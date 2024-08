Am descoperit supraviețuitorul misterios de pe Titanic de care nimeni nu știa nimic

Articolul a fost preluat de pe VICE UK.



În 2012, am văzut un reportaj la televizor despre victimele libaneze ale Titanicului cu ocazia centenarului de la scufundarea navei. A fost o surpriză pentru mine să aflu că au fost și arabi pe navă în ziua aceea, așa că am aprofundat subiectul pe Encyclopedia Titanica, o bază de date online cuprinzătoare care are ca scop documentarea vieții tuturor celor care au urcat pe Titanic.



Am găsit o mulțime de povești despre pasageri din Orientul Mijlociu, dar, când mi-am restrâns căutarea doar la egipteni, am dat de un singur nume: Hamad Hassab.



Numele era singura informație despre el de pe site, niciun detaliu despre viața sau familia lui. Punct în care m-am hotărât să iau asupra mea responsabilitatea de a descoperi povestea singurului egiptean de la bordul faimoasei nave scufundate. Nu e deloc surprinzător că asta s-a dovedit mai greu decât mi-am imaginat.



Am apelat la asociația oficială a arhivelor egiptene în speranța de a găsi un certificat de naștere sau de deces. Am citit luni la rând toate ziarele publicate în săptămânile dinaintea și de după plecarea Titanicului. Am verificat și dacă Hamad Hassab a trimis vreo telegramă când nava se scufunda. Nimic.



Oamenii pe care i-am contactat în timpul căutărilor mele sugerau că Encylopedia Titanica pur și simplu a tradus greșit numele lui și căutam pe cineva care nu exista. Părea o variantă viabilă. Dar numele era tot ce aveam. Până la urmă, am aflat că a existat un Hamad Hassab, prieten cu un Henry Harper, un afacerist american al cărui bunic a fondat compania care a ajuns editura internațională HarperCollins. Harper a fost unul dintre cei șapte sute de oaspeți de pe Titanic. Am contactat familia Harper, gândindu-mă că în sfârșit am dat de ceva, dar nimeni nu avea detalii despre Hassab.



După acea dezamăgire, știam că eram la capătul căutărilor. Ca să închei capitolul, am publicat detaliile unei investigații de trei ani într-un ziar național din Egipt. Săptămâni mai târziu, o persoană care susținea a fi ruda lui Hassab m-a contactat. Ea mi-a explicat că familia era reticentă să vorbească cu mine la început, dar, după ce i-am convins de intențiile mele, ea mi-a făcut legătura cu doi dintre strănepoții lui, Anmar și Serag El Din, care avea 70 de ani și era cel mai tânăr dintre ei.



Oamenii păreau să știe în detaliu viața străbunicului lor și călătoria sa pe Titanic, deși se contraziceau în unele povești. Cu poveștile lor și documentele, inclusiv singura fotografie cu Hassab, făcută la scurt timp înainte de moartea sa, am reușit să pun cap la cap povestea lui Hamad Hassab și cum a supraviețuit pe Titanic.

Conform familiei sale, Hassab a fost invitat pe navă de Henry și Myra Harper în semn de mulțumire pentru când Hassab i-a găzduit în casa lui din Cairo, unde i-a ghidat și a fost traducătorul lor.

Hassab a călătorit la clasa întâi pe Titanic, dar se pare că nu și-a petrecut mult timp socializând cu ceilalți oaspeți sau „frumoasele tinere care au încercat să discute cu el”, mi-a spus Anmar, adăugând că Hassab și-a câștigat porecla „Misteriosul”.

Se spune că după ce nava a lovit aisbergul, Hassab a auzit pe cineva din personal cum a spus că nava sigur se va scufunda cu siguranță. El s-a grăbit să le spună prietenilor, iar trei dintre ei au început imediat să se îmbrace cu cele mai călduroase haine, înainte să-l ia și pe câinele lui Harper, Sun și să urce pe barca de salvare 3.

Legenda din familie susține că Hassab a trebuit să-i care pe Henry și Myra și să-i bage în barca de salvare, înainte să urce și el și să dea drumul bărcii, pentru a scăpa de toți pasagerii panicați care încercau să sară în barcă. Din cauza asta, barca a plecat doar pe jumătate plină. Așa se crede că au supraviețuit Hassab și familia Harpers.

Vederea (spate) lui Hassab în care spune familiei c-a supraviețuit.

Vederea (față) lui Hassab în care spune familiei c-a supraviețuit.

La trei zile după ce nava s-a scufundat, familia lui Hassab a primit o scrisoare cu scrisul lui de mână în care-i asigura că a supraviețuit. Dar a mai durat încă trei ani până când el a ajuns acasă. Familia lui habar nu a avut unde a fost în acei ani din simplu motiv că el a refuzat să vorbească despre asta. După o vreme, ei nu l-au mai întrebat, dând vina pe trauma evenimentului care i-a amuțit perioada aia din viață.

După ce am descoperit toate lucrurile astea, am contactat Encyclopedia Titanica, ca să-mi respect angajamentul de a completa povestea lui Hassab. Am fost surprinsă de entuziasmul lor de a afla despre viața lui. EI mi-au spus că, în ciuda eforturilor, ei nu au reușit să obțină informații compresive despre pasagerii din Orientul Mijlociu. Apoi s-a publicat pe site și un raport, iar eu am devenit o referință oficială în povestea și călătoria lui Hamad Hassab cu Titanicul. E o poveste la care sunt mândră ca am contribuit chiar și cu o părticică infimă.