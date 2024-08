Am făcut un threesome cu iubitul meu și cu tipa cu care mă înșela

Fără tot bagajul pus pe seama sexului în trei, el poate fi ca o experiența normală de viață sexuală. Am avut partide de threesome bune în tinerețea mea, dar și câteva care au fost o eroare de judecată. În experiențele de tipul ăsta poți să ai parte de unele partide foarte bune, altele foarte ciudate și ceva între. Când eram mai tânără, eram un cobai uman când venea vorba despre lumea dating-ului și a iubirii.

Când aveam 18 ani, primul meu iubit, pe care chiar l-am iubit, era pasionat de comunitatea de pickup artiști. A fost la o convenție de pickup artists și în același hotel avea loc și o convenție porno. Mi-a spus – pe Messengerul AOL, pe care îl foloseam atunci – că a făcut o orgie cu trei staruri porno pe care le-a cunoscut la convenție. Mi s-a părut fascinant și mi-a frânt inima în același timp.

Brusc am fost expusă lumii de pickup artists, pornografie și poliamorie. Am vrut să aflu mai multe despre ceva care a fost destul de dureros pentru mine, așa că m-am apucat să învăț despre lumile astea. În mod ciudat, chiar voiam să devin o membră mai practicantă a bisericii mele, dar în schimb am luat ruta de artei în agățat. Mergeam la muncă și trăiam în comunitatea pickup care m-a învățat ce făceau.

Așa am început să explorez cu lesbiene și bisexuale. Îmi spuneam că am aventuri fantastice, dar în interiorul meu eram dusă și panicată. Am avut mereu o dorință pentru o anumită intensitate într-o experiență, dar poți pierde rapid controlul și să cauți următoarele limite pe care să le depășești.

Înainte de threesome am aflat că iubitul are o aventură

Cu mulți ani în urmă, am aflat că iubitul meu de atunci mă înșela și a fost cel mai nasol tip de infidelitate: a ieșit la date cu o tipă fără să-mi spună și n-au făcut sex, dar era foarte atras de ea. Așa că am contactat-o pe tipă și am invitat-o la un party cu noi într-un hotel rustic unde știam că se putea petrece ceva destrăbălat. Cred că încercam nebunește să controlez situația.

Era foarte frumoasă, studentă la Universitatea Oxford, cu cinci sau șase ani mai tânără decât mine. Ne aflam într-o casă mare și veche în care eram întâmpinați cu șampanie și stridii. Aveam o rochie Dior – a costat mai mulți bani decât am cheltuit vreodată pe orice – și ea purta pantofi ieftini cu toc foarte înalt și o rochie scurtă și destul de ieftină, însă arata minunat. Arăta super sexy. Bătea orice standard de frumusețe.

A existat un moment la party când ne făceam amândouă machiajul în oglinda de la hotel și am simțit că ceva era în neregulă: Amândouă făceam asta pentru același tip. Apoi s-a uitat la mine și a zis: „Este ok să îți sărut iubitul acum?” Mă simțeam ciudat și nu puteam să mă uit, dar trebuia totuși să o fac. Era ca și cum aveam o experiență în afara corpului. Nu cred că-i plăcea nici partenerului meu. Părea foarte inconfortabil.

La fiecare etapă, cum ar fi prima oară când am văzut-o că-l sărută sau când am văzut-o dezbrăcată, nu eram sigură dacă o să particip la următoarea. Dar apoi, fiindcă acceptasem, era ca și cum următorul lucru trebuia să se întâmple – un lanț de da-uri.

După party am ajuns înapoi în camera de hotel. Părea că e inevitabil să avem un fel de experiență sexuală. Iubitul meu era emoționat, nu putea menține o erecție – tot făcea ture prin cameră. Așa că am legat-o și am făcut sex cu ea în timp ce iubitul meu ne-a privit.

Deci cred că ăsta e cel mai dubios lucru pe care l-am făcut vreodată. Dar după ce am făcut sex, m-am uitat la el, știam ce gândea, că probabil nu putea performa sexual. L-am întrebat: „Vrei să o fuți? Eu voi sta aici și mă voi uita cum o fuți”. Și am stat acolo, încercând activ să stric experiența, dar în același timp rănindu-mă îngrozitor de una singură dintr-un gest disperat.

Oricum, n-a putut să facă sex cu ea. În timp ce adormeam, ne-am dat seama că nu încăpem toți în pat, așa că a trebuit să stau pe pervazul ferestrei până la răsărit uitându-mă efectiv la ei cum se îmbrățișau. Îmi amintesc că ea avea părul prins într-o coadă împletită, că auzeam ciorile afară și că m-am simțit îngrozitor.

De dimineață, trebuia să conducem opt ore înapoi spre Londra. Ea stătea pe bancheta din spate și totul era foarte ciudat. Ne opream pentru mâncare și ei se furișau împreună, lucru care rezumă cât de ridicol era scenariul. Voiam să fiu cool și șmecheră, dar era clar că aveau parte de intimitate emoțională și eu eram în plus. În viitor, dacă mă mai înșală vreun partener o să merg pe metoda tradițională și o să-i pun lucrurile într-un coș de gunoi și o să mă despart de el.

Partida de sex în trei nu a rezolvat totul, poate chiar nimic

După threesome, am încercat să-mi reconfirm relația cu iubitul meu prin mutarea împreună. Am locuit împreună timp de un an și în timpul ăla ea a devenit o figură a terorii pentru mine. El era semi-obsedat de ea. Am aflat ulterior că s-a văzut cu ea pe ascuns cel puțin o dată după partida în trei. Relația s-a terminat destul de rapid după asta – am aflat că eram gravidă și m-a părăsit. Am decis să păstrez copilul, dar am pierdut sarcina când era destul de avansată.

Pierderea sarcinii practic m-a trezit. M-am gândit „Ce naiba m-am jucat atât de mult timp? Nu am un partener, nu am pe nimeni care mă poate iubi și susține. Am menținut relația asta ca pe o chestie parțial moartă și uite cu ce am rămas acum.” Ruptura din mine n-a avut loc când s-a mutat și m-a părăsit că eram gravidă. Ci cu un an înainte, cam pe vremea threesome-ului, când lucrurile au început să devină nesănătoase. Dar, în schimb, am început să joc jocul ăsta. Threesome-ul și sarcina au fost pentru mine o resetare dură pentru a mă redescoperi.

Am devenit interesată de lumea sexului în trei fiindcă un tip a avut o orgie cu niște actrițe porno. Și apoi m-am înhămat în călătoria asta să învăț despre sex, seducție și iubire și pe drum mi-am pierdut perspectiva asupra excesului. Excesul îți permite să evadezi din autoreflecție. Imaginea de tipă cool era doar o mască. Am trecut dincolo de asta acum.

Threesome-urile au început și au încheiat o perioadă din viața mea în care am simțit că trăiesc și experimentez ceva ce nu regret. Dar acum, simt că sunt persoana care eram înainte să înceapă chestia asta.