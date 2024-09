Tatuajele hardcore ale fanilor Alien îți arată cum să iubești un film

În 1979, Ridley Scott a redefinit genul science fiction horror cu Alien, filmul care a prezentat publicului perfecțiunea unui Xenomorf. O creatură extraterestră concepută de pictorul suprarealist (și aparatul sexual de coșmaruri) H.R. Giger, iar designul a devenit unul dintre cei mai emblematici monștri ai cinematografiei și a inspirat generații de fani să-și orneze pielea cu forma seducătoare a unui Xenomorf.

În fiecare an, pe 26 aprilie, e Ziua Alien, dată aleasă din filmul Alien original, în care personajele aterizează pe planeta LV 426. Ziua Alien e ziua în care fanii sărbătoresc cultura masivă a francizei sci-fi. Odată cu lansarea noului film Alien: Covenant, de pe 19 mai, care marchează și întoarcerea regizorului original Ridley Scott, am decis să sărbătorim momentul cum știm noi mai bine și am căutat cele mai bune tatuaje cu Alien.

Videos by VICE

Am reușit să dăm de tatuaje dubioase cu Alien, de la un bust complet al creaturii, la combinații ciudate cu alte tipuri de fandom. Plus, i-am întrebat pe oameni de ce au ales să se lege pe viață cu un Xenomorf. Cam asta au avut de spus.

Michael Heard, Aberdeen, Scoția

De ce ți-ai făcut un tatuaj cu un Xenomorf?

Toate tatuajele mele sunt despre filme/TV. Se spune că deseori oamenii își fac tatuaje cu chestii sau persoane care le influențează viața și Alien m-a marcat destul de mult. Eu m-am uitat accidental la film pe când aveam șapte ani și mi-a plăcut din prima. Mi-e greu să mă gândesc la un film mai bun, în termeni de poveste, personaje și scenariu.

Te-ai uitat la Alien accidental?

Ei, mama mea e mai „hăbăucă” și într-o seară la televizor, am vrut să ne uităm la ce credea ea că e un film sci-fi de categoria b, dar s-a dovedit a fi Alien. Ea nu și-a dat seama, decât de abia la final, punct în care era prea târziu. M-a schimbat ca persoană.

Cum ai ajuns să-ți faci tatuajul ăsta?

L-am rugat pe Lee Aitken de la Rebel Studios din Aberdeen să creeze lucrarea asta, pentru că Alien mi-a făcut o impresie foarte puternică. Am vrut ceva simplificat până la esență, dar ușor de recunoscut. Am decis să fac ceva de genul, pentru că stilul mi s-a părut unic și aproape tribal. Are o calitate de pictură din peșteră, care mi-a plăcut la nebunie. Nu seamănă cu niciun alt tatuaj.

Will, Carolina de Nord

De ce ți-ai făcut un tatuaj cu Alien?

Mereu mi-au plăcut filmele horror și Xenomorf mi s-a părut în mod special înfricoșător. Acestă mașină de omorât pe care noi nu putem să o înțelegem deloc și pentru care sunt doar o gustărică sau un cocon pentru ouă. Voiam să-mi fac un tatuaj de ani de zile și unul cu ceva atât de emblematic și incredibil de tare ca Xenomorf, îmi amintește cât de mici suntem noi în schema mare a lucrurilor. Așa că l-am abordat pe Craig Morrison de la Valhalla Tattoo din Southern Pines, Carolina de Nord.

Care a fost momentul în care ți-ai dat seama cât de fantastic e Xenomorf?

Probabil în primul film, când apare pentru prima oară și îl reduce pe Samuel Brett [Harry Dean Stanton] la statutul de gustărică. Tensiunea care crește până în momentul ăla încă îmi dă fiori, deși am văzut filmul de multe ori.

Amanda, Florida

De ce îți place Alien?

Sunt fascinată de creaturile cu mentalitate de stup și tind să cred că bestiuțele astea sunt ridicol de drăguțe, așa că filmele Alien sunt perfecte. În secret, eu chiar îmi doresc să fiu în Alien: Resurrection Ripley și să mă scufund într-un abis de monștrii care mă adoră și mi se supun.

Deci Ripley interpretat de Sigourney Weaver ți se pare cel mai tare personaj?

Desigur, faptul că Ripley era o femeie atât de tare e o mare parte din atracție. Ea e o inspirație. Nu e neînfricată, nu e un geniu sau un super erou puternic, ea e blândă, curajoasă și are tăria necesară să înfrunte un monstru extraterestru imens.

