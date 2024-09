Câțiva tineri mi-au povestit cum și-au dezamăgit părinții

Bieții tăi părinți. Ia gândește-te: ei te fac, te cresc, te țin în viață cu mâncare. Și apoi tu împlinești 13 ani și începi să urli la ei că sunt nedrepți pentru că nu te lasă să pleci în Franța neînsoțit ca să te întâlnești cu un prieten pe care l-ai cunoscut pe internet. Apoi împlinești 14 ani și îi dezamăgești prin majoritatea deciziilor pe care le iei. Apoi împlinești 15 ani și totul se duce dracului până la cine știe ce vârstă la care începi, în sfârșit, să înțelegi că părinții tăi nu vor să mori și îți vor binele. Și apoi totul începe să fie din nou ok.

Dar anii dinainte de acest punct pot fi un coșmar.

Videos by VICE

Am vorbit cu câțiva prieteni despre niște momente ciudate din acești ani – momente în care părinții i-au prins cu mâța-n sac și au fost extrem de dezamăgiți.

NU ÎNGHIȚI VALIUMUL ROZ

Niște valium normal (Fotografie via Dean812)

Au fost momente în care l-am sunat pe tata pe acid sau am grădinărit cu el pe 2cb, dar cel mai nasol moment mi-a rămas întipărit în creier, sau de fapt nu mi-a rămas, pentru că am leșinat și mi s-a povestit mai târziu ce s-a întâmplat. Fusese o noapte grea – cred că băgasem MDMA, coca, iarbă și alcool – am plecat de la party pe la 9 sau 10 dimineața. Mă simțeam terminat și prietenii mei comandaseră niște super pastile de valium de pe un site cu droguri legale și mă avertizaseră că sunt foarte puternice, așa că evident am hotărât să iau un pumn. Și apoi încă trei. Nedormiți și băgați în priză, am mers la mine acasă, unde ai mei își beau cafeaua și trăgeau bășini prin bucătărie, pentru că era o frumoasă zi de duminică. După care m-am trezit în patul meu îmbrăcat complet pe la șase seara și n-am aflat ce s-a întâmplat decât două zile mai târziu.

Se pare că vrusesem să le arăt prietenilor tot conținutul garajului și mă apucasem să scot totul de acolo și să le arăt fiecare lucrușor, inclusiv maică-mii. Am găsit o cutie cu texte erotice din 1950 și am început să le citesc cu voce tare. La un moment dat mi-am vărsat o ceașcă de cafea pe laptop când am încercat să sar peste o masă. Practic, m-am purtat ca un om scăpat de la nebuni, am răcnit, am delirat și m-am tăvălit pe jos în timp ce ai mei încercau să citească ziarul și să-și facă un sandviș. Probabil sunt multe alte lucruri pe care le-am făcut, dar pe care nimeni nu mi le-a zis pentru că le-a fost milă de mine, dar toți prietenii au fost distanți o vreme.

Mama a fost vag amuzată de situație, iar tata n-a zis nimic, în afară de clasicul: „Și…te simți mai bine în dimineața asta?” Sincer, mă bucur că nu știu toate detaliile despre activitățile mele din ziua aceea. Copii, nu luați valium roz.

– Jan

UBER PARENTAL

GPS într-un Uber (Fotografie: Tom Usher)

Aveam 18 ani și era ajunul Anului Nou. Am mers la un party într-un squat, dar am ajuns pe la 11:45 și nu apucasem să beau nimic, așa că am intrat în panică. Pe atunci aveam mulți prieteni ruși și, când am ajuns la squat, unul dintre ei adusese de acasă vodcă de 80 de grade. La cât de tare era, nici nu mai simțeam nimic, așa că am început să-mi torn pe gât ca prostul. Nu știu cât am băut, dar la miezul nopții deja eram rangă și mă dădeam la un tip de treizeci de ani. Apoi camera a început să se învârtă și am început să vomit incontrolabil. Am încercat să ies afară la aer, dar m-am trezit că vomit pe scări. Nu-mi amintesc mare lucru după asta în afară de faptul că un prieten mi-a zis că îl sunase pe tatăl meu să vină să mă ia.

Ar fi fost grozav, doar că părinții mei sunt niște musulmani foarte stricți care nu știu că eu beau. A venit tata, dragul de el, iar prietenii mei m-au târât până la mașină, unde am zăcut pe banchetă și am vomitat din când în când pe geam, în timp ce bolboroseam ceva despre o toxiinfecție alimentară, iar oamenii care sărbătoreau pe străzi îmi urlau: „Hai, frumoaso! Dă afară tot din tine!” Tata n-a zis nimic tot drumul. Părinții mei sunt încă în faza de negare în privința acestei laturi din viața mea. Eram într-o stare atât de nașpa încât nici nu mi-au mai zis nimic. Am rămas în pat încă două zile, am tot vomitat și n-am putut mânca nimic. De atunci nu m-am mai atins de vodcă, iar părinții mei tot nu știu că beau.

