Am vorbit cu șase tinere din România să văd dacă și-ar dori să devină peste noapte influencerițe

Am zis-o de multe ori: dacă exista YouTube când eram mică, ajungeam probabil ori un fel de Selly (o Șella, adică) ori ca puștiul ăsta care s-a filmat dându-se cu capul de parchet pentru că așa i-au zis unii în comentarii. N-ar fi fost cale de mijloc. Din fericire (sau tristețe), pe-atunci n-aveam decât Hi5. Acum însă, internetul merge blană și sunt mai mari șanse să te împiedici de un influencer pe stradă decât de o casă de pariuri sportive, ceea ce nu-i puțin lucru.

În fiecare an, Ideo Ideis, care a început ca un festival național de teatru pentru liceeni și a devenit unul dintre cele mai importante evenimente dedicat educației alternative pentru tineri, organizează tot felul de ateliere pentru comunitatea din Alexandria. Educație financiară, filosofie, ilustrație, scriere creativă, orientare vocațională, consiliere pentru părinți sunt doar câteva dintre acestea.

Nu cred că are rost să mai vorbesc despre beneficiile internetului și câte skill-uri pot dezvolta cei care se apucă de vlogging, dar nici nu pot face abstracție de efectele negative pe care influencereala le poate avea asupra tinerilor. Ăsta e unul dintre motivele pentru care cei de la Ideo Ideis au organizat un atelier de smart vlogging.

Anul ăsta a fost ținut de Cătălin Moise – băiatul ăla de pe YouTube care îți explică, cât mai bine posibil, care e faza cu drogurile și cu Nietzsche. După ce-a studiat la Bard College Berlin, Cătălin s-a întors în România să facă film. Doi ani a scris și prezentat materiale pe Zaiafet, iar din aprilie, inspirat de Contrapoints, și-a început propriul canal de YouTube.

Unul dintre lucrurile pe care Cătălin a vrut să le transmită participanților e că nu trebuie să privească discuțiile din online în alb și negru, ca și cum unii au foarte multă dreptate și sunt foarte deștepți, iar ceilalți sunt foarte proști. „Eu am pornit atelierul de la ideea că discuțiile în online pot fi extreme și agresive. Așa am descoperit că fiecare participantă avea problema asta și m-a surprins cât de tare le afectează. Plus, eu am vorbit lucruri extrem de serioase, am scos toate armele. Capitalism, încălzire globală, hărțuire, vaccin. Și au fost extrem de receptive. Mai ales la discuția despre credință, în condițiile în care unele dintre ele credeau în mod clasic în Dumnezeu, dar, chiar și așa, participau cu curiozitate la discuție. Poate surprinderea mea a fost această deschidere maximă”, îmi povestește Cătălin.

Așa că, după atelierul lui, am zis să întreb și participanții de ce vor, doamne, de ce să se filmeze și posteze pe Youtube și ce-ar vrea să vadă, audă, simtă (că există și ASMR) și cum i-a afectat boom-ul ăsta de influencereală. Am întâlnit numai fete, pentru că aparent niciun băiat nu s-a înscris la acest atelier.

Alexia, 19 ani

Alexia, fotografie din arhiva sa

VICE: Ai vrea să fii influenceriță?

Alexia: Mi-ar plăcea să cochetez cu lucrul ăsta. Dar acum, pe piața din România, e foarte greu, având în vedere că trebuie să ai ceva special, ceva ce nu s-a mai văzut, ca să fii remarcat. Pe mine întotdeauna m-a pasionat să stau în fața camerei și n-am avut niciodată trac. Când eram mică, mă prefăceam că am emisiunea mea. Mai târziu, am început și să mă filmez, dar n-am avut niciodată curajul să postez.

Ce te-a oprit să nu postezi până acum?

Mie îmi place lucrul bine făcut. Atât timp cât n-am un material profi, nu postez. Trebuie să mai studiez ce se întâmplă în online, cum ar trebui să arate postările și clipurile. În momentul în care voi simți că am acest bagaj de care am nevoie, voi face și pasul.

Despre ce ai vrea să vorbești în online?

Aș vrea să abordez mai multe subiecte, din mai multe domenii. Pe moment m-aș rezuma doar la lucruri din viața mea personală, dar n-aș abandona nici zona de makeup.

Despre ce-ar trebui să se vorbească mai des în mediul online?

În România, încă sunt considerate tabu chestiile legate de viața sexuală. Mulți tineri nu știu modurile în care te schimbă începerea vieții sexuale, cum te afectează la diferite vârste sau care sunt infecțiile cu transmitere sexuală. Numărul avorturilor la noi în țară e mare pentru că nu există educație sexuală. Nici despre educație financiară nu se vorbește suficient. Nu știm cum și în ce să investim. Cât mai mulți oameni să aibă acces la informații, pentru că-n școală lipsesc.

Despre ce se vorbește prea mult?

Mi se pare că ne uităm în online la tot felul de oameni care efectiv n-au nimic de spus. Ne uităm doar ca să râdem puțin de ei. Dar chiar dacă spui „eu mă uit doar ca să mă amuz”, tot ajungi să promovezi și să-i dai încredere acelui om.

