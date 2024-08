Am întrebat tineri din România unde vor să muncească și pe ce bani

Weekendul ăsta a fost marcat de târgul de joburi „Angajatori de Top”. E cel mai mare de felul ăsta și au fost disponibile, angro, câteva mii de locuri. E aproape ca la orice târg, mai multe sau mai puține joburi, dar contează calitatea lor. Îți dai seama peste ce-am dat: tineri cu speranță în ochi, emoții ca-n prima zi de școală, oameni de vârsta a doua cu odraslele după ei, înarmați cu CV-uri, dar și adulți în toată firea care fie au cercetat oferta, fie chiar au căutat cu toată speranța necesară. Mă rog, într-o notă ceva mai serioasă, organizatorii au zis că au fost prezenți „130 dintre cei mai doriți angajatori”. Sper c-au fost.

Sincer, e tot mai mare nevoia de angajatori doriți. Dacă te iei după ultimele cifre despre NEET (neither in employment nor in education and training), România are un milion. Adică, 1 000 000 de tineri care nici nu muncesc, nici nu merg la şcoală. În ultimii 10 ani, populaţia a scăzut cu aproape 5%, în timp ce numărul celor apţi de muncă e mai mic cu 9% – una dintre cele mai mari scăderi din Uniunea Europeană. La polul opus sunt Germania şi Spania, state care au pierdut doar 1% din forţa de muncă.

Deși ne plângem peste tot că ne pleacă tinerii și valorile din țară, la cel mai mare târg de joburi din România am aflat că, de fapt, majoritatea celor veniți să-și caute de lucru sunt chiar mulțumiți de cum stă treaba prin țară și ar rămâne mai degrabă pe aici. Că nici prin afară nu sunt lucrurile chiar atât roz cum se aude.

Nici pretenții exagerate nu au: 2 000 de lei pare a fi un salariu pe care l-ar accepta atât studenții, cât și cei care și-au terminat deja studiile. E cumva în graficul salariului mediu. În iunie 2018, câştigul salarial mediu nominal net (adică ce iei în mână) a fost de 2 708 lei în iulie. Creștere cu 13,3% față de aceeași perioadă a anului trecut.

Dintre cei cu care am vorbit, unii mi-au zis că ar putea fi mai bine în România și că ar fi curioși să încerce și prin străinătate, să testeze pe pielea lor. Majoritatea văd însă destule oportunități și aici, că nici în alte țări nu sunt câini cu covrigi în coadă, și s-ar întoarce probabil la origini după o experiență în afară. Așa că uite ce-au avut de zis despre oferta de joburi.

Dragoș, 24 de ani

VICE: Cât de sigur ai venit ca să-ți găsești un job?

Dragoș: În proporție destul de mare.

Ești mulțumit de ofertă?

Da, am fost până acum la standul EA Sports Gaming și mi s-a oferit un post de internship. Au zis c-o să mă caute în scurt timp să stabilim detaliile

Deci, deja ți-ai găsit.

Da, e prima mea ediție la care vin aici la târgul de joburi. Se poate spune c-a fost cu noroc.

Tu ce ai terminat?

Marketing la ASE. Dar sunt mai mult înclinat pe partea IT, îmi place mai mult.

Cât de pregătit te consideri pentru un viitor job?

În momentul de față o să fiu la primul meu job, deci nu știu ce să zic exact.

Ești pregătit să începi?

De început, da, dar să mă descurc, vom vedea.

Cam ce salariu ai căutat?

Da, la 2 000 de lei e destul de bine pentru început.

Cât de importante crezi că sunt bonusurile pe care ți le-ar oferi o companie?

Le consider foarte importante. Sunt niște beneficii în plus față de salariu și cred că orice companie care se respectă trebuie să le aibă.

Ai fi dispus să accepți un salariu mai mic și cu mai multe bonusuri?

Da, dacă condițiile sunt acceptabile.

Maria, 19 ani

VICE: Cât de determinată ai venit pentru job?

Maria: În principal am venit aici nu neapărat pentru joburi, ci pentru conferințe, pentru că mi s-au părut foarte interesante. Dar dacă tot sunt aici, am aruncat un ochi și peste oferta de joburi. Momentan am un loc de muncă, un internship, și mă uitam pentru viitor să aleg ceva, după ce termin unde sunt acum. Caut ceva care să fie în afară, în afara țării pentru că o să plec cu Erasmus.

Unde pleci?

În Portugalia. Și mă gândeam că sunt companii care sunt internaționale și sigur o să găsesc ceva și până acum am văzut câteva oferte interesante la două – trei companii.

Ce facultate faci?

ASE, mă specializez pe marketing.

Și cam ce ai vrea să te angajezi?

Mi-ar plăcea să fie pe domeniu, să fiu într-un departament de marketing. Poate asistent de marketing sau market researcher, ceva în genul asta.

Cât de mult te tentează bonusurile – transport, asigurare medicală etc.?



Da, sunt foarte importante. Cred c-aș fi dispusă să accept un salariu mai mic pentru el. Dacă într-un fel se compensează, cred că aș accepta.

Ca salariu, ai un minimum pe care îl cauți?

Nu contează foarte mult să fie mare, dar nici să nu fie sub, de exemplu, sub 300 de euro (1 400 de lei – n.r.).