– Zania

Citește și: Poveștile dubioase ale barmanilor din București

TĂCERE TENSIONATĂ

Fotografie de Jake Lewis

Chestia asta mi s-a întâmplat cu un an înainte să plec de acasă la facultate. Am fost la o petrecere cu iubitul meu și mai mulți prieteni și m-am făcut atât de praf încât mi-am ciobit un dinte când am vrut să-mi sărut iubitul. Am devenit isterică din cauză că eram pe alcool și iarbă. De atâta plâns, m-am gândit că ar fi bine să-mi scot lentilele de contact. Dar eram prea beată să fac asta, așa că am ajuns doar să-mi zgârii corneea și să mă irit.

Așa că iubitul meu l-a sunat pe tata să vină să mă ducă la spital pe la 4 dimineața. Tata mă mai văzuse beată înainte, dar nu în halul ăsta. În mașină, m-a întrebat dacă mă distrasem cu „iarba veselă”, iar eu am fost INDIGNATĂ că mă credea capabilă de un astfel de comportament. Așa că am făcut tot posibilul să-l conving că nu era vorba decât de o problemă cu lentilele de contact și că eram perfect lucidă. În fine, am stat în spital ore în șir. Am purtat bandaj pe ochi câteva zile, iar tata mi-a zis că „nu e supărat, ci doar dezamăgit”. Cum e mai rău. Apoi n-a mai vorbit nimic despre asta, tipic pentru el. Am stat toți în tensiunea aia în casă o vreme și aia a fost.

– Rachel

Citește și: Cele mai nasoale lucruri pe care le-au spus oamenii la prima întâlnire

ÎNDOPATĂ CU MDMA

Am mers cu frații și surorile mele până în Manchester la un concert și trebuia să stăm la verișoara noastră mai mare. Înainte să intrăm, am împărțit toți niște MDMA. Eu nu mai luasem niciodată. Vară-mea s-a făcut praștie și am pierdut-o, așa că n-aveam unde să dormim. L-am sunat pe tata să vină să ne ia. Toți eram varză și eu aveam doar 17 ani. A fost super jenant și înspăimântător, pentru că nici măcar nu știam ce s-a întâmplat cu verișoara noastră. Eu vorbeam încontinuu. I-am explicat lui taică-miu că mandibula mi se mișca de una singură. Îi tot repetam ce mișto a fost concertul.

La început nu i-am zis, dar tata mă dădăcește tot timpul, așa că mă tot întreba: „Ești bine, puiule?” Până la urmă, frate-miu i-a zis: „Tată, e îndopată cu MD”. La care tata a râs și mi-a zis: „Off, Rosie, puiule.” Cred că arătam foarte amuzant, aveam pupilele cât farfuriile. Tata a fost de treabă, dar mama a luat-o complet razna când am ajuns acasă. A început să urle la fratele și la sora mea. Ne tot zicea că puteam să mă fi pierdut și eu ca vară-mea și plângea numai la gândul ăsta. Până la urmă am aflat unde era vară-mea – zăcuse leșinată în cortul medical toată noaptea.

– Rosie

Citește și: Oamenii mi-au povestit care au fost cele mai nasoale joburi de vară pe care le-au avut

LIPSĂ DE RESPECT FAȚĂ DE LEMN

Fotografie via Pixabay

Am dat o petrecere acasă când încă stăteam cu ai mei. Aveam curte și m-am apucat să fac un foc de tabără și să pun pe el toate lemnele pe care le-am găsit. Începusem să beau încă de la amiază și ai mei au ajuns acasă pe la 3 dimineața, când abia mă mai țineam pe picioare. Le-am zis noapte bună și m-am dus la culcare, dar m-au chemat înapoi jos. Tata m-a dus în curte și m-a întrebat de unde luasem lemnul pentru foc. L-am dus în garaj și i-am arătat grămada rămasă. S-a făcut roșu la față și n-a putut zice nimic timp de câteva clipe. Nu mai știu exact ce a zis până la urmă, dar știu că nu-l mai văzusem niciodată atât de supărat.

Se pare că în ultimele ore pusesem pe foc patul demontat al soră-mii, care mai și costa vreo cinci sute de lire. M-am înverzit când mi-am amintit cum săream pe plăci ca să le rup în două și cum le aruncam în foc. Evident, ai mei au fost super dezamăgiți. Mama m-a iertat mai repede, dar tata n-a vorbit cu mine câteva zile.

– Joe

@williamwasteman

Urmărește VICE pe Facebook .

Traducere: Oana Maria Zaharia



Mai multe povești personale pe VICE:

Poveștile oamenilor care s-au îmbătat rangă și s-au trezit în țări străine

De ce e o idee foarte proastă să faci sex la muncă

Poveștile oamenilor care s-au făcut praf la muncă sau în familie