Ioana, 21 ani

Ioana, fotografie din arhiva sa

VICE: Despre ce ți-ar plăcea să vorbești online? Ce-ai vrea să-i înveți pe oamenii care o să te urmărească?

Ioana: Pe lângă sport și fitness, îmi place să vorbesc despre ce mă pasionează în prezent. Citesc mult și mi-ar plăcea ca următorii mei să se simtă încurajați să încerce cel puțin una din cărțile pe care le share-uiesc online. Mă pricep să îmi organizez și structurez timpul și aș putea vorbi o grămadă despre metode pentru a învăța în mod organizat, pentru a-ți găsi timp și de sală și de citit și de ieșit cu prietenii, chiar și atunci când înveți pentru facultate sau ai un job.

Ce te oprește să fii mai prezentă în online?

Goal-ul meu este să creez un cont de fitness, ceea ce înseamnă multe filmări în sală. Din cauza restricțiilor cauzate de pandemie, am pus pe pauză ceva timp mersul la sală și asta mi-a stricat puțin planurile și progresul. But I will get back on track soon.

Cum ar putea ajuta vlogging-ul tinerii?

Când te uiți la un vlog, ai acces temporar la viața cuiva. Poți să vezi cum e o zi pentru un student la medicină, psihologie, inginerie, poți să intri și în cabinetul unui dermatolog și să vezi tot ce vrea el să-ți arate. Azi pleci cu cortul cu un cont de travel, mâine vezi o rețetă de mic dejun sănătos și ești într-o sală cu un antrenor de fitness. Pe lângă oportunitățile de a te teleporta virtual oriunde, eu cred că faci rost și de o deschidere pe care generațiile anterioare n-au avut-o.

Despre ce nu se vorbește îndeajuns de mult pe internet?

Bullying, mental health, depresie, anxietate, atacuri de panică, stres.

Ce efecte negative are internetul asupra tinerilor?

O mare parte dintre persoanele care suferă de tulburări alimentare sunt afectate negativ de folosirea platformelor sociale. Imaginea de sine e atacată sistematic online. Și nu e vorba neapărat de bullying. Compararea asta cu oamenii de pe rețelele sociale aduce profunde consecințe psihologice pentru imaginea corporală. Ideea că nu faci destul, că viața ta nu arată atât de bine ca a celorlalți, nu călătorești destul, totul apare într-o mică sau mare măsură la cei mai mulți dintre utilizatori.

Crezi că internetul ar trebui să aibă mai multe restricții?

Cred că ar trebui să existe o mai bună securitate online. Ar trebui ca accesul să fie restricționat pe bază de vârstă și buletin pentru a vedea un anumit tip de content, content care la rândul lui să fie declarat de creatori ca fiind safe sau unsafe pentru minori. Asta necesită multă muncă și de la educație pornește totul. Dacă ai spune unei școli să facă ore de folosire responsabilă a platformelor de socializare, cred că ar fi prea SF pentru anul în care suntem.

Roxana, 18 ani

Roxana, fotografie din arhiva sa

VICE: Vrei să te faci vloggeriță?

Roxana: Nu știu neapărat, eu nu prea le am cu videoclipurile. În schimb, cred că aș vrea influenceriță pe Instagram sau altă platformă. De multe ori simt nevoia să transmit mai departe ce am de spus sau când vreau să schimb ceva, să ajungă la cât mai mulți oameni. Când iei o inițiativă, e important să ajungi la cât mai mulți oameni și să crești așa mult în online încât să faci o schimbare.

Despre ce nu se vorbește îndeajuns de mult pe internet?

Despre transparență și vulnerabilitate, și până la urmă despre adevăr. Nu se vorbește despre cum viața nu e perfectă mereu. Nu mereu arăți perfect și nu mereu duci un stil de viață sănătos cu trezit devreme, sport, job, călătorii și proactivitate. Lumea își creează o realitate virtuală în care se refugiază de multe ori când lucrurile nu merg bine în viața reală.

A devenit un trend competiția de cine e cel mai popular, cine are viața perfectă, cine călătorește cel mai mult și e mai frumos. Se observă cine e real și cine doar vrea să pară perfect.

Cum te-a afectat internetul?

Pentru că a crescut atât de mult, oamenii preferă să comunice și să se ascundă în spatele ecranelor. Internetul creează anxietate socială. Când te întâlnești cu cineva, nici nu știi ce să spui, cum să te porți, cu ce să te îmbraci. Am văzut asta la oamenii din jur, pe mine m-a lovit mai tare treaba cu perfecțiunea. Pe internet tot vezi cum lumea călătorește în diverse locuri unde tu n-ai fost pentru că momentan n-ai posibilitatea. Și vezi cum oamenii fac atâtea activități și arată așa bine. M-a făcut să mă gândesc dacă poate și eu ar trebui să fiu așa, să fac așa, să arăt așa.

Copiii sub 12 ani ar trebui să aibă acces la internet?

