimic din valorile europene

Prostituatele românce din Londra sunt îngrijorate că Brexit le amenință locul de muncă