Bogdan, 19 ani, Sorin, 20 de ani, și Andrei, 19 ani

VICE: Și ce ziceți, e rost de angajare azi?

Bogdan: Nu știu, n-aș zice c-am venit foarte siguri.

Andrei: Eu zic c-am venit ceva mai siguri decât anul trecut, când eram anul întâi.

Sorin: Tot nu îndeajuns de siguri.

Cât de mulțumiți sunteți de oferte?

Bogdan: Da, oamenii chiar au interacționat cu noi și ne-au pus în față niște oferte. Acum doar noi trebuie să ne descurcăm.

Unde învățați?

Sorin: Suntem toți la Universitate, la Informatică și matematică.

Și ce vreți să faceți în perioada asta, dacă tot ați venit la târg?

Bogdan: Eu caut ceva în IT, pe software, poate un job pe programare.

Andrei: Toți căutăm să ne facem ceva experiență. Și să vedem ce oferte sunt.

Sorin: Pe scurt, suntem deschiși să vedem ce e în piață.

Dacă e vorba de IT, acolo-s salarii bune. Voi cât ați vrea?

Bogdan: Deocamdată, eu caut să am experiență, nu mă aștept la vreun salariu anume.

Andrei: Bineînțeles, am prefera ceva să fie și plătit dacă tot ne ocupăm să strângem experiență. Am auzit că sunt și neplătite locurile de interni, dar eu n-aș prea vrea așa ceva.

Am văzut că-n afară se vorbește și de tot felul de bonusuri la companii din IT. Pentru voi cât de importante sunt beneficiile astea?

Andrei: Momentan nu m-am gândit la așa ceva.

Sorin: Nu m-am prea interesat de așa ceva, că nici nu știu cam câți bani cere un entry-level și cum e în domeniu.

Bogdan: După ce ne facem niște experiență și-o să avem trecere la companii, o să căutăm și bonusuri de genul. Când o să fie un job full-time, cel puțin, eu aș fi interesat și de partea asta. O să conteze mai mult. Dar, așa, încă nu ne-am setat vreun obiectiv sau vreo așteptare de bonusuri.

Nicoleta, 21 de ani

VICE: Cât de sigură ai venit aici crezând că o să-ți găsești un job?

Nicoleta: Pe o scară de la 1 la 5? Aș zice un 4, așa.

Din cât ai văzut până acum, ai avea unde să te angajezi?

Da, m-am învârtit pe aici pe la standuri și oferta e OK. Chiar cred că mi-am găsit câte ceva. Și training, dar și de lucru.

În ce domeniu ai vrea să te angajezi?



În principal, finance. Dar nu am ceva anume, setat și să caut doar în zona aia. Sunt interesată și de ceva în vânzări, că am mai lucrat în domeniu și fac și facultatea pe vânzări. Deci merge și așa. Ca o listă mai mare, aș pune marketing, PR, din astea.

Ai vreun nivel minim de salariu?

Nu neapărat. Sunt entry-level, așa, nu prea mă aștept la cine știe ce. Nu sunt prea mulți bani pentru cei care abia intră în câmpul muncii.

Dacă tot ai zis de finance și vânzări, ce zici de bonusuri? În domeniile astea sunt populare beneficiile secundare

Sincer, da, m-ar avantaja, îți dai seama. Sunt un plus de dorit, dar deocamdată nu m-am gândit că aș accepta mai puțini bani doar pentru că transportul sau asigurarea medicală sunt asigurate. Probabil că da, aș accepta, dar contează foarte mult ce bonusuri sunt.

Donna, 24 de ani

VICE: Cât la sută ești convinsă că ți-ai găsi un job de aici?

Donna: Nu știu, cred că 50/50 sunt șansele. Mi se pare că aici ai oportunitatea să-i întâlnești pe toți, dar după oricum tot depinde de interviu.

Tu ce cauți?

Eu sunt interesată pe partea de leader și majoritatea sunt pe finance. Adică, prima dată fix pe chestia asta. Nu știu e să zic de ofertă, nu prea sunt oferte consistente. Bine, nici n-am fost la toate, mai am câteva locuri în care vreau să merg, dar până acum nu sunt impresionată.

Ce facultate ai făcut?

Am terminat Drept. Dacă găsesc pe domeniu, pe ce caut eu, mă simt foarte pregătită să încep. Adică, știu cam ce vreau și pentru asta am învățat toți anii ăștia și experiența anterioară tot pe asta e. Sunt încrezătoare în ce pot să fac.

Să zicem că-ți găsești ceva. Pentru ce salariu ai accepta?

Ținând cont de toate chestiile care sunt acum, nu știu, măcar 2 000, 2 000 și ceva de lei ca entry-level. N-am experiență efectivă în muncă, dar am învățat multe prin sisteme de internship.

Dacă în loc de 2 000 de lei ți-ar oferi o firmă 1 500 + bonusuri, ai accepta?

Eu cred că bonusurile sunt super importante odată cu trecerea timpului. Acum, n-aș zice c-aș accepta mai puțin bani doar pentru un pachet de beneficii. Adică, trebuie să fie cumva o balanță între ele și să nu simți că primești cu mult mai puțin.