Eu până la 12 ani n-am simțit nevoia să stau așa mult online. Foloseam internetul doar ca să vorbesc cu alți oameni și mă mai jucam rareori. Și nu cred că e necesar acum accesul nelimitat al copiilor la internet. Părinții din ziua de azi dau copiilor tablete sau telefoane doar ca să stea cuminți și pentru că n-au timp să se joace cu ei. Chiar dacă copilul are cinci ani. Pe termen lung nu cred că face bine.

Cristina, 17 ani

Cristina, fotografie din arhiva sa

VICE: Cum ai fi tu ca influenceriță?

Cristina: Mereu am fost un om sincer și mi-a plăcut să primesc adevărul cu brațele deschise, am considerat că e cea mai bună metodă de a înfrunta provocările vieții. Decât să primesc totul ambalat frumos, pentru a evita la nesfârșit problemele, mai bine dau direct piept cu ele. Content-ul meu ar fi pentru oamenii care apreciază sinceritatea.

Despre ce nu se vorbește îndeajuns de mult pe internet?

N-am prea văzut oameni care să vorbească despre artă, despre cum ne putem folosi de literatură, muzică, poezie, dans. Știu că mulți merg după principiul „le dăm followerilor ce vor”, dar nu știm dacă ce vor oamenii e ceva bun. Poate dacă venim cu ceva nou, oamenii vor descoperi lucruri pe care nu știau că le vor.

Despre ce se vorbește prea mult pe internet?

În ultima vreme am tot văzut că se promovează absolut tot ce face multe vizualizări, indiferent dacă e ceva folositor sau nu. După ne întrebăm ce se întâmplă cu platformele sociale și când au devenit atât de periculoase. Consider că trebuie să avem grijă la ce dăm un simplu like și să ne selectăm singuri un content folositor.

Alexandra, 15 ani

Alexandra, fotografie din arhiva sa

VICE: De ce vor tinerii să devină vloggeri sau influenceri online?

Alexandra: Eu i-aș pune în două categorii. Întâi sunt cei care vor popularitate, să fie în trend și să primească obiecte gratis în schimbul reclamelor. Aici n-am prea văzut creativitate în clipuri sau postări și nu pare că-și dau interesul. A doua categorie, pe care o urmăresc cu tot dragul, e formată din persoanele creative și inventive care chiar își doresc schimbări și să educe oamenii. Eu n-aș vrea să devin influenceriță, pentru că nu mă pasionează editatul sau filmatul, dar îmi place mult să discut pe baza unei teme.

Despre ce se vorbește prea mult pe internet?

Sunt mulți influenceri care se cred importanți, sunt aroganți și nici nu le pasă de comunitatea lor. Lor li se dă prea multă importanță. Și da, în ultima vreme, orice subiect legat de coronavirus e omniprezent pe internet.

Ai simțit vreun efect negativ al internetului asupra ta?

Când aveam 12 ani, nu mă simțeam foarte bine în pielea mea pentru că nu aveam corpul fetelor de pe internet. Când oamenii prezintă o viață sau un corp perfect, poate foarte ușor să te facă să te îndoiești de viața sau corpul tău. Din fericire, mi-am dat seama că n-are sens să plâng sau să mă simt vinovată că nu știu să folosesc aplicații de editat. Imaginile prezentate pe internet sunt ficțiuni.

Copiii sub 12 ani ar trebui să aibă acces la internet?

Da, eu am învățat foarte multe lucruri de pe internet. Am aflat despre cărți, podcasturi interesante, documentare, știri, informații folositoare care mi-au schimbat gândirea. Am avut acces la comunicare, însă acest lucru trebuie făcut cu precauție. Unele experiențe pe internet ar putea fi traumatizante pentru copiii mai mici.

Alexandra, 18 ani

Alexandra, fotografie din arhiva sa

VICE: De ce vor tinerii să se facă vloggeri în general?

Alexandra: Cred că e ceva ce văd la alți vloggeri, mai ales la cei de vârsta lor. Probabil li se pare că persoanele respective duc niște vieți cool și asta își doresc și ei.

Tu ai vrea să devii influenceriță?

Momentan nu. Mi se pare o lume mult prea alertă, unde oamenii judecă prea aspru tot ce văd online. Nu mă simt pregătită psihic pentru a face față lucrurilor de genul.

Cum ar putea ajuta vlogging-ul tinerii?

Abordând mai multe subiecte din viața reală a tinerilor. Cum să supraviețuiești în liceu, cum să-ți crești încrederea în tine, să înveți să iubești să petreci timp singur cu tine. Astea au fost câteva exemple random, dar sunt sigură că lista poate continua.

Despre ce se vorbește prea mult pe internet?

Giveaway-uri, creme minune prin care îți trec X mii probleme, ceaiuri de slăbit. Iar în ultima perioadă se vorbește excesiv despre cine se vaccinează și cine nu. Discuția e însoțită evident de interminabile certuri în comentarii în care fiecare individ încearcă să-i arate celuilalt cât de multă dreptate are el și cât de prost e celălalt.