Și asta te-a inspirat să-ți faci tatuajul?

Voiam să-mi fac ceva pe spate și m-am gândit că fiind atât de mult spațiu, ar trebui să-mi fac ceva foarte frumos și știam că Famous Gabe o să facă o treabă excelentă. El e terminat tatuajul acum mai bine de un an și încă arată grozav.

De ce tot spatele?

De ce nu? Deja aveam câteva tatuaje și mi-am mai făcut de atunci. Cu siguranță a fost un angajament, din moment ce a durat cam 20-23 de ore în decursul a opt sau nouă sesiuni, dar tatuajele sunt marfă așa că am făcut față.

Matthew Yatsyla, New York

Ce conexiune ai cu filmele Alien?

Am văzut Alien când aveam șase ani și m-am speriat rău. Am avut coșmaruri săptămâni la rând, dar când Alien a fost difuzat pe HBO, a trebuit să mă uit la el și să-l înregistrez pe VHS. M-am uitat la filmul ăsta constant, deși aveam coșmaruri aproape în fiecare noapte. Eu am dormit și cu un pistol de jucărie cu mine în pat. Cu cât am îmbătrânit, am observat că visele mele cu Alien mai apăreau din când în când, de obicei când eram stresată. De asemenea, am mai observat că extraterestrul nu era întotdeauna împotriva mea, câteodată lucram împreună, în special atunci când preluam controlul asupra unor aspecte din viața mea și deveneam mai independent.

Și te-ai hotărât să accepți coșmarul ăsta?

Am ajuns la concluzia că nu tot ce mă sperie e un lucru negativ. Înseamnă că e ceva pe care trebuie să confrunt și știu că pot face asta. Am alergat la concursul Tough Mudders, am terminat cursele OCR, am terminat un semi-maraton, am devenit un părinte, am avut operații și le-am depășit pe toate.

De ce îi spui Zen-O-Morf?

Pentru mine, tatuajul ăsta înseamnă să te împaci cu fricile tale și să conștientizezi că fac parte din tine și poți lucra cu ele, nu ceva de care trebuie să te descotorosești. Am învățat că e mult mai benefic pentru sănătatea mea să respir și să gândesc, înainte să mă panichez. Așa că am vorbit cu Mish, de la Wylde Chyld Tattoo din Merrick, New York și restul se înțelege de la sine.

Matt Zabati, New Jersey

De ce ai combinat Terminator cu Alien?

Bunicul meu avea multe casete VHS cu filme pe care le înregistra și ținea un carnețel mic cu toate filmele de pe casete. El îmi dădea voie să le „închiriez” ori de câte ori voiam, dar doar câte una pe rând. Eu am oscilat între Aliens și Terminator 2: Judgement Day. M-am uitat de multe ori la filmele astea când eram mic.

De fapt, eu nu am văzut decât mai târziu Alien și The Terminator. Am crescut uitându-mă la continuările lor. Până în ziua de azi, Alien și T2 au rămas filmele preferate, din toate timpurile. În plus, îmi aduce aminte cu drag de bunicul meu și cât de bucuros era atunci când veneam după alt film. El a murit anul trecut, la vârsta de 96 de ani.

Știu că voi deveni un cinefil odată cu vârsta și plănuiesc să împărtășesc filmele astea și cu copii mei. Am ideea tatuajului de vreo cinci ani, dar nu am avut bani să-l fac de abia anul trecut. Ideea originală era e o mână de terminator care ține un cap de Xenomorf, dar ar fi fost prea mare. Așa că am ales puiul care iese din piept, care e mărimea potrivită pentru mâna Terminatorului.

Deci ți-ar plăcea să vezi un film care combină Alien cu Terminator?

Mereu mi-am dorit un război între cele două francize.

Ești entuziasmat c-o să apară Alien: Covenant?

E cel mai anticipat film de anul ăsta. Mie mi-a plăcut și Prometheus și am fost entuziasmat să văd în ce direcție se duce filmul. Nu am văzut nimic și nici nu știu mare lucru despre scenariu. Nu mă mai uit la trailere, pentru că strică experiența filmului. Tot ce știu este că e un film Alien așa că îmi doresc mult să-l văd. Eu voi fi în luna de miere când o să apară Covenant. O să încerc să mă furișez într-o seară ca să-l văd!

Mai vezi și alte tatuaje ieșite din comun:

6 lucruri pe care le-am învățat pe pielea mea după ce mi-am făcut tatuaj în România



Fotografii cu tatuaje ilegale cubaneze



Tatuaje cu geometrie sacră și animale mitologice