Cele mai fashion ținute de la Electric Castle de anul ăsta

N-am nicio treabă cu moda, sunt pe lângă subiect total, ținuta mea preferată sunt blugii și-un tricou. Dar, după zece ani ca fotograf, ochiul îmi fuge repede după orice e inedit, altfel, într-o mare de oameni. Task-ul meu a fost să observ acele ținute care au ieșit în evidență anul ăsta la Bonțida. Nici n-a fost greu, într-o mulțime de tineri în pantaloni, teniși și tricouri simple. Așa că uite-i pe câțiva dintre cei care au ales să se exprime la Electric Castle și prin ținuta aleasă, fie că e vorba de ciorapi cu plasă, sclipici, pălării accesorizate, curele BDSM sau costume de câini giganți.

Andra, 28 de ani, jurist

„Am pornit pe ideea să respect stilul de festival, cam astea sunt ținutele la festivalurile de muzică în aer liber, cu elemente country, hippie, gypsy etno, retro-chic, o combinație de stiluri. Predomină country la mine, sunt și pasionată de cowboy și pălării. Am o colecție de pălării și-mi place să le accesorizez singură, să le aduc ceva nou. Am vreo 15 ținute la mine, dintre care doar trei-patru apuc să le port. Azi am ales să fiu mai vie, mai colorată și mai happy. Sunt un pic dezamăgită de ce am văzut la festival anul ăsta, mă așteptam la ținute mai frumoase, nu să fie toți îmbrăcați simplu. Dar lumea e mai puțin preocupată de asta, ci degrabă de distracție și de voie bună.”

Videos by VICE

Laura, 33 de ani, analist servicii clienți, Iași

„Am pornit de la fusta asta asta înflorată și de la basca Che Guevara și am zis să aduc un pic un stil mai cubanez, după aia am asortat culorile. Nu e special pentru Electric Castle, pur și simplu le aveam prin casă. Cred că au costat patru sute de lei maximum, cu tot cu încălțăminte. Fusta o am dintr-un second. Am observat anul ăsta că și românii s-au mai adaptat la un fel de look festivalier, pe diverse teme. Am văzut vreo doi-trei care arătau a Mad Max, a Depeche, sunt mulți și cei care se exprimă și prin tatuaje, sclipici pe față, mâini. Am remarcat și tulul transparent, cu buline. Și rochii albe cu bocanci, evident.”

Paul, 23 de ani, fashion designer

Paul și prietena lui

„Am venit să mă simt bine și să-mi propun ținutele și estetica mea. Unele piese din ținuta de azi sunt creația mea. Acum port un tricou sclipitor, jachetă oversized, o perucă naturală și un chipiu vintage. Și prietena mea poartă piese – pantalonii – din colecția ei de licență, suntem studenți la Universitatea de Arte din Cluj. Cureaua de la gât și lanțurile sunt inspirate din BDSM. Nu este un stil anume, ci unul personal, are influențe de punk și rock. Cuvântul cheie care ar descrie ținuta mea cred că ar fi glamrock. Multă lume alege să se îmbrace comod, nu neapărat să atragă atenția. Văd foarte multă lume casual, tricouri. Am observat și trenduri internaționale precum pălării, stilul bobochic, care mie nu prea îmi place, gen franjuri, pălării, ochelari, alb, maro, inspirat din zona hippie a anilor 70. Am văzut flower crowns, cu trandafiri și altele.”

Răzvan, student Ingineria Mediului

Răzvan, stânga, și Andrei, dreapta

„Îl știu pe tipul ăsta din clasa a noua și suntem cei mai buni prieteni. Amândoi ne uităm la aceleași desene și am zis să ne luăm pijamalele astea. Suntem Jake și Finn din Adventure Time. Toată lumea mă întreabă dacă-s Pikachu. Am mai purtat costumul de ziua lui. Ca trend am remarcat moda țâțe pe afară (râde).

Andrei, 21 de ani, inginer

„Personajul meu e destul de complex, e amuzant, în principiu. Nu, n-aș zice că agăț mai ușor așa, poate dacă alegeam un personaj mai cunoscut.”

Luisa, 36 de ani, Londra

„Sunt pentru a patra oară în România și pentru a treia oară la Electric Castle. Îmi plac elementele cu sclipici, holografice, secvențiale. Sunt puțin obsedată de unicorni, deci de aici culoarea. Hainele mele sunt fosforescente. Cu o lumină bună, sunt ca un disco ball, pe timpul nopții. Îmi plac elementele mai nebunești. Eu am făcut steagurile, am pictat mătasea, e un hobby. Aș zice că strălucitor e cuvântul care definește vestimentația mea de azi. De fiecare dată îmi place să am o ținută unică, la un festival ai șansa să te exprimi fără să-ți fie teamă de reacția celorlalți. Nu te poți îmbrăca așa în fiecare zi. Eu port multe chestii nebunești în fiecare zi, dar nu chiar atât de nebunești. Sunt mulți foarte stilați, cool, la festival, chiar îmi place. În Anglia, toată lumea o ia razna în ce privește ținuta de festival, cu rochii extravagante, cu aripi, ca la Rio.”

Radu, 27 de ani, București, creator de pălării și model

„Pălăria e făcută de mine, am atelier în București. Îmi place să-mi fac outfituri cool și foarte ieșite din anonimat. Conceptul ales pentru astăzi: m-am îmbrăcat în white, mi-am pus o pălărie neagră pe cap și niște bocanci negri. Am zis să fiu mai simplu, așa, dar se pare că nu sunt așa de simplu. Și port foarte multe accesorii, inele, brățări. Îmi place mie ăsta, nu știu ce culoare e, turcoaz, nu? Mi-am făcut vreo cinci outfituri pentru festivalul ăsta, în fiecare zi câte una și în fiecare zi altă pălărie. Călătoresc foarte mult și-mi iau foarte mult din afară. Acest in l-am luat din Bali. Văd că mulți se îmbracă foarte casual, sunt foarte puțini care au stil. Porecla, ținuta și brandul meu este The Wild Hatter.”

Georgiana, 31 de ani, medic de familie, Arad

Georgiana și soțul ei

„De când eram mică, eram obsedată de misticism, de filme de groază, niciodată nu eram fetița aia dulcică, prințesă, eram mai băiețoasă, mai Morticia Addams. Tot timpul mi-o plăcut chestiile astea de vrăjitorie, anul ăsta chiar mi-am luat niște cărți de tarot. Și sunt pasionată și de pălării. Anul ăsta mi-am luat un joben, mi-a făcut maică-mea rost de niște pene de fazan de la un vânător. Îmi place foarte mult stilul boho și am îmbinat metalul cu materiale vaporoase și cu elemente din astea mai horror. Nu m-aș putea vedea la un festival în zână sau cu coroniță. Malefic boho aș numi stilul meu. Prețul hainelor de festival cred că e undeva la două sute de euro. Trauma mea e că de luni până vineri îmbrac halatul alb.”

Beatrice, 26 de ani, programator

„M-am îmbrăcat în ceva în care să mă simt bine, așa mă îmbrac în fiecare zi. Nu e o ținută aleasă special. Ciorapi, pantaloni, bustieră și băscuță. Folosesc machiajul ăsta de la 14 ani – smoked eyes, super negru. Iar accesoriile sunt adunate în timp. Nu știu dacă e un trend, e alegere personală. Bine, nu ies în bustieră în oraș, dar cu un top, da. Dacă ar fi să descriu stilul meu, cred că punkish, p-acolo.”

Editor: Andreea Pocotilă